Azonnali ukrán fegyverszünetről és tartós békéről szavaztak az ENSZ-ben, Magyarország tartózkodott
Azonnali ukrán fegyverszünetről és tartós békéről szavaztak az ENSZ-ben, Magyarország tartózkodott

Portfolio
Az ENSZ Közgyűlése kedden 107 igen szavazattal, 12 ellenében és 51 tartózkodás mellett fogadta el azt a határozatot, amely átfogó, igazságos és tartós békét sürget Ukrajnában. Oroszország a határozat ellen szavazott, míg az Egyesült Államok, valamint Magyarország is tartózkodott - írta meg az Anadolu Agency.

A tervezetet Ukrajna nyújtotta be, amelyet 46 ország támogatott társbeterjesztőként. A dokumentum kiemelte a háború regionális és globális következményeit, továbbá "súlyos aggodalmát" fejezte ki amiatt, hogy Oroszország továbbra is támadásokat intéz civilek, polgári létesítmények és a kritikus energetikai infrastruktúra ellen, ami tovább rontja a humanitárius helyzetet.

A Közgyűlés megerősítette elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása mellett, beleértve a felségvizeket is.

A határozat azonnali, teljes körű és feltétel nélküli tűzszünetre szólít fel.

A dokumentum ezenfelül sürgeti a hadifoglyok teljes körű cseréjét, a jogellenesen fogva tartott személyek szabadon bocsátását, valamint az erőszakkal áttelepített vagy deportált civilek – köztük gyermekek – hazatérését, amelyet kulcsfontosságú bizalomerősítő lépésként jellemez

Az Egyesült Államok egy úgynevezett "külön szavazásra" irányuló indítványt terjesztett elő. Ezzel a határozat egyes részeit – a preambulum második bekezdését és a rendelkező rész második pontját – bocsátotta volna önálló szavazásra.

Tammy Bruce, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének helyettese azzal érvelt, hogy a határozat egyes megfogalmazásai inkább elvonják a figyelmet a folyamatban lévő tárgyalásokról. Véleménye szerint a szöveg ahelyett, hogy támogatná a tartós békéhez vezető diplomáciai lehetőségek teljes körű megvitatását, inkább hátráltatja azt.

Rakéták zúgtak Oroszország felett, súlyos hiány bukott ki Ukrajnában - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

