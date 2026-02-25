  • Megjelenítés
Azonnal lépett Trump a történelmi beszéld után - Itt van a bejelentés, nagy pofont kapott Amerika ellensége
Globál

Azonnal lépett Trump a történelmi beszéld után - Itt van a bejelentés, nagy pofont kapott Amerika ellensége

Portfolio
Az amerikai pénzügyminisztérium új, Iránnal kapcsolatos szankciókat vezetett be magánszemélyek, szervezetek és hajók ellen. Az intézkedésre mindössze néhány órával azután került sor, hogy Donald Trump elnök kongresszusi évértékelő beszédében felvetette egy esetleges katonai csapás lehetőségét - tudósított a Times of Israel.

A Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC)

több mint harminc magánszemélyt, szervezetet és hajót sújtott büntetőintézkedésekkel.

Washington álláspontja szerint ezek a szereplők az iráni kőolaj illegális értékesítésében, valamint az ország ballisztikus rakétaprogramjának és hagyományos fegyverrendszereinek fejlesztésében vettek részt.

A büntetőintézkedésekben érintett entitások az Egyesült Államok szerint elsősorban az Iszlám Forradalmi Gárdával és az iráni védelmi minisztériummal állnak összeköttetésben.

Még több Globál

Elszabadultak az indulatok Amerika partjainál: véres tengeri összecsapás alakult ki, többen meghaltak

Felszálltak a Raptor vadászgépek: valami megindult a Közel-Keleten

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Az intézkedés időzítése kifejezetten érdekes, hiszen

Donald Trump az évértékelőjében arról beszélt, miért tartja indokoltnak az Irán elleni katonai csapások elindítását.

Kapcsolódó cikkünk

Felszálltak a Raptor vadászgépek: valami megindult a Közel-Keleten

Egyre biztosabb: Amerika nem egyedül fog támadást indítani a rezsim ellen

Itt a végső határidő: hamarosan eldől, lesz-e háború, Trump kezében a döntés

Címlapkép forrása: This photograph is provided by THE WHITE HOUSE as a courtesy and may be printed by the subject(s) in the photograph for personal use only The photograph may not be manipulated in any way and may not otherwise be reproduced, disseminated or broadcast, with

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Sorra dönti a csúcsokat a forint
Átléptek egy határt a levegőben: félelmetes képességet kapott az amerikai légierő büszkesége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility