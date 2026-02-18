Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét

Zelenszkij február 18-án, a közösségi médiában jelentette be, hogy
Ukrajna átfogó szankciócsomagot léptetett életbe Lukasenka ellen.
Az államfő beszámolója szerint 2025 második felében az orosz erők Fehéroroszország területén átjátszóállomás-rendszert telepítettek csapásmérő drónok irányításához. Ez jelentősen növelte az orosz hadsereg támadási képességeit az északi ukrán régiókban, a Kijevi területtől egészen Volinyig. Az elnök hangsúlyozta:
egyes csapásokat az oroszok fehérorosz segítség nélkül nem tudtak volna végrehajtani.
Az ukrán elnök szerint több mint háromezer fehérorosz vállalat áll az orosz hadigépezet szolgálatában. Ezek a cégek gépeket, berendezéseket és kritikus fontosságú alkatrészeket, köztük rakétagyártáshoz szükséges komponenseket szállítanak. Zelenszkij arra is felhívta a figyelmet, hogy Fehéroroszországban megkezdődött a közepes hatótávolságú Oresnyik rakéták telepítéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése, ami nemcsak Ukrajna, hanem
egész Európa számára fenyegetést jelent.
Az elnök kiemelte: Lukasenka nemcsak területet biztosított az Oresnyiknak, hanem a fehérorosz vállalatok tavaly kritikus alkatrészeket és mechanikai részegységeket is szállítottak Oroszországnak a fegyverhez. Ez az együttműködés a tervek szerint 2026-ban is folytatódik.
Nem világos, a büntetőintézkedések milyen módon érintik Lukasenka elnököt - a belarusz vezetőnek valószínűleg semmilyen vagyona, érdekeltsége nincs Ukrajnában és nem is utazik a háborúban álló országba.
Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images
