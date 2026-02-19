Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz

  • Megjelenítés
Donald Tusk Irán azonnali elhagyására szólította fel a lengyel állampolgárokat – írja az RMF24.

Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy minden lengyel állampolgár figyelmét felhívjam, aki jelenleg Iránban tartózkodik, vagy – Isten ments – odautazni tervez. Kérem, azonnal hagyják el Iránt, és semmilyen körülmények között ne utazzanak ebbe az országba

– mondta Tusk egy Varsó melletti katonai kiképzőtéren.

Nem akarok senkit sem megijeszteni a lehetséges fejleményekkel, de mindannyian tudjuk, miről beszélek. A forró konfliktus lehetősége nagyon is reális, és néhány, több vagy több tucat óra múlva az evakuálás már nem lesz lehetséges

– figyelmeztetett a lengyel kormányfő, aki hangsúlyozta, szavait vegyék komolyan, mert a múltból rossz tapasztalataik vannak.

Mint írtuk, a New York Times szerint az Egyesült Államok olyan ütemben növeli közel-keleti katonai jelenlétét, hogy Donald Trump elnöknek akár már ezen a hétvégén lehetősége nyílhat katonai csapást mérni Iránra.

Feszült helyzet: lopakodó bombázókat és repülőgép-hordozókat vezényeltek a térségbe, napok kérdése az újabb háború

Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

