Kemény bírálatot kapott Trump Berlinből: stratégiai hibákat követett el, még messzebb van az ukrajnai béke, mint előtte
Kemény bírálatot kapott Trump Berlinből: stratégiai hibákat követett el, még messzebb van az ukrajnai béke, mint előtte

Boris Pistorius német védelmi miniszter az ukrajnai háború kitörésének negyedik évfordulóján bírálta Donald Trump amerikai elnök hozzáállását a konfliktushoz és Vlagyimir Putyin orosz államfőhöz – írja a Bloomberg.

Pistorius szerint Trump negatív módon befolyásolta az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítéseket, amennyiben rossz üzeneteket küldött.

Sajnos az amerikai elnök befolyásolta a háború menetét és Putyin önbizalmát, amikor Alaszkában vörös szőnyeget terített ki neki és barátként üdvözölte őt, miközben teljesen kivonult Ukrajna katonai támogatásából

– fogalmazott a német védelmi miniszter.

Pistorius szerint az is hiba volt Trump részéről, hogy túl korán lesöpörte az asztalról Ukrajna NATO-tagságának lehetőségét, pedig ezt fel lehetett volna használni a tárgyalásokon a nyomásgyakorlás eszközeként.

A védelmi miniszter további pénzügyi és katonai támogatást ígért Ukrajnának, hozzátéve, hogy az orosz gazdaság állapotát látva is ez a helyes irány. Megjegyezte, hogy a fronton jelenleg nincs érdemi mozgás.

