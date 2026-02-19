  • Megjelenítés
Rendkívüli jóslat érkezett a volt ukrán vezetőtől: nem lesz más választása Zelenszkijnek, mint lemondani?
Globál

Rendkívüli jóslat érkezett a volt ukrán vezetőtől: nem lesz más választása Zelenszkijnek, mint lemondani?

Portfolio
Volodimir Zelenszkij lemondásra kényszerülhet, ha az Ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) elegendő bizonyítékot gyűjt a korrupciós ügyekben való közvetlen részvételéről - nyilatkozta az orosz állami TASZSZ hírügynökségnek Mikola Azarov volt ukrán kormányfő. Az oroszbarát politikus Viktor Janukovics elnöksége idején, 2010 és 2014 között ült a miniszterelnöki székben, az Euromajdan tüntetések kitörése után Oroszországba menekült.

Ha a NABU nyomozói elegendő bizonyítékot szereznek, hogy bizonyítsák Zelenszkij közvetlen részvételét, ami valószínűleg már megvan, vagy hamarosan meglesz, akkor az amerikaiak valószínűleg zöld utat adnak, és neki nem lesz más választása, mint lemondani

- fejtette ki véleményét Azarov, aki szerint Zelenszkij jelenlegi pozíciója megakadályozza a nyomozókat abban, hogy bevonják az elnököt a környezetét érintő korrpuciós ügybe.

A folyamat tovább zajlik. Látjuk, hogy nem áll meg

- tette hozzá.

Még több Globál

Terjeszkedést jelentett be az Auchan

Rejtélyes atom-tengeralattjáró bukkant fel a keleti nagyhatalom partjainál: ez lehet a jövő

Csalhatatlan jel utal arra, hogy háborúra készül Washington: levegőben a Wild Weasel-ek

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a döntés: máris távozik Ukrajna 2025 nyarán kinevezett védelmi minisztere

Tovább dagad a botrány Ukrajnában: volt kormánytag bukott le

Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

Szorul a hurok: egyre mélyül a botrány Kijevben, bukás szélén Zelenszkij legfontosabb embere

Korrupciós botrány Ukrajnában: nagytakarítás jön az energetikában

Az ukrán NABU és a Speciális Antikorrupciós Ügyészség tavaly november 10-én indított nagyszabású műveletet Midasz néven, hogy leleplezzék az állami energetikai szektort átszövő korrupciót. A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij barátja állt. Az elmenekült Mindicsnél, valamint a később lemondásra kényszerített Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszternél, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.

A vád szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára.

A korrupciós botrányba Haluscsenkón kívül utódja, Szvitlana Hrincsuk, illetve Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak is belebukott.

Kapcsolódó cikkünk

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Hírszerzési vezetők árulták el, mi járhat Putyin fejében: színjáték az egész tárgyalósdi? – Erre mehet ki a játék

Elárulta Zelenszkij: erről beszélne Putyinnal, ha leülnének szemtől szemben – Van egy téma, amit kerülne

Az asztalra csapott Zelenszkij: Ukrajna nem adja fel a területét, nem hajol meg Moszkva "hihetetlen" követelése előtt

Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások jövőjéről: kiderült, hol folytatódik a sorsdöntő egyeztetés

Címlapkép forrása: premier.gov.ru via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Fordulópont - Valami tényleg nagy dolog történik most velünk
Reagált Kijev Magyarország rendkívüli lépésére: pontosan tudni, miért állt le a Barátság kőolajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility