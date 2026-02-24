Kemény bírálatot kapott Trump Berlinből: stratégiai hibákat követett el, még messzebb van az ukrajnai béke, mint előtte

Pistorius szerint Trump negatív módon befolyásolta az ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítéseket, amennyiben rossz üzeneteket küldött.

Sajnos az amerikai elnök befolyásolta a háború menetét és Putyin önbizalmát, amikor Alaszkában vörös szőnyeget terített ki neki és barátként üdvözölte őt, miközben teljesen kivonult Ukrajna katonai támogatásából

– fogalmazott a német védelmi miniszter.

Pistorius szerint az is hiba volt Trump részéről, hogy túl korán lesöpörte az asztalról Ukrajna NATO-tagságának lehetőségét, pedig ezt fel lehetett volna használni a tárgyalásokon a nyomásgyakorlás eszközeként.

A védelmi miniszter további pénzügyi és katonai támogatást ígért Ukrajnának, hozzátéve, hogy az orosz gazdaság állapotát látva is ez a helyes irány. Megjegyezte, hogy a fronton jelenleg nincs érdemi mozgás.

Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images