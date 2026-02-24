Kiderült, mi Trump célja az Irán ellen készülő háborúval: az elnök egyre türelmetlenebb

Az elnök olyan határozott katonai fellépést sürget, amely
visszaültetné Teheránt a tárgyalóasztalhoz, mégpedig a Washington számára kedvezőbb feltételekkel.
Tanácsadóitól ismételten olyan forgatókönyveket kért, amelyek súlyos csapást mérnének Iránra. A katonai tervezők azonban arra figyelmeztették, hogy a kívánt eredmény nem garantálható. Kiemelték: még a korlátozott csapások is szélesebb körű konfliktusba torkollhatnak, amelynek következtében az Egyesült Államok belesodródhat egy hosszan tartó közel-keleti háborúba.
Ahogy azt már korábban megírtuk: Dan Caine tábornok a zárt ajtós egyeztetéseken arra hívta fel Trump figyelmét, hogy egy Irán elleni tartós katonai támadás súlyos következményekkel járhat. Teherán és szövetségesei megtorló csapásokat mérhetnek az amerikai erőkre és partnereikre. A konfliktus elhúzódó műveletté válhat, amely további csapatokat és erőforrásokat igényel. Trump egy közösségi médiás bejegyzésben cáfolta, hogy Caine ellenezné az Irán elleni fellépést. Azt állította: a tábornok szerint egy ilyen konfliktust
könnyen meg lehetne nyerni.
Steve Witkoff különmegbízott a Fox Newsnak adott hétvégi interjújában elmondta: Trump „nem érti”, az irániak miért nem adták meg magukat az eddigi nyomásgyakorlás hatására.
Ekkora haditengerészeti jelenlét mellett miért nem jönnek hozzánk, és mondják azt: íme, erre vagyunk hajlandóak?
– fogalmazott Witkoff.
Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben jelentősen megerősítette jelenlétét a régióban. A USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó harci köteléke az iráni területek hatósugarába tart, hogy csatlakozzon a térségben már jelen lévő USS Abraham Lincoln hordozócsoporthoz. Emellett Patriot és THAAD légvédelmi rendszereket telepítettek az amerikai csapatok és a regionális szövetségesek védelmére. A Pentagon álláspontja szerint a lépések védelmi jellegűek és az elrettentést szolgálják.
A Fehér Házban zajló, Iránnal kapcsolatos egyeztetések alapvető feszültséget tükröznek: a politikai célkitűzések és a katonai realitás közötti szakadékot. Miközben az elnök a tárgyalási pozíciójának javítása érdekében látványos erődemonstráción gondolkodik, a hadvezetés óvatosságra int. Hangsúlyozzák:
a háborúk ritkán alakulnak a forgatókönyv szerint, és még a gondosan mérlegelt csapások is kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak.
Címlapkép forrása: Public Domain via Getty Images
Másfél éve nem láttak ennyi bedőlést a magánhitelek piacán
Döcög a nem banki finanszírozás.
Újra beköszönt a „forró Föld” időszaka? – Ha most nem lépünk, olyan éghajlat jöhet, amilyen 40 millió éve volt utoljára
Elhagyhatjuk azt a klímatartományt, ami az emberi civilizáció kialakulásakor jellemezte a Földet.
Ursula von der Leyenre rontanak az EU-tagállamok, új hatalmi harc fajult vérre menő konfliktusig
Az uniós kormányok készek az Európai Bíróság elé citálni az Európai Bizottságot.
Aggódni kezdett a piac a JP Morgan miatt, de most lehűtötte a kedélyeket a legnagyobb amerikai bank
Nyugalom, nem lesz rossz az első negyedév - üzenték a részvényeseknek.
Figyelmeztet Zelenszkij: az egész világot átverte Vlagyimir Putyin - A világ legerősebb vezetője is bedőlt neki
Oroszország esze ágában sincs lezárni a háborút a kijevi vezető szerint.
Egyetlen embernek köszönhető, hogy elkapták a rettegett bűnözőt: saját szeretője buktatta le El Menchót
Komoly tűzharc árán sikerült elkapni a drogbárót.
MABISZ: ne csak a lakásbiztosítási szerződés felmondásáról szóljon az idei kampány!
Figyelemfelkeltő kampányt indítottak a biztosítók.
Az orosz titkosszolgálat milliárdos tech-üzletembert vett célba, terrorizmussal vádolják
A Telegram alapítója egyelőre nem reagált a hírekre.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Tartozás elévülési idő
Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély, széles vizesárok. Ez az üzleti életben... The post A jó befektető imádja a széles árkokat
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?