Váratlan segítséget kaphat Amerika ősi ellensége: olyan fegyvert szereznek, ami még a legendás repülőgép-hordozókra is veszélyes

A tárgyalások középpontjában álló kínai

CM-302-es rakéták (az yj-12 exportváltozatai) szuperszonikus sebességgel, a tenger felszíne felett alacsonyan repülve képesek kijátszani a hajók légvédelmi rendszereit.

A fegyverek hatótávolsága mintegy 290 kilométer. Szakértők szerint a rakéták rendszerbe állítása jelentősen növelné Irán csapásmérő képességét, és közvetlen fenyegetést jelentene az amerikai haditengerészet térségben állomásozó egységeire.

A legalább két éve zajló egyeztetések az Izrael és Irán közötti, tavaly júniusi tizenkét napos konfliktust követően gyorsultak fel jelentősen. Két biztonsági tisztviselő arról számolt be, hogy a megállapodás finisében magas rangú iráni katonai és kormányzati tisztviselők látogattak Kínába, köztük Maszúd Oráei védelmi miniszterhelyettes is.

Ha Irán szuperszonikus, hajók elleni képességekre tesz szert, az alapjaiban változtatja meg a térség erőviszonyait. Ezeket a rakétákat rendkívül nehéz elfogni

- nyilatkozta Danny Citrinowicz, az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézetének kutatója és korábbi hírszerzőtiszt.

A Reuters hírügynökség nem tudta kideríteni, pontosan hány rakétáról szól az üzlet, mekkora összeget fizet értük Irán, illetve azt sem, hogy a térségben fokozódó feszültség közepette Kína végül teljesíti-e a megállapodást. Az iráni külügyminisztérium egyik tisztviselője csupán annyit közölt, hogy Teheránnak katonai és biztonsági megállapodásai vannak a szövetségeseivel, és elérkezettnek látják az időt ezek érvényesítésére. A pekingi külügy- és védelmi minisztérium nem reagált a megkeresésekre.

Ezek a rakéták a legfejlettebb haditechnikai eszközök közé tartoznának, amelyeket Kína valaha is szállított Iránnak. Az ügylet megsértené az ENSZ fegyverembargóját, amelyet eredetileg 2006-ban vezettek be. A büntetőintézkedéseket a 2015-ös atomalku részeként felfüggesztették, ám tavaly szeptemberben ismét életbe léptették őket.

Címlapkép forrása: Shen Ling/VCG via Getty Images