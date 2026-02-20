Figyelmeztet Lavrov: ha Donald Trump ezt tényleg meglépi, egy egész régióra katasztrófa vár

Lavrov a szaúdi al-Arabíja televíziónak adott interjút - ebben kommentálta az Irán elleni, potenciális amerikai katonai akciót.
Az orosz külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőrzése alatt álló iráni nukleáris létesítményeket már érték támadások, ezek alapján világossá vált, hogy az építmények támadása szerinte
valós nukleáris incidens kockázatával jár.
Figyelmesen követem a térség, az arab országok és az Öböl menti monarchiák reakcióit. Senki sem akarja a feszültség növekedését, mindenki érti, hogy ez tűzzel való játék"
- fogalmazott a miniszter. Hozzátette: az eszkaláció alááshatja az utóbbi évek pozitív fejleményeit, köztük Irán és a régió országai - mindenekelőtt Szaúd-Arábia - javuló kapcsolatait.
Az orosz diplomácia vezetője szerint az arab országok egyértelmű jelzéseket küldenek Washingtonnak, amelyekben visszafogottságra szólítanak fel. Olyan megállapodást sürgetnek, amely nem sérti Irán törvényes jogait, ugyanakkor garantálja, hogy az iráni atomprogram kizárólag békés célokat szolgál.
Lavrov hangsúlyozta: Moszkva rendszeres és szoros kapcsolatban áll az iráni vezetéssel. Kiemelte, nincs okuk kételkedni abban, hogy Irán őszintén kívánja rendezni a helyzetet az atomsorompó-szerződés betartása mellett.
Lavrov arra nem tért ki, hogy Oroszország mit tenne, ha az Egyesült Államok (ismét) megtámadná szoros szövetségesét, Iránt.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Wagner Meier/Getty Images
Made in EU-t akarnak, pedig az európaiak már az iskolapadba kényszerülnek a kritikus ágazatban
Kínát akarják kikényszeríteni a hatékony technológiák megosztását.
Válságban a világhírű luxusautó-márka, itt az újabb figyelmeztetés
Alacsonyabb lesz a profit a vártnál.
Villámgyors átcsoportosítás történt Európa legforróbb pontján: mozgolódnak a vadászgépek
Spanyol pilóták erősítik a NATO keleti szárnyát.
Versenyelőny lett a műszaki kompetencia: így lehet Budapestről is nemzetközi mérnöki karriert építeni
A Siemens Energy három szenior mérnökét kérdeztük.
700 ezer forint fölé emelkedett tavaly a bruttó átlagbér
Igaz, a nettó mediánkereset 390 ezer volt.
Egyetlen szám mutatja: Amerika lemaradt, a nagy rivális lehet a tengerek ura a jövőben
Néhány ponton még náluk az előny.
Végre kiderülhet az igazság a történelem egyik legnagyobb rejtélyéről - Donald Trump mindent elmond az emberiségnek
Évszázadok óta foglalkoztatja ez a kérdés a Föld lakóit.
Veres Tibor lett az év üzletembere Magyarországon
A Wallis alapítója képviseli hazánkat a monacói világdöntőn.
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.