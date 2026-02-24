Azonnali ukrán fegyverszünetről és tartós békéről szavaztak az ENSZ-ben, Magyarország tartózkodott

A tervezetet Ukrajna nyújtotta be, amelyet 46 ország támogatott társbeterjesztőként. A dokumentum kiemelte a háború regionális és globális következményeit, továbbá "súlyos aggodalmát" fejezte ki amiatt, hogy Oroszország továbbra is támadásokat intéz civilek, polgári létesítmények és a kritikus energetikai infrastruktúra ellen, ami tovább rontja a humanitárius helyzetet.

The US did not support the UN resolution on Ukraine.The UN General Assembly adopted the resolution "Supporting a lasting peace in Ukraine"The resolution calls for an immediate ceasefire, respect for the territorial integrity of Ukraine, the exchange of prisoners of war… pic.twitter.com/wmlSVV0BMJ https://t.co/wmlSVV0BMJ — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) February 24, 2026

A Közgyűlés megerősítette elkötelezettségét Ukrajna szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása mellett, beleértve a felségvizeket is.

A határozat azonnali, teljes körű és feltétel nélküli tűzszünetre szólít fel.

A dokumentum ezenfelül sürgeti a hadifoglyok teljes körű cseréjét, a jogellenesen fogva tartott személyek szabadon bocsátását, valamint az erőszakkal áttelepített vagy deportált civilek – köztük gyermekek – hazatérését, amelyet kulcsfontosságú bizalomerősítő lépésként jellemez

Az Egyesült Államok egy úgynevezett "külön szavazásra" irányuló indítványt terjesztett elő. Ezzel a határozat egyes részeit – a preambulum második bekezdését és a rendelkező rész második pontját – bocsátotta volna önálló szavazásra.

Tammy Bruce, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének helyettese azzal érvelt, hogy a határozat egyes megfogalmazásai inkább elvonják a figyelmet a folyamatban lévő tárgyalásokról. Véleménye szerint a szöveg ahelyett, hogy támogatná a tartós békéhez vezető diplomáciai lehetőségek teljes körű megvitatását, inkább hátráltatja azt.

