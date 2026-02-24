Célkeresztbe vették az Egyesült Államok büszkeségeit: pusztító csapásra készül a rezsim

Gyülekeznek az amerikai katonák a Közel-Keleten, kézzelfogható közelségbe került egy esetleges nagyszabású katonai csapás lehetősége. A fenyegető forgatókönyv beindításához szinte minden összeállt Washington számára, ugyanakkor arról kevesebb szó esik, hogy Teherán milyen válaszlépéseket tehet az ellene induló támadások megtorlására. A korábbi események már megmutatták, hogy mi van a síita hatalom tarsolyában, ez pedig elég jó képet ad arról, hogy milyen lehetőségek vannak számukra a visszavágásra. A lehetséges forgatókönyvek között egészen drámai lehetőségek is felbukkannak.

Nagy kérdés, hogy Teherán mit vehet célba, ha válaszcsapásban gondolkodik. Az első és legfontosabb szempontot itt rögtön az jelenti, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen eszközei maradnak. Az amerikai támadás vélhetően igyekszik a felhalmozott fegyverkészleteket is megsemmisíteni, ám az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez nyilvánvalóan nem fogja meglepetésként érni az irániakat. Arról csak találgatni lehet, pontosan mennyi ballisztikus és más típusú rakétája maradt a rezsimnek, ugyanis az elmúlt években

alaposan kiürítették a raktárakat az Izrael elleni támadásoknál, így valószínűleg kisebb kapacitással bírnak.

Ugyanakkor a különböző proxykon keresztül végrehajtott akciók egy másik fontos aspektusra is rávilágítottak: sikerült olyan technológiát találniuk a fegyverek összeszereléséhez, amely rendkívül könnyen elérhetővé teszi azt.

Az Institute for the Study of War (ISW) és az AEI Critical Threats Project elemzése arra jutott, hogy a 2025-ös összecsapások során Irán jelentős veszteségeket szenvedett: a rakétaindítóik mintegy harmadát elvesztették. A rakéták közül mintegy 800 és 1000 közötti darabbal csökkent a készlet, ezt megelőzően különböző becslések 3000-8000 közé tették a rezsim összes rakétájának számát. A teheráni döntéshozók azóta nem győzték bizonygatni, hogy már újjáépítették a képességeket, sőt, minden eddiginél erősebbé váltak. Ezek az állítások persze több kérdést is felvetnek, mivel az ország minden becslés szerint több milliárd dolláros károkat szenvedett.

A legfontosabb rakétafejlesztési központok főként a főváros, Teherán környékén találhatóak, mélyen a föld alá rejtve.

Here's what you need to know about the Iranian missile threat ~ via @CSIS Iran has the biggest missile arsenal in the Middle East, with 1000s of ballistic & cruise missiles The 2,000-km range missiles (SEJJIL) can reach southeastern Europe and all of India pic.twitter.com/fkkQmw7XDL https://twitter.com/CSIS?ref_src=twsrc%5Etfw — Eylon Levy (@EylonALevy) April 14, 2024

A saját fejlesztésű rakétáik közül több is van, amelyek több ezer kilométeres távolságban is veszélyesek lehetnek. Ezek már jól ismertek, korábban több típust is bevetettek. Ezek jelentős részét az izraeli és/vagy amerikai légvédelem hatékonyan megsemmisítette, de több tucatnyi mennyiségben így is robbanások rázták meg a célpontokat. Ami ennél izgalmasabb témát jelent, hogy Teherán és Moszkva között megélénkült a kapcsolat a rakétatechnológia megosztásában. Felröppentek olyan hírek, hogy Iszkander és X-55-ös rakétákat már kaphatott esetleg a síita rezsim, valamint elmélyülő kínai kapcsolatokról is szó van, egészen pontosan a DongFeng-17-esekről. A külföldi összeköttetés a rakétaprogramnál is visszaköszönt, az orosz és kínai támogatáson túl vélhetően Észak-Koreával is történt információcsere.

Éppen a legutóbbi, 2025 júniusi 12 napos háború mutatta meg látványosan, hogy pontosan mire lehetne számítani Irántól:

Nem kétség, hogy az elsődleges támadási célpontot a legnagyobb amerikai hadihajók fogják jelenteni. A vezetés több alkalommal is kifejtette már finoman szólva is kifogásolható minőségű AI videókban, hogy készen állnak elpusztítani az Egyesült Államok repülőgép-hordozóit. Ez világosan jelzi, hogy a rezsim számára a fenyegető veszély kiiktatása jelentheti az elsődleges feladatot. Külön kiemelendő, hogy a hadihajók elleni csapás azért is „kényelmes” Teheránnak, mivel így csak az agresszornak tekintett amerikaiakkal kerülnek összetűzésbe. Az amerikai csapatoknak figyelembe kell venniük, hogy korábban iráni fejlesztésű eszközökkel a húszi lázadók okoztak már kellemetlen pillanatokat a Vörös-tengernél.

Ez világosan jelzi, hogy a rezsim számára a fenyegető veszély kiiktatása jelentheti az elsődleges feladatot. Külön kiemelendő, hogy a hadihajók elleni csapás azért is „kényelmes” Teheránnak, mivel így csak az agresszornak tekintett amerikaiakkal kerülnek összetűzésbe. Az amerikai csapatoknak figyelembe kell venniük, hogy korábban iráni fejlesztésű eszközökkel A térség országai leszögezték, hogy lényegében senki sem engedélyezi az amerikai gépeknek, hogy a légterét támadáshoz használják. Ennek ellenére folyamatosan növekszik az összevont fegyverek száma Washington regionális szövetségeseinek támaszpontjain. Ez még akkor is „csábító” célponttá teszi a síita hatalom szemében a bázisokat, ha azok valóban nem fognak semmilyen módon részt venni a támadó akcióban. 2025-ben akkor csitultak el az összecsapások, amikor Teherán a Katarban található el-Udeid katonai reptérre lőtt ki rakétákat. Ez most is reális forgatókönyv, ugyanakkor rizikósabb Teherán számára. A síita hatalom igyekszik az iszlám világon belül szimpátiát kelteni és áldozatként mutatkozik, ezért az ilyen ellentámadások rosszul is elsülhetnek számára.

2025-ben akkor csitultak el az összecsapások, amikor Teherán a Katarban található el-Udeid katonai reptérre lőtt ki rakétákat. Ez most is reális forgatókönyv, ugyanakkor rizikósabb Teherán számára. A síita hatalom igyekszik az iszlám világon belül szimpátiát kelteni és áldozatként mutatkozik, ezért az ilyen ellentámadások rosszul is elsülhetnek számára. Bár Izrael szerepe egyelőre kérdéses egy amerikai támadásban, szinte biztos, hogy Teherán megtalálná a nagy riválisát az események hátterében. Éppen ezért megtorló jellegű támadás indulhat majd a Földközi-tenger partján fekvő ország különböző célpontjaira. Ezek elsősorban kormányzati és katonai létesítmények lehetnek, esetleg a kulcsfontosságú infrastruktúra néhány létesítménye. Legutóbb lakóépületeket is csapások értek, ez több halálos áldozatot követelt.

Éppen ezért megtorló jellegű támadás indulhat majd a Földközi-tenger partján fekvő ország különböző célpontjaira. Ezek elsősorban kormányzati és katonai létesítmények lehetnek, esetleg a kulcsfontosságú infrastruktúra néhány létesítménye. Legutóbb lakóépületeket is csapások értek, ez több halálos áldozatot követelt. Negyedikként pedig volt arra példa korábban, hogy iráni technológiával a síita hatalom támogatásához köthető milíciák megtámadtak kulcsfontosságú, de nem katonai jellegű infrastruktúrát. Máig egzisztenciális félelmet okoz a 2019-es eset, amikor Szaúd-Arábiában komoly zavarokat okozott, amikor detonációk rázták meg az ARAMCO olajlétesítményeit. Erre van a legkisebb esély, de egyáltalán nem kizárható szcenárió. Ebben a szélsőséges forgatókönyvben nem kizárt az sem, hogy az 1980-as években, az Irak és Irán közötti háborúban látottakhoz hasonlóan olajszállító tankereket lőnének a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szorosban. Ez a lehetőség súlyos következményekkel járna a globális kereskedelemre is, ráadásul több ország sodródhatna bele a háborúba.

Fontos megemlíteni, hogy Teherán a fentiek egy részét tagadja, így a 2019-es támadáshoz való közüket, más esetben pedig előre jelezték, hogy mi fog történni. Katar esetében is erről volt szó,

pontosan lehetett tudni, hogy érkezni fognak a rakéták, még azt is, hogy mikor.

Emiatt kijelenthető, hogy Irán egyértelműen úgy hozott meg eszkalációs döntést, hogy azzal lényegében próbált visszafogott maradni. Kérdés, hogy most mennyiben lenne más a helyzet. Irán korábban többször is arra támaszkodott, hogy az ország egy kifárasztásos hadviselésben jelentős tartalékokat tud aktiválni, ez pedig elveheti az Egyesült Államok kedvét.

US warships deployed to the Middle East.AFP Infographic of the American aircraft carriers USS Abraham Lincoln and USS Gerald Ford, and other warships which have been deployed to the Middle East, according to the US military pic.twitter.com/vsVUGu0g3H https://t.co/vsVUGu0g3H — AFP News Agency (@AFP) February 20, 2026

Amennyiben (vagy egyre inkább úgy tűnik, amikor) megindulnak az amerikai vadászgépek és rakétaeső, Irán megpróbálhat arra bazírozni, hogy Washington „majd megunja” a támadást, ez pedig végül a művelet befejezéséhez fog vezetni. Ugyanakkor ez közel sem egy megnyugtató stratégia számukra, mivel a rezsim közel sincs stabil helyzetben, és a több héten keresztül tartó bombázások pedig lényegében a lakosság maradék támogatásától is megfoszthatják a rezsimet, mivel elbuknának az ország védőinek szerepében. Érdekes, hogy az iráni fővárosban éppen ennek az ellenkezőjében bíznak, ugyanis remélik, hogy ha már sor kerül támadásra, az inkább összerántja a nemzetet. Az sem ismert, hogy az Egyesült Államok meddig tarthat ki, pontosan hány támadásra elegendő rakétát halmoztak most fel.

Iránnak jól ismertek azok a lépései, mivel esetleg megpróbálhat visszavágni, ugyanakkor erre az Egyesült Államok is készült. A most összevont fegyverek jelentős része egyértelműen arra szolgál, hogy elhárítsa az ellenséges csapást. Mivel 100 százalékos védelem nincs, ezért még így is több rakéta is becsapódhat különböző célpontokra, ugyanakkor a két helyzet közel sincs egyensúlyban. Ameddig az iszlamista rezsim csak elhanyagolható értékű károkat tudott eddig is okozni, addig Iránban megrendítő erejű volt a veszteség.

The mass protest continue in Iran today.This video of anti-regime protesters was recorded at the University of Science and Technology in Tehran. The Iranian nation has made its mind up. The regime must fall️ pic.twitter.com/FEFKNPAOYW https://t.co/FEFKNPAOYW — Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026

Az Egyesült Államok a hírek szerint megpróbálhatja a legfontosabb politikai és katonai vezetőket „leszedni a sakktábláról”, hogy ezzel zavart keltsen a döntéshozatalban. Már ez is problémás lehet, de az is komoly gondot okoz, hogy az iszlamista hatalom közel sincs túl jó állapotban. A tavalyi támadások súlyos károkat okoztak, a gazdaság gyengélkedik, 2026 februárjában kiújultak az államellenes tüntetések, melyeket január elején a hatóságok egyszer már vérbe fojtottak (több beszámoló szerint nem is a helyi hatóságok, hanem sokkal inkább a szomszédos országokból behívott iszlamista milíciák segítségével). A hírek szerint Kína több ezer tonna nátrium-perklorátot szállított, ami a hiperszonikus rakéták meghajtásához szükséges anyag. Mindez mutatja, Irán továbbra is abban reménykedik, hogy a rakéták segítségével sikerül elrettenő erőt mutatniuk.

Egy amerikai támadás önmagában jelezné, hogy ez nem sikerült.

Kevesebb mint egy éven belül még egy elhúzódó bombázást már hatalmas kihívás lehet még Iránnak is kihúznia.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images