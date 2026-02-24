  • Megjelenítés
Kényszerhelyzetben Oroszország: olyat léphet Putyin, amitől a lakosság évek óta a legjobban retteg
Kényszerhelyzetben Oroszország: olyat léphet Putyin, amitől a lakosság évek óta a legjobban retteg

Nyugati tisztségviselők értékelése szerint az egyre súlyosabb veszteségek miatt Vlagyimir Putyin nehézségekbe ütközhet, amennyiben a következő hónapokban nagyszabású offenzívát kíván indítani Ukrajna ellen. Az orosz hadsereg veszteségei immár harmadik hónapja haladják meg az újonnan toborzott katonák számát - tudósított a Bloomberg.

A Bloomberg szerint bár Moszkva havonta 30–35 ezer új katonát képes szolgálatba állítani,

a veszteségek mértéke meghaladja ezt a szintet, ami felveti egy újabb mozgósítási hullám szükségességét.

Vlagyimir Putyin a 2022-es, háromszázezer tartalékos behívását elrendelő részleges mozgósítás óta nem alkalmazta ezt az eszközt. Ennek oka, hogy az akkori intézkedés hatására százezrek hagyták el az országot, a lépés pedig jelentős társadalmi elégedetlenséget váltott ki.

Al Carns brit veteránügyi miniszter szerint az egyik lehetséges forgatókönyv a toborzás kiterjesztése a szegényebb vidéki régiókról az orosz nagyvárosokra. Figyelmeztetett azonban, hogy ez alááshatja az eddig meglévő politikai támogatottságot a sűrűn lakott térségekben. Moszkva, Szentpétervár, Novoszibirszk és Jekatyerinburg már eddig is kiemelkedő belépési bónuszokkal próbálta ösztönözni a jelentkezőket.

A növekvő emberveszteség miatt Oroszország egyre nagyobb mértékben támaszkodik külföldi élőerőre. John Healey brit védelmi miniszter tájékoztatása szerint mintegy 17 ezer észak-koreai katona harcol orosz oldalon, de India, Pakisztán, Nepál, Kuba, Nigéria és Szenegál területéről is ezreket toboroztak.

Nyugati tisztviselők véleménye szerint egy esetleges offenzíva fókuszában a Donyecki terület erődítményrendszere állhat, ahol jelenleg is a leghevesebb harcok zajlanak, de felmerülhet a Zaporizzsja irányába történő előrenyomulás felújítása is. Henry Boyd, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) elemzője szerint a jelenlegi veszteségráta tartós fennmaradása esetén korlátozódhatnak Oroszország hadműveleti képességei, és

Moszkva kénytelen lehet visszafogni támadó hadmozdulatait.

Az orosz erőket az elmúlt időszakban kommunikációs nehézségek is hátráltatják: korlátozódott a hozzáférésük az Elon Musk-féle Starlink műholdas internetszolgáltatáshoz, a Kreml pedig a Telegram üzenetküldő alkalmazás használatát szigorította.

