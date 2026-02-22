  • Megjelenítés
Légitámadást indított a pakisztáni hadsereg Afganisztánban
Légitámadást indított a pakisztáni hadsereg Afganisztánban

Légitámadást intézett a pakisztáni hadsereg iszlamisták ellen Afganisztánban vasárnap hajnalban, afgán közlés szerint a műveletnek számos halálos áldozata volt.

Attaullah Tarar pakisztáni tájékoztatási miniszter az X közösségi oldalon jelentette be, hogy

a határ mentén csaptak le olyan fegyveresek búvóhelyeire, akik Pakisztánban hajtanak végre támadásokat.

Közlése szerint elsősorban a Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezethez tartozó célpontokat támadtak.

A miniszter hozzátette, hogy országa a béke és stabilitás fenntartásáért küzd a régióban, a kormányzat elsődleges szempontja a lakosság biztonságának garantálása.

Zabihullah Mudzsahid, az afganisztáni kormányzat szóvivője arról számolt be, hogy a támadásnak több tucat halálos áldozata és sebesültje volt, köztük nők és gyermekek is. Közlése szerint a támadások polgári célpontokat értek.

A pakisztáni kormányzat az elmúlt hetekben már többször jelezte, hogy a TTP fokozta tevékenységét az afganisztáni határ mentén, és fő célpontjai a biztonsági erők.

A mostani támadás előtti napon az ország északkeleti részében öngyilkos merénylő támadt egy biztonsági erőkből álló konvojra, és megölt egy magas rangú katonatisztet. A hét elején Hajbár-Pahtunhva tartományban a TTP egy biztonsági ellenőrzőpontnál követett el merényletet, amelyben 11 pakisztáni katona meghalt.

