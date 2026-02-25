Azonnal lépett Trump a történelmi beszéld után - Itt van a bejelentés, nagy pofont kapott Amerika ellensége

A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC)
több mint harminc magánszemélyt, szervezetet és hajót sújtott büntetőintézkedésekkel.
Washington álláspontja szerint ezek a szereplők az iráni kőolaj illegális értékesítésében, valamint az ország ballisztikus rakétaprogramjának és hagyományos fegyverrendszereinek fejlesztésében vettek részt.
A büntetőintézkedésekben érintett entitások az Egyesült Államok szerint elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárdával és az iráni védelmi minisztériummal állnak összeköttetésben.
Az intézkedés időzítése kifejezetten érdekes, hiszen
Donald Trump az évértékelőjében arról beszélt, miért tartja indokoltnak az Irán elleni katonai csapások elindítását.
Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with
Váratlan fordulat – Elhalasztották a béketárgyalásokat, Moszkva rendkívüli bejelentést tett
Sorra jönnek a rossz hírek.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: a 2008-as válság óta nem volt ilyen az Egyesült Államokban
Teljesen átalakult a helyzet.
Egyre biztosabb: Amerika nem egyedül fog támadást indítani a rezsim ellen
Gyűlnek az F-22-esek.
Zelenszkij nem kegyelmez: tisztogatás indult, kulcsfontosságú szervezetnél hullanak a fejek
Az SZBU-t sem kíméli az elnök.
Itt a végső határidő: hamarosan eldől, lesz-e háború, Trump kezében a döntés
Kemény feltételeket szabnak.
Jön a pénzeső a Magyar Telekomtól: nagyot nő az osztalék
Örülhetnek a részvényesek.
Államtagadó ideológiákkal kapcsolatos jogellenes adatkezelés
Érdekes ügyben hozott elmarasztaló határozatot és szabott ki bírságot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). Már a határozat címe is figyelemre méltó: "Államtag
Bitcoin: jön az összeomlás éve?
Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi
Elérkezett a megahőszivattyúk kora?
A fűtési és hűtési szektor ma a globális energiafogyasztás közel 50%-áért felel, de a megahőszivattyúk valódi fordulópontot hozhatnak a távfűtésben.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Bértranszparencia az EU-ban: miért stratégiai kérdés a vállalatirányítás számára?
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2023/970 irányelve, azaz az EU bértranszparencia irányelve az "egyenlő munkáért egyenlő bér" elvének érvényesítését kívánja megerősíteni, elsősor
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Április 12. piros zászlós nap lesz a piacok számára
Forintárfolyam: mekkora súllyal esik latba a választás?
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.