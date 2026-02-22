  • Megjelenítés
Donald Trump hajót küld Grönlandra
Globál

Donald Trump hajót küld Grönlandra

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kórházhajót küld a dán fennhatóság alá tartozó Grönlandra, amelyet korábban többször is megpróbált megszerezni. A terv részletei és háttere egyelőre nem ismertek.

Donald Trump szombaton a közösségi médiában közölte, hogy Jeff Landry louisianai republikánus kormányzóval együttműködve

kórházhajót indítanak Grönlandra.

Az elnök indoklása szerint a lépés célja, hogy gondoskodjanak azokról a betegekről, akik ott nem kapnak megfelelő ellátást. A bejegyzés nem sokkal azelőtt jelent meg, hogy az elnök vacsorát adott a Fehér Házban a republikánus kormányzók tiszteletére, ahol Landry közvetlenül mellette foglalt helyet.

Sem a Fehér Ház, sem Landry hivatala nem reagált az újságírói megkeresésekre. Egyelőre nem tisztázott, hogy Dánia vagy Grönland kérte-e a hajót, illetve pontosan kiknek a kezeléséről lenne szó. Az amerikai Védelmi Minisztérium sem kommentálta az ügyet.

Még több Globál

Új dokumentumok szivárogtak ki az amerikai-európai vízumügyről

Légitámadást indított a pakisztáni hadsereg Afganisztánban

Támadásba lendült az Iszlám Állam

A bejelentés néhány órával azután történt, hogy a dán Egyesített Sarkvidéki Parancsnokság közölte: sürgős orvosi ellátásra szoruló tengerészt menekítettek ki egy amerikai tengeralattjáróról Grönland vizein. Az eset hét tengeri mérföldre történt Nuuktól, a sziget fővárosától. Nem világos, hogy a mentőakció és Trump bejelentése között van-e összefüggés.

Az sem egyértelmű, pontosan mi a szerepe Landry kormányzónak az ügyben. Az amerikai haditengerészet két kórházhajóval, a USNS Mercyvel és a USNS Comforttal rendelkezik, ám egyik sem Louisianában állomásozik.

A bejelentés a Grönland körüli diplomáciai feszültségek újabb fejezetét jelenti. X. Frigyes dán király a múlt héten – egy éven belül már másodszor – látogatott el a szigetre, ezzel is demonstrálva az egységet Trump területszerzési törekvéseivel szemben. Dánia, Grönland és az Egyesült Államok a múlt hónap végén tárgyalásokat folytattak a helyzet rendezéséről, miután a kérdés hónapokig feszültséget okozott a NATO-n belül.

Kapcsolódó cikkünk

Az önfejű cowboy átrendezi a világot

Rendkívül furcsa folyamat zajlik Grönland környékén - Ez várhat a világ legnagyobb szigetére

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újabb földrengéseket észleltek a magyar határnál
Fagyos figyelmeztetést küldött az idei tél a világnak: egy sokat kritizált szereplő lépett elő megmentőként
Felszólítást küldött Ukrajna a magyar és szlovák kormánynak, visszautasítja az ultimátumokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility