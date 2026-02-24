Medvegyev megnevezte azt a két nyugati országot, amelyre ledobná az atombombát

Medvegyev Telegramon közzétett fenyegetőzésének előzménye, hogy az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) egy olyan közleményt adott ki kedden, mely szerint London és Párizs aktívan dolgozik azon, hogy Ukrajnát atomfegyverekkel és az azokhoz szükséges szállítóeszközökkel lássa el.
Az orosz hírszerző szolgálatok rendszeresen tesznek közzé a háború nyugati és ukrán eszkalálási szándékairól szóló jelentéseket, az ezekben előrejelzett események azonban rendre nem következnek be, a jelentések ezért dezinformációs műveleteknek minősíthetők. Az SZVR semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá legújabb értesülését sem.
Medvegyev, aki jelenleg az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese, a hírszerzés jelentésére reagált Telegram-bejegyzésében.
Semmi kétség nem lehet afelől, hogy egy ilyen forgatókönyv esetén Oroszország kénytelen lenne minden rendelkezésére álló eszközt, beleértve a nem stratégiai nukleáris fegyvereket is, bevetni a hazánkat fenyegető ukrajnai célpontok ellen. És ha szükséges, az Oroszországgal való nukleáris konfliktusba keveredett beszállító országok ellen is. Ez az a fajta szimmetrikus válasz, amelyre az Oroszországi Föderációnak joga lenne
– írta Medvegyev, atomcsapással fenyegetve meg tehát Ukrajnát, Nagy-Britanniát és Franciaországot.
A korábban nyugatos, haladó politikus hírében álló volt orosz elnök a háború négy évvel ezelőtti kitörése óta az egyik legnagyobb háborús héjává vált Moszkvában, nem először fenyegetve meg nukleáris csapással a Nyugatot. Egyik fenyegetése hatására Donald Trump amerikai elnök két atom-tengeralattjárót vezényelt az orosz partok közelébe még tavaly.
Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images
