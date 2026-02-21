  • Megjelenítés
Kifakadt az államfő: nem igaz, hogy az ukránok okozták a háborút
Globál

Kifakadt az államfő: nem igaz, hogy az ukránok okozták a háborút

MTI
Petr Pavel cseh államfő köszönetet mondott az ország lakosságának, hogy támogatja Ukrajna harcát az orosz agresszió ellen.

"Az, hogy (Ukrajnában) milyen béke születik, hosszú időre meg fogja határozni Európa jövőjét" - jelentette ki az elnök szombaton a prágai Óvárosi téren több száz tüntető előtt elmondott beszédében. Petr Pavel felszólította a cseh kormányt, hogy a béke eljöttéig nyújtson támogatást Ukrajnának. Pozitívan szólt arról, hogy Andrej Babis kormánya elvállalta a cseh nagykaliberű lőszerbeszerzés folytatását Ukrajna számára, bár a cseh költségvetésből erre pénzt már nem ad.

Az államfő károsnak nevezte, hogy a konfliktus elhúzódása miatt egyesek az Ukrajnát támogatók kifáradásáról beszélnek.

Azt mondta, hogy a cseh társadalomban továbbra is jelen van a szolidaritás, ami az ukrán energiarendszert érő orosz támadások okozta problémák után is megnyilvánult.

Példaként megemlítette: az áramfejlesztők vásárlása céljából gyorsan elindított, SOS Kijev elnevezésű gyűjtésbe aktívan 96 ezer cseh állampolgár kapcsolódott be, akik rövid idő alatt 187 millió koronát (hárommilliárd forint) adtak össze. Petr Pavel szerint szolidaritást mutatnak a csehországi cégek, társadalmi szervezetek és alapítványok is. Külön méltatta Renata Kellnerová, a leggazdagabb cseh állampolgár alapítványát, amely néhány napja egyedül 170 millió koronát (2,72 milliárd forint) küldött Ukrajna megsegítésére.

Még több Globál

Kritikus meghibásodás a rakétánál, befuccsolt a holdmisszió

150 év után megtörtént a fordulat: visszatértek a rejtélyes szigetre a rég kihalt óriások

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Petr Pavel beszédében elhatárolódott azoktól a véleményektől, melyek szerint az orosz agressziót maguk az ukránok provokálták ki. Legutóbb Filip Turek, a kormánykoalíciós Autósok párt tiszteletbeli elnöke beszélt arról, hogy az ukrajnai háború mögött alapvetően a nagyhatalmak politikáját, a NATO bővítését és etnikai problémákat kell látni.

"Ez egyszerűen nem igaz" - mutatott rá a politikus.

Az Ukrajna elleni orosz támadás negyedik évfordulója alkalmával a civil egyesületek által szervezett tüntetéseket Prága mellett több csehországi nagyvárosban is megtartották, illetve megtartják a következő napokban. A nagygyűléseken több neves cseh és külföldi értelmiségi - például Agnieszka Holland lengyel filmrendező vagy Magda Vásáryová szlovák színésznő és diplomata - szólt az egybegyűltekhez.

Nagy szükség van a szolidaritásra, az összefogásra, különösen most, amikor az Egyesült Államok és néhány közép-európai ország is elállni látszik Ukrajna támogatásától"

- jelentette ki Magda Vásáryová Prágában.

Az orosz agresszió négy éve alatt a cseh humanitárius szervezetek együttesen több mint 3,4 milliárd koronát (54,4 milliárd forint) gyűjtöttek össze Ukrajna megsegítésére, az intézmények és cégek által nyújtott pénzekkel együtt a csehországi humanitárius segítség értéke meghaladja a 8,9 milliárd koronát (142,4 milliárd forint) - közölte a CTK hírügynökség a humanitárius szervezetek kimutatásaira hivatkozva. Ezen felül Csehország az elmúlt években egyebek között fegyvereket is szállított Ukrajnának több milliárd korona értékben.

Kapcsolódó cikkünk

Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton

Látványos felvétel: az utolsó pillanatban semmisült meg a legendás HIMARS orosz verziója

Tovább dübörög az ukrán ellentámadás a fronton - Friss számok érkeztek

Kiderült: lényegében az egész világ tudta, hogy Oroszország offenzívát indít, Európa mégis tehetetlenül nézte

Ukrajna felett vesztette el egyik legmodernebb fegyverét Oroszország, senki sem tudja, mi történhetett

Súlyos ultimátumot kapott Ukrajna - Hétfőig kell teljesíteniük a követeléseket

Kiderült, hogy szivároghattak ki orosz katonai adatok

Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Kemény feltételeket szabott Zelenszkij

Kemény üzenetet küldött Zelenszkij: nyitott a kompromisszumra Putyinnal, de van egy feltétele

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
4,3-as erősségű földrengés rázta meg Magyarországot, térképen mutatjuk az epicentrumát
Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak - Ursula von der Leyen bármikor átverheti az állítólag Magyarországot is fenyegető döntést
Egyetlen lépéssel magára haragította Oroszország a világ egyik legerősebb katonai hatalmát: fontos szövetségest nyerhet Ukrajna
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility