Rendkívüli jóslat érkezett a volt ukrán vezetőtől: nem lesz más választása Zelenszkijnek, mint lemondani?

Ha a NABU nyomozói elegendő bizonyítékot szereznek, hogy bizonyítsák Zelenszkij közvetlen részvételét, ami valószínűleg már megvan, vagy hamarosan meglesz, akkor az amerikaiak valószínűleg zöld utat adnak, és neki nem lesz más választása, mint lemondani
- fejtette ki véleményét Azarov, aki szerint Zelenszkij jelenlegi pozíciója megakadályozza a nyomozókat abban, hogy bevonják az elnököt a környezetét érintő korrpuciós ügybe.
A folyamat tovább zajlik. Látjuk, hogy nem áll meg
- tette hozzá.
Az ukrán NABU és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség tavaly november 10-én indított nagyszabású műveletet Midasz néven, hogy leleplezzék az állami energetikai szektort átszövő korrupciót. A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij barátja állt. Az elmenekült Mindicsnél, valamint a később lemondásra kényszerített Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszternél, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.
A vád szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára.
A korrupciós botrányba Haluscsenkón kívül utódja, Szvitlana Hrincsuk, illetve Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak is belebukott.
Címlapkép forrása: premier.gov.ru via Wikimedia Commons
Riasztó előrejelzés érkezett: hamarosan luxuscikk lehet a reggeli kávé, mutatjuk az okokat
Gyorsan kell változtatni.
Meglepő, hol épült a legtöbb lakás az országban: ezek a megyék kerültek az élre
A KSH közzétette 2025 első kilenc havi adatát.
132 milliárd forintos nyereséget ért el a K&H Bank
Pedig 100 milliárd forintnyi különadót fizettek be az államkasszába.
Komoly segítséget kaphatnak a magyar cégek az ESG-jelentés elkészítéséhez
Molnár Csaba Gáborral, a SZTFH ESG vezetőjével beszélgettünk a Checklistben.
Kész, vége: összeomlott a csúcsgasztronomia
Itt vannak az okok.
Közel ezer járművet cserél le idén a Waberer's
Folytatódik a flottamegújítás.
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Van, aki növeli az exportot.
Hírszerzési vezetők árulták el, mi járhat Putyin fejében: színjáték az egész tárgyalósdi? – Erre mehet ki a játék
Azt is elmondták, hogy idén lezárható-e a háború.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?