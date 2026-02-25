Rekordot döntött Donald Trump, elszabadultak az indulatok a Kongresszusban – Hosszan sorolta sikereit az elnök

Trump az MTI szerint "aranykorról", "korszakos fordulatról" és az Egyesült Államok "példátlan átalakításáról" dicsekedett, hozzátéve, hogy az ország ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor a demokratákat tette felelőssé az inflációért, amit korábban "átverésnek" nevezett.

Ők okozták és idézték elő az árak emelkedését, amelyet minden polgárunknak el kellett viselnie. Ti okoztátok ezt a problémát

- szögezte le az elnök.

Amikor a kiskorúak szülői beleegyezés nélküli nemátalakító kezelésének betiltását szorgalmazta, és a demokraták nem álltak fel tapsolni, "őrülteknek" nevezte őket, akik

elpusztítják az országot.

Trump points at Democrats and says, https://t.co/KKMtzO3idK — Aaron Rupar (@atrupar) February 25, 2026

Élesen bírálta a belbiztonsági minisztérium finanszírozásának demokraták általi blokkolását is a minnesotai halálesetek árnyékában, Trump a pénzügyi forrás azonnali helyreállítását követelte.

ám Ritka egyetértés mutatkozott, amikor Trump a törvényhozók bennfentes kereskedésének betiltását javasolta,

az elnök ezt kihasználva odaszúrt a korábbi demokrata házelnöknek, Nancy Pelosinak. A bennfentes kereskedési tilalom említésekor mindkét oldal felállva tapsolt, ahogy a politikai erőszak elutasításáról és a Hamász túszainak hazatéréséről szóló részeknél is. A demokraták egy jelentős része bojkottálta a felszólalást, míg mások hangosan tiltakoztak: Al Green texasi képviselőt tavaly után ismét kivezették a teremből, miután egy táblát tartott fel azzal a felirattal, hogy "a fekete emberek nem majmok". (Ezzel a Trump által megosztott, Barack Obamát és feleségét majomként ábrázoló AI-videóra utalt.) Ilhan Omar és Rashida Tlaib közbekiabáltak, amikor a bevándorlás került terítékre, azzal vádolva a republikánus elnököt, hogy "amerikaiakat ölt".

Trump, who is currently profiting from every crypto grift imaginable, says https://t.co/YL7rEnlGbx — Aaron Rupar (@atrupar) February 25, 2026

Bár a gazdaságpolitika központi témája volt a beszédnek, Trump szavait az alacsony támogatottsági mutatók beárnyékolják. A Washington Post/ABC News/Ipsos kutatása szerint

az amerikaiak 57%-a elégedetlen az elnök gazdaságpolitikájával, 65% az inflációkezelésével, 64% pedig a vámintézkedéseivel.

Trump ennek dacára diadalittas hangnemet ütött meg.

A jövőben továbbra is gyárak, munkahelyek, beruházások és több ezermilliárd dollár fog áramlani az Amerikai Egyesült Államokba, mert végre van egy elnökünk, aki Amerikát helyezi az első helyre

- jelentette ki. Egyúttal újabb adócsökkentést ígért, valamint törvénybe iktatná azon rendeletét, amely korlátozza az intézményi befektetők családiház-vásárlását. Ezenkívül megismételte, hogy új kormányzati weboldalával, valamint a legnagyobb kedvezményezett kereskedelempolitikai elvével lejjebb vitte a vényköteles gyógyszerek árait. Trump megbízta J. D. Vance alelnököt a szociális támogatásokkal folytatott csalások elleni fellépés irányítására, és arra kérte a Kongresszust, hogy támogassa a választási jogszabályokat módosító javaslatait.

A legfelsőbb bíróság alig néhány napja semmisítette meg Trump vámpolitikájának alapkövét, kimondva, hogy a nemzetközi gazdasági vészhelyzetekről szóló törvény (IEEPA) nem hatalmazza fel az elnököt széles körű vámok kivetésére. Trump "sajnálatosnak" nevezte a döntést, de az ülésteremben lévő bírókat nem kritizálta olyan hevesen, mint korábbi beszédeiben.

Külpolitikai téren Trump leszögezte, hogy nem engedi Iránt atomfegyverhez jutni.

Előnyben részesítem a diplomáciai megoldást, de egy dolog biztos: soha nem engedem, hogy a világ első számú terrortámogatója nukleáris fegyverrel rendelkezzen

- hangsúlyozta.

A demokraták válaszbeszédét Abigail Spanberger virginiai kormányzó mondta el, aki az illegális bevándorlás elleni fellépés során elkövetett túlkapásokat és a vámok hatásait emelte ki. Elmondása szerint az idegenrendészeti hatóság "képzetlen" és a felelősségre vonástól "maszkkal" védett ügynökei állampolgárokat tartóztattak le elfogatóparancs nélkül, "szoptató anyákat szakítottak el csecsemőiktől", és

utcáinkon gyilkoltak amerikai állampolgárokat.

Spanberger: His reckless trade policies have forced American families to pay more than $1,700 each in tariff costs. Even though the supreme court struck these tariffs down, the damage to the American people has been done. Meanwhile, the president is planning for new tariffs,… pic.twitter.com/ffWFNQ8U3V https://t.co/ffWFNQ8U3V — Acyn (@Acyn) February 25, 2026

A vámokkal kapcsolatban egy kongresszusi jelentésre hivatkozott, amely szerint Trump intézkedései családonként több mint 1700 dollár többletköltséget jelentenek.

A kisvállalkozások szenvedtek. A gazdák szenvedtek – néhányan teljes piacokat elvesztették. A hétköznapi amerikaiak fizetik az árát

- húzta alá Spanberger.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Kenny Holston