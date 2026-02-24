Kiderült, mi Trump célja az Irán ellen készülő háborúval: az elnök egyre türelmetlenebb

Az elnök olyan határozott katonai fellépést sürget, amely

visszaültetné Teheránt a tárgyalóasztalhoz, mégpedig a Washington számára kedvezőbb feltételekkel.

Tanácsadóitól ismételten olyan forgatókönyveket kért, amelyek súlyos csapást mérnének Iránra. A katonai tervezők azonban arra figyelmeztették, hogy a kívánt eredmény nem garantálható. Kiemelték: még a korlátozott csapások is szélesebb körű konfliktusba torkollhatnak, amelynek következtében az Egyesült Államok belesodródhat egy hosszan tartó közel-keleti háborúba.

Ahogy azt már korábban megírtuk: Dan Caine tábornok a zárt ajtós egyeztetéseken arra hívta fel Trump figyelmét, hogy egy Irán elleni tartós katonai támadás súlyos következményekkel járhat. Teherán és szövetségesei megtorló csapásokat mérhetnek az amerikai erőkre és partnereikre. A konfliktus elhúzódó műveletté válhat, amely további csapatokat és erőforrásokat igényel. Trump egy közösségi médiás bejegyzésben cáfolta, hogy Caine ellenezné az Irán elleni fellépést. Azt állította: a tábornok szerint egy ilyen konfliktust

könnyen meg lehetne nyerni.

Steve Witkoff különmegbízott a Fox Newsnak adott hétvégi interjújában elmondta: Trump „nem érti”, az irániak miért nem adták meg magukat az eddigi nyomásgyakorlás hatására.

Ekkora haditengerészeti jelenlét mellett miért nem jönnek hozzánk, és mondják azt: íme, erre vagyunk hajlandóak?

– fogalmazott Witkoff.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben jelentősen megerősítette jelenlétét a régióban. A USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó harci köteléke az iráni területek hatósugarába tart, hogy csatlakozzon a térségben már jelen lévő USS Abraham Lincoln hordozócsoporthoz. Emellett Patriot és THAAD légvédelmi rendszereket telepítettek az amerikai csapatok és a regionális szövetségesek védelmére. A Pentagon álláspontja szerint a lépések védelmi jellegűek és az elrettentést szolgálják.

A Fehér Házban zajló, Iránnal kapcsolatos egyeztetések alapvető feszültséget tükröznek: a politikai célkitűzések és a katonai realitás közötti szakadékot. Miközben az elnök a tárgyalási pozíciójának javítása érdekében látványos erődemonstráción gondolkodik, a hadvezetés óvatosságra int. Hangsúlyozzák:

a háborúk ritkán alakulnak a forgatókönyv szerint, és még a gondosan mérlegelt csapások is kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak.

Címlapkép forrása: Public Domain via Getty Images