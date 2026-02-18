  • Megjelenítés
Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét
Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét

Portfolio
Ukrajna szankciókat vezetett be Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető ellen, amiért aktívan támogatja Oroszország háborúját. Volodimir Zelenszkij elnök közölte: Minszk segíti Moszkvát a büntetőintézkedések kijátszásában, valamint rakétagyártáshoz szükséges alkatrészeket szállít az orosz hadiiparnak - számolt be az UNN.

Zelenszkij február 18-án, a közösségi médiában jelentette be, hogy

Ukrajna átfogó szankciócsomagot léptetett életbe Lukasenka ellen.

Az államfő beszámolója szerint 2025 második felében az orosz erők Fehéroroszország területén átjátszóállomás-rendszert telepítettek csapásmérő drónok irányításához. Ez jelentősen növelte az orosz hadsereg támadási képességeit az északi ukrán régiókban, a Kijevi területtől egészen Volinyig. Az elnök hangsúlyozta:

egyes csapásokat az oroszok fehérorosz segítség nélkül nem tudtak volna végrehajtani.

Az ukrán elnök szerint több mint háromezer fehérorosz vállalat áll az orosz hadigépezet szolgálatában. Ezek a cégek gépeket, berendezéseket és kritikus fontosságú alkatrészeket, köztük rakétagyártáshoz szükséges komponenseket szállítanak. Zelenszkij arra is felhívta a figyelmet, hogy Fehéroroszországban megkezdődött a közepes hatótávolságú Oresnyik rakéták telepítéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése, ami nemcsak Ukrajna, hanem

egész Európa számára fenyegetést jelent.

Az elnök kiemelte: Lukasenka nemcsak területet biztosított az Oresnyiknak, hanem a fehérorosz vállalatok tavaly kritikus alkatrészeket és mechanikai részegységeket is szállítottak Oroszországnak a fegyverhez. Ez az együttműködés a tervek szerint 2026-ban is folytatódik.

Nem világos, a büntetőintézkedések milyen módon érintik Lukasenka elnököt - a belarusz vezetőnek valószínűleg semmilyen vagyona, érdekeltsége nincs Ukrajnában és nem is utazik a háborúban álló országba.

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images

