Nagyon megrettentek az oroszok Ukrajnától - Már az Egyesült Államokhoz fordultak segítségért
MTI | Portfolio

MTI
|
Portfolio
Értesíteni fogja Washingtont Moszkva arról, hogy Kijevet nukleáris fegyverekhez szándékoznak juttatni Nyugatról - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója kedden a Rosszija 1 televíziós csatornán.

Mindezt természetesen az amerikaiak tudomására fogjuk hozni. De már tudnak róla, jelenleg minden csatornán kommentálják az ügyet. (...) Kifejezetten erről fogunk (velük) beszélni

- mondta.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) kedden közölte: értesülései szerint London és Párizs azt tervezi, hogy Ukrajnának a megromlott hadihelyzet miatt atom- vagy legalábbis "piszkos" fegyvert juttat. Egyik lehetőségként a francia TN75-ös kis méretű robbanótöltetek átadását említette. Mivel ezek a tervek durván megsértik a nemzetközi jogot, a britek és a franciák az orosz kémszolgálat szerint úgy akarják beállítani a dolgokat, mintha Ukrajna maga fejlesztette volna ki a fegyvert.

Az orosz SZVR rendszeresen ad ki vészjósló, drasztikus és valószínűleg teljesen alaptalan információkat különféle állítólagos nyugati tervekről, melyek végül nem valósulnak meg. Ezeknek a közléseknek a célja a nyugati országok közti bizalmatlanság növelése és az orosz lakosság NATO elleni hergelése. Az SZVR megjósolta korábban azt, hogy a NATO puccsra készül Szerbiában, neonáci fegyveresek akarják megbuktatni Zelenszkijt, illetve hogy Franciaország titokban beküldi az Idegenlégiót harcolni Ukrajnába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

