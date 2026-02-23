Mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Amerika legnagyobb ellenségét? - Mutatunk 5 lehetséges forgatókönyvet

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump amerikai elnök állítólag erősen hajlik afelé, hogy megtámadja Iránt: több amerikai lap is megszellőztette a hétvégén, hogy a politikus legalább egy limitált, légi képességekre támaszkodó, stratégiai célpontokra korlátozódó katonai csapást végre akar hajtani a síita hatalom ellen. Egy Venezuelához hasonló, gyors és sikeres, párórás akció azonban abszolút nem borítékolható - sőt, kifejezetten valószínűtlen -, Irán ugyanis mind katonailag, mind politikailag, mind földrajzilag sokkal keményebb dió. Nézzünk meg öt forgatókönyvet, mi történhet, ha Donald Trump tényleg megtámadja Iránt.

1. Villámgyors csapások, tárgyalás, lényegében teheráni kapituláció

Az iszfaháni nukleáris komplexum, azután, hogy az izraeli légierő több héten át bombázta a létesítményt. Bár az Egyesült Államok bunkerromboló bombákkal is beszállt a konfliktusba, az iráni atomprogramot nem sikerült teljesen felszámolni - Washington most más eszközökkel próbálkozik. Fotó: Maxar / Getty Images

Számos, Fehér Házba bejárással rendelkező amerikai sajtótermék írt arról a napokban, hogy az „A-Terv” Trump asztalán Irán jövőjével kapcsolatosan az, hogy az Egyesült Államok limitált támadást indít a rivális országgal szemben, azzal a céllal, hogy Teherán ezután gyorsan teljesítse Washington követeléseit.

Egy ilyen műveletben a légierő és a nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökkel operáló haditengerészet játszana kulcsszerepet, szárazföldi képesség bevetésére lehet, hogy egyáltalán nem is kerülne sor.

Trump az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) központjait, nukleáris létesítményeket és ballisztikus rakétákat gyártó üzemeket bombázná légi képességgel - nyilván az akció sikerességéhez az iráni légvédelem és légierő kiütése is szükséges lenne.

Egy ilyen limitált művelet Amerika számára ideális esetben gyors lenne, minimális polgári áldozattal járna; elképzelhető, az Egyesült Államok anyagi erőforrások és az elhasznált rakéták / üzemanyag kivételével veszteségek nélkül elérné céljait.

A terv itt az, hogy Teherán – látva az Egyesült Államok masszív katonai fölényét – gyorsan belátná, hogy nincs értelme eszkalálni a konfliktust, 1-2 nappal a csapások után már arról tárgyalnának Ománban, miképp szereli le Irán örökre atomprogramját és limitálja ballisztikus rakétáinak lőtávolságát.

Trump nyilvánvalóan ezzel a kimenetellel tervez – az viszont, hogy tényleg így alakulnak a dolgok, közel sem biztosra vehető.

2. Teljeskörű rezsimváltó invázió

Ali Hámenei, Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. Fotó: Majid Saeedi/Getty Images

A New York Times számolt be először arról, hogy van egy „B-terv” is arra az esetre, ha a limitált támadásokkal nem sikerül kapitulációra kényszeríteni a perzsa országot:

Amerika teljes körű inváziót indít Irán ellen, azzal a céllal, hogy megbuktassák az országot uraló síita muszlim vallási vezetést.

A konkrét tervekről egyelőre nem sokat tudni: annyi biztos, hogy pusztán légitámadásokkal nagyon nehéz rezsimváltó háborút végrehajtani, főleg egy 1,65 millió négyzetkilométer kiterjedésű, 93 milliós lélekszámú, sziklás, hegyes országban, szóval valamilyen szinten biztos kellene szárazföldi képesség (legalább különleges erők) bevetésén gondolkodni. Az is kérdéses, hogy elég lenne-e csupán az ajatollahot és a belső körét likvidálni ahhoz, hogy Irán "együttműködő" országgá váljon, vagy ennél sokkal szélesebb kiterjedésű hatalomváltó műveletben kell gondolkodni.

Mindenféle elemzői prognózisok ellenére egyáltalán nem törvényszerű, hogy egy rezsimváltó művelet Irán ellen elhúzódó, véres és áldozatos háborúhoz vezetne. Ha az Egyesült Államok segítséget kap az Iránban igencsak széleskörű beágyazottsággal rendelkező izraeli hírszerzéstől, illetve mozgósítani tudja az ország belső ellenzékét is, elképzelhető, hogy az Egyesült Államok néhány hét alatt megtöri a síita államhatalmat és a Forradalmi Gárda elitjét.

Nem kizárt, hogy egy nagyobb amerikai támadás esetén végül az ajatollah valamelyik helyettese dönt majd úgy, hogy inkább átadja a legfőbb vezért Amerikának, ha cserébe a vallási és gazdasági elit nagy része amnesztiát kap.

Ugyanakkor ezt "kifejezetten valószínű" kimenetelnek sem lehet nevezni - világos, hogy Teherán teljesen más forgatókönyvvel tervez.

3. Elhúzódó katonai konfliktus, bizonytalan kimenetellel

A USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és harci köteléke jelenleg a Közel-Keletre tart - a hadihajó és csapásmérő képessége fontos szerepet játszana egy Irán elleni katonai műveletben. Fotó: Tajh Payne/US Navy via Getty Images

Most, hogy végig vettük Amerika „A” és „B” terveit – ideje beszélnünk arról is, hogy Irán mit tervez.

A teheráni döntéshozók számára is világos, hogy az Egyesült Államok haderejét nem tudják hagyományos hadviselésben legyőzni – egészen biztos, hogy nincs annyi és olyan korszerű légvédelmi rakétájuk, drónjuk és ballisztikus rakétájuk, hogy hatékonyan ellen tudjanak állni az amerikai légierő kitartó és átfogó bombázásának. Ne feledjük: 2025 nyarán Irán már egyszer háborúzott a szintén zömében amerikai eszközökre támaszkodó izraeli haderővel és a zsidó állam úgy szerelte le a perzsák katonai és hírszerzési vezérkarát, katonai reptereit és légvédelmét, hogy az offenzív műveletek során csak egyetlen Hermes drónt vesztett.

Irán stratégiája a következő:

kitartóan ellenállni a légi hadjárattal szemben, belekényszeríteni Amerikát abba, hogy indítson jóval kockázatosabb és veszélyesebb szárazföldi inváziót,

eleinte a közel-keleti amerikai bázisok ballisztikus rakétákkal való bombázásával, majd a szárazföldi képesség elleni támadásokkal érezhető élőerő-veszteségeket okozni az amerikai haderőnek,

okozni az amerikai haderőnek, minél tovább húzni a háborút – a cél nem az amerikai haderő legyőzése, hanem az amerikai néplélek megtörése.

Az alábbi szempontokat érdemes szem előtt tartanunk:

Egy Irán elleni teljes körű invázió sem demokrata, sem republikánus oldalon nem élvez átfogó támogatást.

Az amerikai választókban élénken élnek az Egyesült Államok közel-keleti intervenciói (főleg Afganisztán és Irak), aránylag kisebb veszteségekre is érzékenyen reagálna az amerikai közvélemény.

Trumpot kétszer is azért választották meg, mert azzal kampányolt, hogy véget vet azoknak a végtelenül hosszú és rendkívül költséget háborúknak, melyekbe az USA ilyen vagy olyan módon belesodródott.

Iránnak tehát nem kell felrobbantani az összes amerikai repülőgép-hordozót és elfoglalnia Washington D.C.-t, hogy győzzön – elég, ha hosszú hónapokon, éveken át elhúzzák a katonai konfliktus, közben néhány ezer amerikai katonát is megölnek.

A közvélemény az amerikai vezetés ellen fordul, végül a Kongresszus, esetleg maga a Republikánus Párt lesz az, amely arra kényszeríti Trumpot, hogy hagyjon fel az invázióval. A teheráni vezetés legalábbis ebben reménykedik.

4. Átfogó háború a Közel-Keleten

Az iraki Népi Mozgósítási Erők egyes milíciái felett jelentős befolyása van Iránnak. Ez a fegyveres szervezet az iraki reguláris erőknél is nagyobb létszámmal bír, azonban közel sem nevezhető egységes haderőnek.. Fotó: Ismael Adnan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Sokat tárgyalt forgatókönyv az is, hogy több ország területére is kiterjedhet egy Irán körüli eszkaláció:

nemcsak arról van itt szó, hogy a perzsa állam ballisztikus rakétáival más országokat is támadhat, hanem arról is, hogy különféle síita többségű fegyveres milíciákat aktiválhat más országok területén.

Fontos látni, hogy Irán proxierői a közelmúlt fejleményei és Izrael 2023 októbere óta tartó fokozott katonai aktivitása miatt radikálisan meggyengültek:

a gázai Hamász lényegében megszűnt létezni,

a libanoni Hezbollah elvesztette nagy hatótávolságú fegyvereinek nagy részét és szinte teljes vezérkarát,

és szinte teljes vezérkarát, a szíriai Aszad-kormány megbukott, a szír fegyveres erők most egy szunnita hadúr kezében vannak,

a szír fegyveres erők most egy szunnita hadúr kezében vannak, a jemeni húszik saját városaik élelmezését sem tudják hatékonyan megoldani.

Elképzelhető, hogy az iraki Népi Mozgósítási Erők (Hasd as-Sabi vagy PMF) egyes Iránbarát milíciái kisebb-nagyobb támadásokat hajtanának végre az Irakban található amerikai bázisok ellen. Lehet, hogy a Hezbollah megmaradt része kisebb fegyveres rajtaütéseket végezne a Libanon-Izrael határon az IDF ellen. Szintén valószínű, hogy a jemeni húszik néhány ballisztikus rakétát kilőnének Izraelre;

ezek a támadások, incidensek azonban – bár okozhatnak veszteségeket, a „regionális háború” fogalmát aligha merítik ki.

Amiatt sem kell különösebben aggódnunk, hogy mit tenne Oroszország, Észak-Korea vagy Kína, ha az Egyesült Államok megtámadná Iránt. Ezeket a fontos, Teheránnal partnerségben álló országokat mind egyéb tevékenységek foglalják le – Oroszország az ukrajnai háború miatt még az évekkel ezelőtt megrendelt fegyvereket sem tudja leszállítani Iránnak, Kína nem kockáztatná nemzetközi hatalmi ambícióit és szigorú szankciókat bármilyen intervencióval, Észak-Koreának pedig sem logisztikai, sem gazdasági, sem katonai szempontból nincs meg a képessége arra, hogy Teheránt kihúzza a bajból.

Szintén sokat tárgyalt kérdés, mi lesz, ha Irán a káosz fokozása végett lezárja a Hormúzi-szorost, ahol a nemzetközi olajkereskedelem igencsak jelentős része áthalad – arról viszont, hogy miért nem kell ettől tartanunk, miért lenne ezt nehéz kivitelezni, főleg tartósan, itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 18. Pár nap alatt összeomlana a világkereskedelem? Kiderült az igazság a legféltebb tengeri útvonalról

Kimondható tehát: egy Közel-Keletet felölelő, nagy regionális háború kifejezetten valószínűtlen forgatókönyv, egy világháború pedig (Irán miatt legalábbis) teljesen esélytelen.

5. Káoszváltozók

Irán még mindig jelentős mennyiségű ballisztikus rakétával rendelkezik. Fotó: Getty Images

Végül fontos beszélni arról is, hogy

számos olyan, előre nem látható dolog történhet, amely miatt minden korábbi elemzői várakozás, számítás, katonai terv borulhat – olyan tényezők jöhetnek az egyenletbe, amire senki nem számított.

Nagyon minimális esélye van az alábbi forgatókönyveknek, ugyanakkor jelentős hatásuk lehet a régió biztonságára, ha tényleg megvalósulnak:

az iráni nukleáris létesítmények bombázása miatt jelentős mennyiségű radioaktív anyag szabadul el a Közel-Keleten - ez Amerika ellen fordíthatja a régió országait.

- ez Amerika ellen fordíthatja a régió országait. Irán olyan szinten destabilizálódik az amerikai bombázások miatt, hogy teljesen kaotikus, polgárháborús helyzet alakul ki, mely során radikális iszlamista frakciók harcolnak majd a hatalom megszerzése érdekében (ilyen történt ugye Szíriában, Irakban is, nem is olyan rég). Egy ilyen forgatókönyv jelentősen eszkalálná a terrorfenyegetettséget a Kaukázusban, Pakisztánban, Közép-Ázsiában, sőt, lehet, hogy Európában is, nem csupán a Közel-Keleten – rengeteg fegyver és radikális harcos indulhat meg a környező országokba. Ezért is volt mind Izrael, mind pedig az USA nagyon óvatos eddig a rezsimváltó műveletek megindításával.

(ilyen történt ugye Szíriában, Irakban is, nem is olyan rég). Egy ilyen forgatókönyv jelentősen eszkalálná a terrorfenyegetettséget a Kaukázusban, Pakisztánban, Közép-Ázsiában, sőt, lehet, hogy Európában is, nem csupán a Közel-Keleten – rengeteg fegyver és radikális harcos indulhat meg a környező országokba. Ezért is volt mind Izrael, mind pedig az USA nagyon óvatos eddig a rezsimváltó műveletek megindításával. Az iráni rezsim a bukás szélén úgy dönt, hogy kétségbeesett, utolsó próbálkozásként a meglévő radioaktív anyagokból piszkos bombát épít és ezt kilövi egy nagyobb régiós városra, mondjuk Izrael valamelyik településére. Egy ilyen lépés kifejezetten valószínűtlen – a támadás ugyanis jó eséllyel nem okozna súlyos károkat, de arra kényszerítheti a régió szunnita olajmonarchiáit, hogy szálljanak be az Irán elleni katonai műveletekbe.

Emellett persze számos olyan dolog történhet, amelyről még spekulálni sem lehet előre, de alapjaiban befolyásolhatja akár a tárgyalások, akár egy konkrét katonai művelet eredményességét.

Összegzés

Nagyon valószínű, hogy az Egyesült Államok néhány héten belül (lehet, hogy már a héten) tényleg megtámadja Iránt - a tárgyalásokon egyelőre nem látható áttörés. Teherán ragaszkodik az atomprogramjához és a ballisztikus rakétáihoz, az Egyesült Államok elnöke pedig úgy látja, most jött el a történelmi pillanat, hogy rendezze ezeket az évtizedek óta fennálló problémákat.

Trump először egy limitált csapással akarja behódolásra kényszeríteni a perzsa államot, majd ha ez nem sikerül, kiterjedt katonai művelet indulhat.

Amerika katonai fölénye jelentős, Irán pedig politikai és katonai szempontból sem felkészült akár egy limitált csapás, akár egy teljes körű invázió elhárítására. A perzsa állam még nem heverte ki a 2025 nyári, kéthetes, Izraellel való háború kárait, emellett az elmúlt hetekben súlyos bepolitikai krízis is megbénította az ország nagyvárosait.

Az azonban, hogy Teheránt akár egy limitált, akár egy teljes körű katonai művelet behódolásra kényszerítené, továbbra is erősen kérdéses.

Az iszlamista rezsim világosan úgy látja: ha meghátrálnak, mindenképpen megbuknak, ha viszont felveszik a harcot, még az is lehet, hogy ha katonailag nem is, politikailag megtörik az Egyesült Államokat.

Címlapkép forrása: South Korean Defense Ministry via Getty Images