Vége a trükközésnek a magyarok kedvenc nyaralóhelyén
Vége a trükközésnek a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Portfolio
Horvátország hadat üzen a feketén működő turisztikai szálláshelyeknek. Az ország olyan új jogszabályt készít elő, amely szigorú digitális ellenőrzésekkel és kibővített hatósági jogkörökkel szorítaná ki a piacról a nem regisztrált rövid távú lakáskiadókat - írta meg a Croatia Week.
Tonči Glavina turisztikai és sportminiszter megerősítette, hogy az új, vendéglátást szabályozó törvénytervezetet májusig a törvényhozás elé terjesztik. A jogszabály célja a szálláskiadás felügyeletének szigorítása és az illegális tevékenység felszámolása. A tárcavezető megfogalmazása szerint a kormány

"hadat üzen az illegális bérbeadásnak és a be nem jelentett tevékenységnek".

A tervezet kulcseleme egy olyan digitális ellenőrzési rendszer, amelyet az Európai Unió rövid távú szálláskiadásra vonatkozó szabályozásával összhangban vezetnek be. Ennek értelmében az online platformok nem hirdethetnek olyan szállásadókat, akik nincsenek hivatalosan regisztrálva, vagy nem rendelkeznek a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges engedéllyel.

Minden egyes szállásegységnek – legyen az szoba, apartman vagy nyaraló – egyedi regisztrációs számot kell kapnia, amelyet a horvát adóhatóság felügyel. A rendszer napi szintű adatfrissítést és valós idejű nyomon követést tesz lehetővé, amely a miniszter szerint állandó helyszíni ellenőrzések nélkül is átfogó digitális felügyeletet biztosít.

A kormány az ellenőrzési jogköröket is bővíteni kívánja

A tervek szerint az önkormányzati közterület-felügyelők, a vámhatóság és az Állami Felügyelőség egyaránt többletjogosítványokat kaphat a nem regisztrált szálláskiadás elleni fellépéshez.

