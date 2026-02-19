A Portfolio technológiai újságírót keres

Holdblog Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná

Hitelkárosultak Tartozás elévülése 2014 előtt és után A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik

Bankmonitor Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani? A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus

Ricardo Gazdagabb és egyenlőbb A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog Az AI-mítosz vége? Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

RSM Blog A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg

Energiastratégia Intézet Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz? A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.