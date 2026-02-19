A Portfolio technológiai újságírót keres

  • Megjelenítés
Portfolio
A magyarországi gazdasági média vezető szereplője, a Portfolio, komoly szakmai ambíciókkal rendelkező junior technológiai újságírót keres. Az ideális jelölt pályakezdő vagy 1-2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Mi lesz a feladatod ebben a pozícióban?

  • Aktuális, a technológiai szektorhoz kapcsolódó események, trendek figyelése, cikk formájában való, gyors feldolgozása
  • Érdekes, gazdasági hatással bíró, elsősorban külföldi technológiai sztorik felkutatása és elemzése
  • Témafókusz: technológiai szektor, mesterséges intelligencia, alkalmazások, robotizáció, digitalizáció

Ez a pozíció Neked szól, ha...

  • Hírfüggő vagy 
  • Felsőfokú végzettséggel rendelkezel 
  • Érdekelnek a legújabb technológiai trendek, megoldások, eszközök 
  • Kiváló értelmezési képességgel, elemző szemlélettel rendelkezel
  • Jó íráskészséggel, gyorsírási tapasztalattal rendelkezel 
  • Magas szintű szakmai angol nyelvtudásod van 
  • Képes vagy a dinamikus, gyors, önálló munkavégzésre
  • Aktívan érdeklődsz a mesterséges intelligencia iránt
  • Plusz pont, ha rutinból megy a promptolás, workflow-építés
  • Előny, ha érdekel a programozás, alapszinten ismersz programnyelveket 

Ezek várnak rád a Portfolio-nál

  • Szakmai elismerés a hazai gazdasági média vezető szereplőjének, a Príma Primissima díjas Portfolio csapatának tagjaként 
  • Lehetőség arra, hogy a kiemelt témáidban elmélyedj, szakértőjévé válj az adott területeknek  
  • Versenyképes juttatás 
  • Karrierlehetőség 
  • Jelentős fejlődési lehetőség egy olyan szerkesztőségben, ahol 10 Junior Prima díjas újságíró dolgozik 
  • Idővel konferenciákon való szereplési lehetőség 
  • Segítőkész csapat, jó hangulat 
  • Sikeres és stabil munkáltatói háttér

Jelentkezz az állásra most, IDE kattintva!

