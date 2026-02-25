Azonnal lépett Trump a történelmi beszéld után - Itt van a bejelentés, nagy pofont kapott Amerika ellensége

A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC)

több mint harminc magánszemélyt, szervezetet és hajót sújtott büntetőintézkedésekkel.

Washington álláspontja szerint ezek a szereplők az iráni kőolaj illegális értékesítésében, valamint az ország ballisztikus rakétaprogramjának és hagyományos fegyverrendszereinek fejlesztésében vettek részt.

A büntetőintézkedésekben érintett entitások az Egyesült Államok szerint elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárdával és az iráni védelmi minisztériummal állnak összeköttetésben.

Az intézkedés időzítése kifejezetten érdekes, hiszen

Donald Trump az évértékelőjében arról beszélt, miért tartja indokoltnak az Irán elleni katonai csapások elindítását.

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with