Donald Trump hajót küld Grönlandra

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kórházhajót küld a dán fennhatóság alá tartozó Grönlandra, amelyet korábban többször is megpróbált megszerezni. A terv részletei és háttere egyelőre nem ismertek.

Donald Trump szombaton a közösségi médiában közölte, hogy Jeff Landry louisianai republikánus kormányzóval együttműködve

kórházhajót indítanak Grönlandra.

Az elnök indoklása szerint a lépés célja, hogy gondoskodjanak azokról a betegekről, akik ott nem kapnak megfelelő ellátást. A bejegyzés nem sokkal azelőtt jelent meg, hogy az elnök vacsorát adott a Fehér Házban a republikánus kormányzók tiszteletére, ahol Landry közvetlenül mellette foglalt helyet.

Sem a Fehér Ház, sem Landry hivatala nem reagált az újságírói megkeresésekre. Egyelőre nem tisztázott, hogy Dánia vagy Grönland kérte-e a hajót, illetve pontosan kiknek a kezeléséről lenne szó. Az amerikai Védelmi Minisztérium sem kommentálta az ügyet.

A bejelentés néhány órával azután történt, hogy a dán Egyesített Sarkvidéki Parancsnokság közölte: sürgős orvosi ellátásra szoruló tengerészt menekítettek ki egy amerikai tengeralattjáróról Grönland vizein. Az eset hét tengeri mérföldre történt Nuuktól, a sziget fővárosától. Nem világos, hogy a mentőakció és Trump bejelentése között van-e összefüggés.

Az sem egyértelmű, pontosan mi a szerepe Landry kormányzónak az ügyben. Az amerikai haditengerészet két kórházhajóval, a USNS Mercyvel és a USNS Comforttal rendelkezik, ám egyik sem Louisianában állomásozik.

A bejelentés a Grönland körüli diplomáciai feszültségek újabb fejezetét jelenti. X. Frigyes dán király a múlt héten – egy éven belül már másodszor – látogatott el a szigetre, ezzel is demonstrálva az egységet Trump területszerzési törekvéseivel szemben. Dánia, Grönland és az Egyesült Államok a múlt hónap végén tárgyalásokat folytattak a helyzet rendezéséről, miután a kérdés hónapokig feszültséget okozott a NATO-n belül.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock