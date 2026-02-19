Ha a NABU nyomozói elegendő bizonyítékot szereznek, hogy bizonyítsák Zelenszkij közvetlen részvételét, ami valószínűleg már megvan, vagy hamarosan meglesz, akkor az amerikaiak valószínűleg zöld utat adnak, és neki nem lesz más választása, mint lemondani

- fejtette ki véleményét Azarov, aki szerint Zelenszkij jelenlegi pozíciója megakadályozza a nyomozókat abban, hogy bevonják az elnököt a környezetét érintő korrpuciós ügybe.

A folyamat tovább zajlik. Látjuk, hogy nem áll meg

- tette hozzá.

Az ukrán NABU és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség tavaly november 10-én indított nagyszabású műveletet Midasz néven, hogy leleplezzék az állami energetikai szektort átszövő korrupciót. A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij barátja állt. Az elmenekült Mindicsnél, valamint a később lemondásra kényszerített Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszternél, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.

A vád szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára.

A korrupciós botrányba Haluscsenkón kívül utódja, Szvitlana Hrincsuk, illetve Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak is belebukott.

