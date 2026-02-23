  • Megjelenítés
Pattanásig feszült a helyzet: menekítik az amerikai diplomatákat, komoly fenyegetéstől tartanak
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma elrendelte a nem alapvető fontosságú személyzet és családtagjaik kivonását a bejrúti nagykövetségről. A döntést azután hozták meg, hogy felerősödtek az Iránnal való katonai konfliktus kockázatával kapcsolatos aggodalmak - írja a Reuters.

A tárca egy magas rangú, névtelenséget kérő tisztviselője hétfőn közölte: a biztonsági helyzet folyamatos értékelése alapján úgy döntöttek, hogy a nagykövetség létszámát a legszükségesebb személyzetre csökkentik. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés ideiglenes jellegű. A nagykövetség továbbra is működik, és képes segítséget nyújtani az amerikai állampolgároknak.

A távozó személyzet létszámáról eltérő adatok láttak napvilágot. A nagykövetség egyik forrása szerint ötven embert evakuáltak, míg a bejrúti repülőtér egyik illetékese harminckét munkatárs és családtagjaik hétfői elutazásáról számolt be.

A lépés hátterében az áll, hogy Washington jelentősen megerősítette katonai jelenlétét a Közel-Keleten.

Donald Trump elnök a múlt héten figyelmeztetett: "igazán rossz dolgok fognak történni", ha nem születik megállapodás az Irán nukleáris programjáról szóló, régóta húzódó vitában.

Libanon az amerikai diplomácia számára különösen érzékeny terep. Az 1975 és 1990 közötti polgárháború idején több súlyos támadás érte az amerikai célpontokat. Ezek közé tartozott az amerikai tengerészgyalogosok bejrúti főhadiszállása elleni 1983-as öngyilkos merénylet, amelyben 241 katona vesztette életét, valamint a szintén 1983-ban a nagykövetség ellen végrehajtott robbantás, amelynek 49 halálos áldozata volt. Ezekért a támadásokért Washington az Irán által támogatott Hezbollahot tette felelőssé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

