Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor: amíg a háború fennáll, nem rendeződik az ukrán-magyar viszony

Azt látjuk, hogy a hagyományos nemzetközi intézmények nem tudják ellátni évek óta feladatukat, a háborúk száma folyamatosan nő - kezdte beszámolóját Orbán Viktor miniszterelnök.
Ne zárjuk be a régi intézményeket, hátha föltámadnak, de próbálunk más logika mentén létrehozni együttműködéseket - mondta a magyar vezető. A Béketanács nem konferenciákat szervez, hanem a miniszterelnök szerint
több ország akciócsoportokban együttműködve fel tudnak számolni konfliktusgócokat.
Az egészet Gáza váltotta ki, de lehetséges, hogy ez a módszer a Föld más pontjain is működni fog.
Orbán Viktor úgy látja, a konfliktuszónák és azok szomszédai mind részt vesznek a Béketanácsban – Közép-Ázsia, Közel-Kelet, Távol-Kelet.
A szervezet első helyen Gázára összpontosít, de a második, harmadik ülésen már egy másik gócpont felszámolásáról lehet szó.
- mondta a magyar vezető.
Első pillantásra Magyarország nem szorosan kapcsolódik Gázához, de a migrációs válság miatt láthatóvá vált, hogy a Közel-Kelet hazánk biztonsága szempontjából is fontos - hangsúlyozta.
Emellett kötődésünk van Izraelhez is, hiszen itt sok magyar találta meg a boldogságát, valamint régóta ott vagyunk a térségben a Hungary Helps programban - hangsúlyozta a miniszterelnök.
Az európai országok közül egyedüliként Magyarország vett részt a Béketanács alapítói közt.
A legutóbbi brüsszeli tanácsülésen volt egy vita a Béketanácsról: mindenki érezte, hogy itt kéne lennie, de senki nem mert lépni - mondta a magyar vezető. Orbán Viktor szerint idővel több európai ország is csatlakozik majd: a Béketanács első ülésén megfigyelőként ott volt Románia, Olaszország, Horvátország is. Bulgária alapító volt, de a kampány miatt a leendő vezetők nem tudtak elmenni.
Orbán Viktor szerint várhatóan hatékony lesz az együttműködés:
6,5 milliárd dollárt dobtak össze ezen az első ülésen a tagországok.
(Plusz az USA még 10 milliárd dollárt.)
Nem mehet, hogy Európa teljesen kimarad, mivel afelé mutatnak az események, hogy Európával is foglalkozni kell - mondta a magyar vezető.
Pénzügyi felajánlást Magyarország nem tett – mondta a politikus, mivel a "brüsszeli szankciók miatt" most nem fér bele ez a költségvetésbe, emellett parlamenti felhatalmazás is kellene hozzá.
A miniszterelnök a sajtótájékoztató után kérdéseket fogadott újságíróktól.
Orbán Viktor elmondta egyebek mellett:
- Az EU tagállamai nem tudják, hogy viszonyuljanak a Béketanácshoz, ezzel kapcsolatosan vita lesz az EU-n belül. Márciusban lesz legközelebb uniós csúcs, ahol vagy lesz valami közös álláspont, vagy tagállamok külön-külön reagálnak majd.
- A Béketanács az eredeti tervek szerint nem váltja le az ENSZ-t, de ettől függetlenül ez bekövetkezhet, ha a Béketanács hatékonyabbnak bizonyul.
- Oroszország és Ukrajna is úgy látja, hogy az idő az ő oldalukon van. Ebből az következett, hogy kell egy nemzetközi koalíció, amely a feleket a béke irányába tereli a konfliktust. Létre is jött a "Friends of Peace" kezdeményezés az ENSZ-en belül, de ez nem volt elég hatékony.
- Az ukránok úgy gondolják, aki nem támogatja őket, az ellenségük - mondta Orbán Viktor. Ezért a miniszterelnök szerint olyan lépéseket tesznek, melyek tényleg ellenséggé teszik ezeket az országokat. Amíg a háború fennáll, nem lát esélyt az ukrán-magyar viszony rendezésére a magyar vezető.
- Orbán Viktor tart attól, hogy az amerikaiak egyik pillanatról a másikra kivonulnak a béketárgyalásból. Nyílt konfliktus van az európai vezetők és az USA vezetése közt a háború lezárásával kapcsolatosan - Európa akadályozza a béketeremtést, kérdés, Amerika meddig folytatja türelmesen a béketeremtést.
- "Ha az európaiakra és az oroszokra bízzuk a békekötést, akkor nem béke lesz, hanem háború" - mondta Orbán Viktor.
- A Barátság kőolajvezetéket azok zárták el, akik felrobbantották az Északi Áramlatot - ezek az ukránok, mondta. Az Északi Áramlat felrobbantását Orbán Viktor állami terrorizmusnak nevezte.
- Magyarország támogatott más törekvéseket is, melyek más országokon keresztül, Ukrajnát kikerülve hoztak (volna) Európába Oroszországból energiahordozókat.
- Olyan megoldásokat dolgoz ki a kormány, amelyek az áprilisi választásokig megoldja az ország energia-ellátását. Friss legitimációval az új kormánynak kell újabb intézkedéseket tenni.
További részletek hamarosan...
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
