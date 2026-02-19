Elárulta a Kreml: ezért nem engedik az európaiakat a béketárgyalásokhoz, Putyin már meghozta a döntést

Több fontos kérdésre is válaszolt Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára mai sajtótájékoztatóján az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásokkal kapcsolatosan. Arról is beszélt, miért nem szeretné Oroszország, ha európai országok is részt vennének a béketárgyalásokon.

Tegnap ért véget Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok béketárgyalása Genfben, az eseményen Kijev szerint sikerült egyes kérdésekben előrelépést elérni, de összességében áttörésről nem lehet beszélni.

Moszkva egyelőre szűkszavúan hajlandó csak kommentálni, pontosan mi történt az eseményen.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője több kérdésre is válaszolt ma a béketárgyalásokkal kapcsolatosan. Fontosabb kijelentéseit a TASZSZ ismertette.

Azt mondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök részletes tájékoztatást kapott a tárgyalások történéseiről –

ennek pontos tartalmát viszont egyikük sem osztotta meg a nyilvánosággal.

Lesz következő tárgyalás – mondta a kommunikációs vezető – ennek helyéről és idejéről azonban nem sikerült még megállapodni.

Nem történt még újabb egyeztetés Oroszország és az Egyesült Államok közt sem, egyelőre erről további, konkrét tervek sincsenek – közölte.

Peszkov kitért arra is, hogy

európai országok nem vesznek részt és várhatóan a közeljövőben nem is fognak részt venni a béketárgyalásokon.

Az európai fővárosok nagy részében olyan nézőponton vannak, amely a háború folytatásához, nem pedig a békés megoldáshoz vezet”

– mondta Peszkov.

Oroszország nem látja értelmét, hogy az európaiak részt vegyenek a tárgyalási formátumban. Nem látjuk, hogy ez bármilyen módon segítene”

– közölte.

Arra is kitért, hogy a tárgyalások – ahogy Vlagyimir Megyinszkij főtárgyaló közölte -, „nehéz munka”, nehezen haladnak a felek az egyezség felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images