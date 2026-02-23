  • Megjelenítés
Leleplező műholdfotók érkeztek: különleges fegyverrendszert telepített Irán, nagy a készültség
Irán megerősítette Teherán déli légterének légvédelmét. Műholdas felvételek tanúsága szerint a főváros közelébe egy Sz–300-as típusú légvédelmi rakétaindító állást, valamint egy nagy teljesítményű elektronikai hadviselési rendszert telepítettek - írta az Army Recognition.

Az Airbus által készített kereskedelmi műholdfelvételeket nyílt forráskódú hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó elemzők vizsgálták meg. A képeken egy Sz–300-as rendszerhez tartozó indítójármű látható egy Teherántól délre, Kahrizak közelében található, már korábban is működő légvédelmi bázison. A közelben egy nagy méretű kiszolgálójárművet is felfedeztek, amelyet az elemzők – mérete és antennaelrendezése alapján – az

iráni Cobra–V8 elektronikai hadviselési rendszerként azonosítottak.

Ez a párosítás azért különösen figyelemre méltó, mert a hagyományos légvédelmi rakéták kinetikus megsemmisítő képességét az elektromágneses spektrum zavarásával egészíti ki. Ez azt jelenti, hogy a rendszer már azelőtt képes megzavarni a támadó fél felderítési és célmegjelölési láncát, mielőtt a repülőeszközök vagy rakéták egyáltalán belépnének az elfogórakéták hatótávolságába.

A Cobra–V8-at Irán 2023 szeptemberében mutatta be a védelmi minisztérium alá tartozó Iran Electronics Industries fejlesztésében. A rendszert a légi és rakétatámadások elhárítására, kifejezetten a repülőgépes és műholdas felderítés elleni védekezésre tervezték. Szakértői értékelések szerint a Cobra–V8 külsőleg feltűnően hasonlít az orosz 1RL257E Kraszuha–4 rendszerre.

Bár az elektronikai hadviselési képesség önmagában nem helyettesíti a nagy hatótávolságú légvédelmi rakétákat, jelentősen növeli az integrált légvédelmi rendszerek harcértékét, különösen intenzív elektronikai zavarás esetén. A mostani telepítés is azt jelzi, hogy Irán aktívan dolgozik a főváros többrétegű védelmének megerősítésén.

Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a Cobra-V8 valós teljesítményéről lényegében semmilyen információ nem áll rendelkezésre. Nem lehet tudni, hogy Teherán próbálkozott-e a korábbi izraeli berepülések során a zavarórendszer bevetésével, de ha igen, akkor látható eredményt nem tudtak elérni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

