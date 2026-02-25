  • Megjelenítés
Rekordot döntött Donald Trump, elszabadultak az indulatok a Kongresszusban – Hosszan sorolta sikereit az elnök
Rekordot döntött Donald Trump, elszabadultak az indulatok a Kongresszusban – Hosszan sorolta sikereit az elnök

Donald Trump kedd este rekordhosszúságú, 1 óra 43 perces évértékelő beszédet (State of the Union) tartott a Kongresszus előtt. A felszólalásban második elnöki ciklusának eredményeit méltatta, miközben éles támadásokat intézett a demokraták ellen. A beszéd alatt több botrányos pillanat is adódott - számol be a Hill.

Trump az MTI szerint "aranykorról", "korszakos fordulatról" és az Egyesült Államok "példátlan átalakításáról" dicsekedett, hozzátéve, hogy az ország ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor a demokratákat tette felelőssé az inflációért, amit korábban "átverésnek" nevezett.

Ők okozták és idézték elő az árak emelkedését, amelyet minden polgárunknak el kellett viselnie. Ti okoztátok ezt a problémát

- szögezte le az elnök.

Amikor a kiskorúak szülői beleegyezés nélküli nemátalakító kezelésének betiltását szorgalmazta, és a demokraták nem álltak fel tapsolni, "őrülteknek" nevezte őket, akik

elpusztítják az országot.

Élesen bírálta a belbiztonsági minisztérium finanszírozásának demokraták általi blokkolását is a minnesotai halálesetek árnyékában, Trump a pénzügyi forrás azonnali helyreállítását követelte.

ám Ritka egyetértés mutatkozott, amikor Trump a törvényhozók bennfentes kereskedésének betiltását javasolta,

az elnök ezt kihasználva odaszúrt a korábbi demokrata házelnöknek, Nancy Pelosinak. A bennfentes kereskedési tilalom említésekor mindkét oldal felállva tapsolt, ahogy a politikai erőszak elutasításáról és a Hamász túszainak hazatéréséről szóló részeknél is. A demokraták egy jelentős része bojkottálta a felszólalást, míg mások hangosan tiltakoztak: Al Green texasi képviselőt tavaly után ismét kivezették a teremből, miután egy táblát tartott fel azzal a felirattal, hogy "a fekete emberek nem majmok". (Ezzel a Trump által megosztott, Barack Obamát és feleségét majomként ábrázoló AI-videóra utalt.) Ilhan Omar és Rashida Tlaib közbekiabáltak, amikor a bevándorlás került terítékre, azzal vádolva a republikánus elnököt, hogy "amerikaiakat ölt".

Bár a gazdaságpolitika központi témája volt a beszédnek, Trump szavait az alacsony támogatottsági mutatók beárnyékolják. A Washington Post/ABC News/Ipsos kutatása szerint

az amerikaiak 57%-a elégedetlen az elnök gazdaságpolitikájával, 65% az inflációkezelésével, 64% pedig a vámintézkedéseivel.

Trump ennek dacára diadalittas hangnemet ütött meg.

A jövőben továbbra is gyárak, munkahelyek, beruházások és több ezermilliárd dollár fog áramlani az Amerikai Egyesült Államokba, mert végre van egy elnökünk, aki Amerikát helyezi az első helyre

- jelentette ki. Egyúttal újabb adócsökkentést ígért, valamint törvénybe iktatná azon rendeletét, amely korlátozza az intézményi befektetők családiház-vásárlását. Ezenkívül megismételte, hogy új kormányzati weboldalával, valamint a legnagyobb kedvezményezett kereskedelempolitikai elvével lejjebb vitte a vényköteles gyógyszerek árait. Trump megbízta J. D. Vance alelnököt a szociális támogatásokkal folytatott csalások elleni fellépés irányítására, és arra kérte a Kongresszust, hogy támogassa a választási jogszabályokat módosító javaslatait.

A legfelsőbb bíróság alig néhány napja semmisítette meg Trump vámpolitikájának alapkövét, kimondva, hogy a nemzetközi gazdasági vészhelyzetekről szóló törvény (IEEPA) nem hatalmazza fel az elnököt széles körű vámok kivetésére. Trump "sajnálatosnak" nevezte a döntést, de az ülésteremben lévő bírókat nem kritizálta olyan hevesen, mint korábbi beszédeiben.

Külpolitikai téren Trump leszögezte, hogy nem engedi Iránt atomfegyverhez jutni.

Előnyben részesítem a diplomáciai megoldást, de egy dolog biztos: soha nem engedem, hogy a világ első számú terrortámogatója nukleáris fegyverrel rendelkezzen

- hangsúlyozta.

A demokraták válaszbeszédét Abigail Spanberger virginiai kormányzó mondta el, aki az illegális bevándorlás elleni fellépés során elkövetett túlkapásokat és a vámok hatásait emelte ki. Elmondása szerint az idegenrendészeti hatóság "képzetlen" és a felelősségre vonástól "maszkkal" védett ügynökei állampolgárokat tartóztattak le elfogatóparancs nélkül, "szoptató anyákat szakítottak el csecsemőiktől", és

utcáinkon gyilkoltak amerikai állampolgárokat.

A vámokkal kapcsolatban egy kongresszusi jelentésre hivatkozott, amely szerint Trump intézkedései családonként több mint 1700 dollár többletköltséget jelentenek.

A kisvállalkozások szenvedtek. A gazdák szenvedtek – néhányan teljes piacokat elvesztették. A hétköznapi amerikaiak fizetik az árát

- húzta alá Spanberger.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Kenny Holston

