Sürgős felszólítást tett közé Donald Tusk: azonnal hagyják el ezt az országot, néhány óra múlva már késő lesz

Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy minden lengyel állampolgár figyelmét felhívjam, aki jelenleg Iránban tartózkodik, vagy – Isten ments – odautazni tervez. Kérem, azonnal hagyják el Iránt, és semmilyen körülmények között ne utazzanak ebbe az országba
– mondta Tusk egy Varsó melletti katonai kiképzőtéren.
Nem akarok senkit sem megijeszteni a lehetséges fejleményekkel, de mindannyian tudjuk, miről beszélek. A forró konfliktus lehetősége nagyon is reális, és néhány, több vagy több tucat óra múlva az evakuálás már nem lesz lehetséges
– figyelmeztetett a lengyel kormányfő, aki hangsúlyozta, szavait vegyék komolyan, mert a múltból rossz tapasztalataik vannak.
Mint írtuk, a New York Times szerint az Egyesült Államok olyan ütemben növeli közel-keleti katonai jelenlétét, hogy Donald Trump elnöknek akár már ezen a hétvégén lehetősége nyílhat katonai csapást mérni Iránra.
Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images
