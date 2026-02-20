Figyelmeztet Lavrov: ha Donald Trump ezt tényleg meglépi, egy egész régióra katasztrófa vár

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter figyelmeztette Amerikát: egy Irán elleni katonai csapás súlyos következményekkel járna - a nukleáris létesítmények bombázása atomkatasztrófát idézhet elő.

Lavrov a szaúdi al-Arabíja televíziónak adott interjút - ebben kommentálta az Irán elleni, potenciális amerikai katonai akciót.

Az orosz külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőrzése alatt álló iráni nukleáris létesítményeket már érték támadások, ezek alapján világossá vált, hogy az építmények támadása szerinte

valós nukleáris incidens kockázatával jár.

Figyelmesen követem a térség, az arab országok és az Öböl menti monarchiák reakcióit. Senki sem akarja a feszültség növekedését, mindenki érti, hogy ez tűzzel való játék"

- fogalmazott a miniszter. Hozzátette: az eszkaláció alááshatja az utóbbi évek pozitív fejleményeit, köztük Irán és a régió országai - mindenekelőtt Szaúd-Arábia - javuló kapcsolatait.

Az orosz diplomácia vezetője szerint az arab országok egyértelmű jelzéseket küldenek Washingtonnak, amelyekben visszafogottságra szólítanak fel. Olyan megállapodást sürgetnek, amely nem sérti Irán törvényes jogait, ugyanakkor garantálja, hogy az iráni atomprogram kizárólag békés célokat szolgál.

Lavrov hangsúlyozta: Moszkva rendszeres és szoros kapcsolatban áll az iráni vezetéssel. Kiemelte, nincs okuk kételkedni abban, hogy Irán őszintén kívánja rendezni a helyzetet az atomsorompó-szerződés betartása mellett.

Lavrov arra nem tért ki, hogy Oroszország mit tenne, ha az Egyesült Államok (ismét) megtámadná szoros szövetségesét, Iránt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Wagner Meier/Getty Images