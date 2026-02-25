Véres leckét tanult a világ Ukrajnában: megérkezett az eszköz, ami életeket menthet a fronton

A Boxer UxV CS (Control Station) elnevezésű konfigurációt az Army Recognition szakportál azonosította a németországi Enforce Tac kiállításon.

A rendszer lényege, hogy a gépesített kötelékek szerves részeként, páncélvédelem alatt biztosít mobil vezetési pontot a drón- és robotműveletek végrehajtásához.

Ez pontosan azt a képességet integrálja egy védett harcjárműbe, amelyet Ukrajnában jelenleg gyakran páncélozatlan járművekből vagy rögtönzött állásokból, egyre növekvő kockázat mellett látnak el.

A KNDS nem csupán egy koncepciót vázolt fel: a prototípusok már hónapok óta részt vesznek a Bundeswehr németországi gyakorlóterein zajló teszteken. Ez azért kulcsfontosságú, mert a kezelendő probléma nem elméleti jellegű. Az ukrajnai tapasztalatok egyértelműen megmutatták, hogy az ellenség az elektromágneses zavarás és a tevékenységi mintázatok alapján lokalizálja, majd gyors csapásméréssel támadja a drónkezelő egységeket. A túlélőképesség ezért egyre inkább azon múlik, hogy az irányítóállomás képes-e gyorsan települni, végrehajtani a feladatot, majd még az ellenséges válaszcsapás előtt pozíciót váltani. A Boxer platformra épülő megoldás ezt a ciklust hivatott biztosítani.

Címlapkép forrása: Jane Barlow/PA Images via Getty Images