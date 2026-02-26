  • Megjelenítés
Az egész világot figyelmeztette Trump: félelmetes rakétát épít az ellenséges rezsim - Európa, sőt Amerika is veszélybe került
Az egész világot figyelmeztette Trump: félelmetes rakétát épít az ellenséges rezsim - Európa, sőt Amerika is veszélybe került

Először beszélt Donald Trump amerikai elnök arról, hogy Irán interkontinentális ballisztikus rakétákat fejleszt, az NBC elemzése szerint a fenyegetés valós lehet, de az elnök szavait érdemes egy kicsit árnyalni.

Trump tegnapelőtti beszédében kijelentette, hogy Irán már most rendelkezik Európát és a tengerentúli amerikai támaszpontokat fenyegető rakétákkal. Emellett állítása szerint

olyan eszközök kifejlesztésén dolgozik, amelyek hamarosan képesek lesznek elérni az Egyesült Államokat is.

Ez az első alkalom, hogy egy nyugati vezető arról beszélt, hogy Irán interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) kifejlesztésén dolgozik.

A kijelentés alapját valószínűleg az adja, hogy az amerikai Védelmi Hírszerzési Ügynökség (DIA) tavalyi jelentése szerint Irán már rendelkezik olyan rakétatechnológiával, amiből 2035-re interkontinentális ballisztikus rakétát lehetne fejleszteni, ha erről Teherán ténylegesen így dönt.

Egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő az NBC Newsnak

megerősítette, hogy Irán évek óta halad ezen az úton, és mutat némi fejlődést, drámai áttörésnek azonban nincs jele.

Marco Rubio külügyminiszter sem bocsátkozott jóslatokba a pontos időtávot illetően. Csupán annyit mondott, Irán egyértelműen azon dolgozik, hogy egyszer elérhesse az amerikai szárazföldet, példaként pedig a műholdfelbocsátásokat és a meglévő rakéták hatótávjának növelését említette.

Daryl Kimball, a nonprofit Fegyverzet-ellenőrzési Társaság (Arms Control Association) igazgatója viszont túlzásnak minősítette Trump szavait. Hangsúlyozta, hogy bár Irán rendelkezik regionális hatótávolságú ballisztikus rakétákkal, interkontinentális csapásmérő képessége nincs. Hozzátette: még ha rendelkezne is ilyen hordozóeszközzel, nincs olyan nukleáris robbanófeje, amelyet felszerelhetne rá. Behnam Ben Taleblu, a Demokráciák Védelméért Alapítvány (FDD) Irán-programjának vezető elemzője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy Teherán a tavaly júniusi, Izraellel vívott konfliktust követően ismét megkezdte hordozórakétáinak tesztelését, ami szerinte figyelmeztető jel.

Irán tagadja, hogy interkontinentális rakétaprogramot folytatna.

Eszmáíl Bagáí külügyi szóvivő Trump beszédét nagy hazugságokkal telinek nevezte. Az ország jelenlegi arzenálja közepes hatótávolságú eszközökből áll, amelyek 1000–3000 kilométeres távolságra képesek célpontokat elérni, így lefedik a Közel-Keletet és Európa egy részét. Ezt a készletet a tavalyi, Izraellel vívott tizenkét napos háború során támadás is érte.

Felszálltak a Raptor vadászgépek: valami megindult a Közel-Keleten

Egyre biztosabb: Amerika nem egyedül fog támadást indítani a rezsim ellen

Itt a végső határidő: hamarosan eldől, lesz-e háború, Trump kezében a döntés

Új szintet értek el a tüntetések - Géppuskákkal vonultak ki az egyetemekhez: félelmetes jelenetek játszódtak le a campusokon

Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

