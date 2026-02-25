  • Megjelenítés
Felszálltak a Raptor vadászgépek: valami megindult a Közel-Keleten
Felszálltak a Raptor vadászgépek: valami megindult a Közel-Keleten

A Times of Israel beszámolt arról, hogy nyílt forráskódú repüléskövetési információk szerint az Egyesült Államok további vadászgépeket mozgat a Közel-Kelet felé.

A lap szerint újabb 6 darab ötödik generációs F-22 Raptor lopakodó vadászgép érkezik izraeli légibázisra. A tegnapi napon már 11 „madár” érkezését jelentették, bár ez eggyel kevesebb, mint amennyi elindult az Egyesült Királyság Lakenheath bázisáról. A jelentések szerint egy jármű technikai problémákat érzékelt, ezért visszatért a kifutópályára. A mostani fél tucatnyi vadászgép

egyelőre az Atlanti-óceán felett kel át, várhatóan szintén nagy-britanniai támaszpontra fognak megérkezni.

Az F-22 Raptor azért is számít különlegesnek, mivel kizárólag az Egyesült Államok tartja szolgálatban ezeket, valamint ez volt a világ első ötödik generációs, rendszeresített katonai vadászgépe. Kivételes manőverezhetőségűnek tervezték, hogy a légiharcban is hatékonyan tudjon fellépni.

Az elmúlt hetekben az Egyesült Államok rengeteg vadászgépet kezdett felhalmozni a Közel-Keleten egy Irán elleni támadáshoz készülve. Washington és Teherán között csütörtökön még egy kör tárgyalás várható, ám ha nem jutnak eredményre, akkor minden valószínűség szerint Donald Trump amerikai elnök kiadhatja a parancsot a támadásra.

Címlapkép forrása: Olivier Rachon/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

