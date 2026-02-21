Kifakadt az államfő: nem igaz, hogy az ukránok okozták a háborút

"Az, hogy (Ukrajnában) milyen béke születik, hosszú időre meg fogja határozni Európa jövőjét" - jelentette ki az elnök szombaton a prágai Óvárosi téren több száz tüntető előtt elmondott beszédében. Petr Pavel felszólította a cseh kormányt, hogy a béke eljöttéig nyújtson támogatást Ukrajnának. Pozitívan szólt arról, hogy Andrej Babis kormánya elvállalta a cseh nagykaliberű lőszerbeszerzés folytatását Ukrajna számára, bár a cseh költségvetésből erre pénzt már nem ad.
Az államfő károsnak nevezte, hogy a konfliktus elhúzódása miatt egyesek az Ukrajnát támogatók kifáradásáról beszélnek.
Azt mondta, hogy a cseh társadalomban továbbra is jelen van a szolidaritás, ami az ukrán energiarendszert érő orosz támadások okozta problémák után is megnyilvánult.
Példaként megemlítette: az áramfejlesztők vásárlása céljából gyorsan elindított, SOS Kijev elnevezésű gyűjtésbe aktívan 96 ezer cseh állampolgár kapcsolódott be, akik rövid idő alatt 187 millió koronát (hárommilliárd forint) adtak össze. Petr Pavel szerint szolidaritást mutatnak a csehországi cégek, társadalmi szervezetek és alapítványok is. Külön méltatta Renata Kellnerová, a leggazdagabb cseh állampolgár alapítványát, amely néhány napja egyedül 170 millió koronát (2,72 milliárd forint) küldött Ukrajna megsegítésére.
Petr Pavel beszédében elhatárolódott azoktól a véleményektől, melyek szerint az orosz agressziót maguk az ukránok provokálták ki. Legutóbb Filip Turek, a kormánykoalíciós Autósok párt tiszteletbeli elnöke beszélt arról, hogy az ukrajnai háború mögött alapvetően a nagyhatalmak politikáját, a NATO bővítését és etnikai problémákat kell látni.
"Ez egyszerűen nem igaz" - mutatott rá a politikus.
Az Ukrajna elleni orosz támadás negyedik évfordulója alkalmával a civil egyesületek által szervezett tüntetéseket Prága mellett több csehországi nagyvárosban is megtartották, illetve megtartják a következő napokban. A nagygyűléseken több neves cseh és külföldi értelmiségi - például Agnieszka Holland lengyel filmrendező vagy Magda Vásáryová szlovák színésznő és diplomata - szólt az egybegyűltekhez.
Nagy szükség van a szolidaritásra, az összefogásra, különösen most, amikor az Egyesült Államok és néhány közép-európai ország is elállni látszik Ukrajna támogatásától"
- jelentette ki Magda Vásáryová Prágában.
Az orosz agresszió négy éve alatt a cseh humanitárius szervezetek együttesen több mint 3,4 milliárd koronát (54,4 milliárd forint) gyűjtöttek össze Ukrajna megsegítésére, az intézmények és cégek által nyújtott pénzekkel együtt a csehországi humanitárius segítség értéke meghaladja a 8,9 milliárd koronát (142,4 milliárd forint) - közölte a CTK hírügynökség a humanitárius szervezetek kimutatásaira hivatkozva. Ezen felül Csehország az elmúlt években egyebek között fegyvereket is szállított Ukrajnának több milliárd korona értékben.
