Kimondta Európa egyik legerősebb vezetője: egyhamar biztosan nem lesz béke Ukrajnában, sokáig velünk lesz még a háború

Macron elnök úgy látja: Moszkvának jelenleg esze ágában sincs békét kötni, így bár

üdvözlendő, hogy tárgyalnak a felek a háború lezárásáról, a közeljövőben nincs reális esélye annak, hogy vége lesz a konfliktusnak.

Viszonylag szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy rövidtávon béke lesz. Nem látjuk, hogy Oroszországnak a békével kapcsolatos víziói lennének”

- idézi az ukrán lap a francia elnököt.

Hozzátette: Ukrajna látható sikereket ér el a harctéren hadászati és harcászati szinten is, emellett az orosz gazdaság továbbra is gyengélkedik.

Felszólította Ukrajna szövetségeseit arra, hogy támogassák tovább Kijevet, pénzzel és fegyverrel.

