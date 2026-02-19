  • Megjelenítés
Elárulta a Kreml: ezért nem engedik az európaiakat a béketárgyalásokhoz, Putyin már meghozta a döntést
Globál

Elárulta a Kreml: ezért nem engedik az európaiakat a béketárgyalásokhoz, Putyin már meghozta a döntést

Portfolio
Több fontos kérdésre is válaszolt Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára mai sajtótájékoztatóján az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásokkal kapcsolatosan. Arról is beszélt, miért nem szeretné Oroszország, ha európai országok is részt vennének a béketárgyalásokon.

Tegnap ért véget Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok béketárgyalása Genfben, az eseményen Kijev szerint sikerült egyes kérdésekben előrelépést elérni, de összességében áttörésről nem lehet beszélni.

Moszkva egyelőre szűkszavúan hajlandó csak kommentálni, pontosan mi történt az eseményen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője több kérdésre is válaszolt ma a béketárgyalásokkal kapcsolatosan. Fontosabb kijelentéseit a TASZSZ ismertette.

Azt mondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök részletes tájékoztatást kapott a tárgyalások történéseiről

Még több Globál

17 éves fiút vizsgáltak át a rendőrök - Kész fegyverraktárat találtak a lakásán

Szabálytalankodó ukrán BMW-ssel karambolozott az európai vezető konvoja – Sokan megsérültek

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

ennek pontos tartalmát viszont egyikük sem osztotta meg a nyilvánosággal.

Lesz következő tárgyalás – mondta a kommunikációs vezető – ennek helyéről és idejéről azonban nem sikerült még megállapodni.

Nem történt még újabb egyeztetés Oroszország és az Egyesült Államok közt sem, egyelőre erről további, konkrét tervek sincsenek – közölte.

Peszkov kitért arra is, hogy

európai országok nem vesznek részt és várhatóan a közeljövőben nem is fognak részt venni a béketárgyalásokon.

Az európai fővárosok nagy részében olyan nézőponton vannak, amely a háború folytatásához, nem pedig a békés megoldáshoz vezet”

– mondta Peszkov.

Oroszország nem látja értelmét, hogy az európaiak részt vegyenek a tárgyalási formátumban. Nem látjuk, hogy ez bármilyen módon segítene”

– közölte.

Arra is kitért, hogy a tárgyalások – ahogy Vlagyimir Megyinszkij főtárgyaló közölte -, „nehéz munka”, nehezen haladnak a felek az egyezség felé.

Kapcsolódó cikkünk

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility