Több mint egy évtized után lépte meg az Egyesült Államok: kiürítik a fontos támaszpontot

Az Egyesült Államok megkezdte csapatai kivonását legnagyobb északkelet-szíriai bázisáról. A lépés egy szélesebb körű visszavonulás része, amelyre azután kerül sor, hogy a damaszkuszi kormány megszilárdította ellenőrzését a térség felett - írja a Reuters.

Hétfőn tucatnyi teherautó – köztük páncélozott járműveket szállító konvojok – hagyta el a Haszaka tartománybeli Kaszrak támaszpontot. A Reuters felvételei szerint a járművek később a Kamisli város külterületén húzódó autópályán haladtak tovább.

A Kaszrak bázis az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció egyik fő műveleti központjaként működött Szíriában. Az amerikai csapatok több mint egy évtizede telepedtek meg itt, és a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőkkel (SDF) együttműködve harcoltak a dzsihadista szervezet ellen. A teljes kivonulás után a koalíciónak még megmaradna az iraki határ közelében fekvő rmeilani (más néven Haráb al-Dzsír) bázisa.

Szíriai katonai források szerint a kivonulás várhatóan egy hónapot vesz igénybe, bár egyelőre nem világos, hogy az intézkedés átmeneti vagy végleges jellegű-e. Az amerikai védelmi minisztérium műveleti biztonsági okokra hivatkozva nem kívánta kommentálni a jövőbeli csapatelrendezést és a létszámot.

A visszavonulás nem előzmények nélküli. Mióta Ahmed al-Sará elnök kormányerői az elmúlt hónapban az SDF-től átvették az északkeleti területek jelentős részének ellenőrzését, az amerikaiak már feladták a haszakai al-Saddádi bázist. Szintén elhagyták a Szíria, Irak és Jordánia hármas határánál található al-Tanf helyőrséget is.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerdán úgy fogalmazott, hogy a kivonás egy "tudatos és feltételekhez kötött átmenet" része. Indoklása szerint az amerikai jelenlét jelenlegi mértékére már nincs szükség, mivel

a szíriai kormány kész "elsődleges felelősséget vállalni a terrorista fenyegetés elleni küzdelemért saját határain belül".

A Wall Street Journal a múlt héten arról számolt be, hogy Washington a mintegy ezer fős szíriai kontingens egészét kivonja.

Szíria tavaly csatlakozott az Iszlám Állam elleni, amerikai vezetésű koalícióhoz. A szélsőséges szervezet – amely egykor Szíria és Irak harmadát uralta – szombaton két támadást is magára vállalt. Ezekben az akciókban egy katona és egy civil vesztette életét.

Címlapkép forrása: John Moore/Getty Images