Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Portfolio
Az orosz külső hírszerzés (SZVR) jelentése szerint az Egyesült Királyság és Franciaország atomfegyvereket készül átadni Ukrajnának. London elutasította a vádakat, mondván, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak saját „rémtetteiről” akarja elterelni a figyelmet. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök máris atomcsapással fenyegette meg a két nyugat-európai országot. Eközben Putyin arról beszélt az FSZB vezetése előtt, hogy hírszerzési információik szerint Ukrajna a Fekete-tenger alatti gázvezetékek megtámadására készülhet. Nyugati tisztségviselők értékelése szerint az egyre súlyosabb veszteségek miatt Vlagyimir Putyin nehézségekbe ütközhet, amennyiben a következő hónapokban nagyszabású offenzívát kíván indítani Ukrajna ellen. Az orosz hadsereg veszteségei immár harmadik hónapja haladják meg az újonnan toborzott katonák számát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Csütörtöki híreink

Ez nagyon kínos: európai atomhatalom bevetette Ukrajnában az új csúcsfegyverét, de alaposan felsültek

A brit Metis Aerospace Ukrajnában tesztelte Skyperion nevű passzív rádiófrekvenciás drónérzékelőjét. A rendszer képes volt észlelni egyes Sahíd-változatokat, ám az autonóm navigációval repülő példányokat nem tudta felderíteni. Az eset jól szemlélteti, miért nem elegendő egyetlen rendszer a korszerű légvédelemben - jelentette a Defence Express.

Ez nagyon kínos: európai atomhatalom bevetette Ukrajnában az új csúcsfegyverét, de alaposan felsültek
Váratlan fordulat – Elhalasztották a béketárgyalásokat, Moszkva rendkívüli bejelentést tett

Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok márciusra halasztotta a béketárgyalások következő fordulóját – írta meg az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Váratlan fordulat – Elhalasztották a béketárgyalásokat, Moszkva rendkívüli bejelentést tett
Zelenszkij nem kegyelmez: tisztogatás indult, kulcsfontosságú szervezetnél hullanak a fejek

Tisztogatás indult az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál (SZBU) – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Zelenszkij nem kegyelmez: tisztogatás indult, kulcsfontosságú szervezetnél hullanak a fejek
Döbbenetes számot mondtak be: súlyos, lélektani határt lépett át az orosz hadsereg vesztesége Ukrajnában

Az orosz Mediazona folyamatosan kutatja, hogy pontosan mekkora lehet az orosz hadsereg vesztesége az ukrajnai frontvonalon. A legfrissebb jelentős egy súlyos vonal átlépéséről árulkodik – írja a Kyiv Post.

Döbbenetes számot mondtak be: súlyos, lélektani határt lépett át az orosz hadsereg vesztesége Ukrajnában
Bejelentette a Kreml: jöhet a Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs – De csak egy feltétellel

Oroszország nyitott az elnöki szintű béketárgyalásokra, de csak azzal a feltétellel, ha a vezetők már a háborút lezáró egyezményt írják alá – idézi Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt a News.ru.

Bejelentette a Kreml: jöhet a Trump-Putyin-Zelenszkij csúcs – De csak egy feltétellel
Cáfolja a magyar kormány állítását a NATO-hatalom vezetője: bizottságot küldene a Barátság kőolajvezetékhez

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter az orosz invázió évfordulóján Kijevbe látogatott, ahol az RBC-Ukrajna hírportálnak nyilatkozva értékelte a háború kilátásait, az európai támogatás helyzetét és a lengyel–ukrán kapcsolatokat. A tárcavezető szerint a béke egyelőre messze van, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök még mindig úgy véli, hogy elfogadható áron érheti el céljait.

Cáfolja a magyar kormány állítását a NATO-hatalom vezetője: bizottságot küldene a Barátság kőolajvezetékhez
Azt mondják, egyetlen lépéssel sikerült megroppantani az orosz hadsereg offenzíváját – Befolyásos milliárdost sejtenek a háttérben

Az egyik fő oka annak, hogy megtorpant az oroszok téli offenzívája a Donbaszban és Zaporizzsja megyében az, hogy Elon Musk, a SpaceX vezetője lekapcsolta az orosz Starlink-terminálokat – írja a Politico.

Azt mondják, egyetlen lépéssel sikerült megroppantani az orosz hadsereg offenzíváját – Befolyásos milliárdost sejtenek a háttérben
Oroszország nem tágít: azt mondják, Ukrajna most már atomkatasztrófát akar okozni

Megvádolta Oroszország egyik ENSZ-küldötte, Gennadij Gyatlov Ukrajnát azzal, hogy nukleáris katasztrófát akarnak előidézni.

Oroszország nem tágít: azt mondják, Ukrajna most már atomkatasztrófát akar okozni
Jelentés jött a frontvonalról

Az ukrán katonai vezérkar jelentést adott ki a frontharcok állapotáról: 24 óra alatt 115 szárazföldi ütközetet vívott az orosz és ukrán hadsereg.

A harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk és Huljajpole.

(UNN)

Megkezdődött az első brit-ukrán dróngyár működése

Az Ukrspecsystems drónüzeme a brit és ukrán piacra is gyárt felderítő, csapásmérő és kamikaze drónokat.

(RBK)

Váratlanul előbukkant a semmiből egy nemzetközi béketerv – Moszkva máris reagált, villámgyorsan jött az orosz válasz

Az ukrajnai háború negyedik évfordulójára az ENSZ közgyűlése megszavazott egy rövid, de lényegre törő béketervet az ukrajnai háború lezárására, Moszkva azonnal visszadobta az ötletet.

Váratlanul előbukkant a semmiből egy nemzetközi béketerv – Moszkva máris reagált, villámgyorsan jött az orosz válasz
Véres leckét tanult a világ Ukrajnában: megérkezett az eszköz, ami életeket menthet a fronton

A KNDS Deutschland egy új Boxer-modult mutatott be, amelyet kifejezetten pilóta nélküli légi és földi járművek irányítására terveztek. A páncélozott, nagy mobilitású irányítóállomás a modern hadszíntér egyik legsürgetőbb kihívására, a drónkezelő csoportok védelmére kínál választ - írta az Army Recognition.

Véres leckét tanult a világ Ukrajnában: megérkezett az eszköz, ami életeket menthet a fronton
Zelenszkij: egyetlen oka van, hogy hirtelen ismét elkezdtek atomfegyverről beszélni az oroszok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök visszautasította Oroszország azon állítását, miszerint Franciaország és az Egyesült Királyság atomfegyvereket kívánna átadni Ukrajnának – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij: egyetlen oka van, hogy hirtelen ismét elkezdtek atomfegyverről beszélni az oroszok
Naftogaz: második napja támadja Oroszország a gézlétesítményeket

Oroszország két egymást követő napon keresztül támadta Ukrajna gáztároló és -termelő létesítményeit Harkiv és Csernyihiv megyében – közölte szerdán a Naftogaz állami energetikai vállalat.

A Naftogaz szerint a támadások károkat okoztak, de konkrét részleteket nem közöltek.

(Reuters)

Zelenszkij: minden Flamingo rakéta célba talált

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban Flamingo rakétákkal végrehajtott egyik támadást kommentálva kijelentette, hogy minden kilőtt rakéta célba ért.

A Flamingo rakétákkal precíz támadásokat hajtottunk végre Votkinszk ellen, 1400 km távolságra lévő célpontokat találtunk el. Ezt igazi sikernek tartom az iparunk számára

– mondta Zelenszkij a Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján.

A Flamingo ukrán gyártmányú, földi indítású, nagy hatótávolságú cirkálórakéta.

(Ukrinform)

Megkéseltek egy ukrán toborzót Krivij Rihben kedden

Megkéselték a hadkiegészítő parancsnokság egyik, „toborzással kapcsolatos intézkedéseket” végző alkalmazottját a délközép-ukrajnai Krivij Rih városában még kedden – jelentette a Dnyipropetrovszk megyei területi hadkiegészítő és szociális támogatási központ a hivatalos Facebook-oldalán szerdán.

(MTI)

Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához

Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a fejleményeket és kapcsolatban áll az érintett felekkel, de pontos ütemtervet nem ismernek a január végén egy orosz dróntámadásban megsérült Barátság kőolajvezeték újraindításával kapcsolatban. Helyette Magyarország és Szlovákia olajellátására alternatív útvonalakat javasolnak – hangzott el szerdán az uniós végrehajtó testület szokásos napi sajtótájékoztatójőán. A vita közben politikai szintre emelkedett, mivel Magyarország elkezdte blokkolni az EU Ukrajnával kapcsolatos döntéseit.

Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához
7-re emelkedett a szmolenszki ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma

7-re emelkedett az Oroszország Szmolenszki területén egy vegyi üzemet ért ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma, 10 ember megsebesült. Korábban 4 halálos áldozatról érkeztek hírek.

Az incidenst az orosz Nyomozó Hatóság terrortámadásként kezeli.

(Reuters)

Lengyelország lecsapott hat emberre, akik katonailag felhasználható eszközöket akartak Oroszországba csempészni

Négy fehérorosz és két lengyel állampolgárt őrizetbe vettek és megvádoltak azzal, hogy megpróbálták Oroszországba csempészni az integrált áramkörök gyártásának automatizálására használt eszközöket, amelyeket többek között harci drónok összeszereléséhez használnak – közölték a lengyel ügyészség.

A gyanúsítottakat még február 18-án vették őrizetbe, és azzal vádolják őket, hogy megpróbáltak Fehéroroszországon keresztül olyan stratégiai jelentőségű berendezéseket csempészni, amelyek szankciók alatt állnak, és amelyeket haditechnika előállításához használhatnak.

(Reuters)

Tetemes bírságot kapott a nyakába a Telegram Oroszországban

Egy orosz bíróság 7 millió rubel (91 ezer dollár) bírsággal sújtotta a Telegramot, mert nem távolította el a hatóságok által jogellenesnek tartott alkohol- és LMBT-témájú tartalmakat.

Oroszország korlátozásokat vezetett be a Telegrammal szemben, mivel a vállalat szerinte elmulasztotta törölni a szélsőséges tartalmakat.

(Reuters)

Lecsapott Oroszország a Google-re

Egy orosz bíróság több mint 22 millió rubel (288 ezer dollár) bírsággal sújtotta a Google anyacégét, az Alphabetet, amiért VPN-szolgáltatásokat terjesztett a Google Play alkalmazásboltban.

A VPN-ek segítségével az oroszok olyan külföldi technológiai platformokhoz és tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyeket Oroszország betiltott vagy korlátozott.

(Reuters)

Moszkva szerint elfoglalták Grafszkojét

Az orosz védelmi minisztérium szerint erőik bevették Grafszkoje falu Harkiv megyében.

(TASZSZ)

Oroszország Rizdvianka bevételéről beszél, Ukrajna tagadja ezt

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint erőik elfoglalták Rizdvianka települést Zaporizzsja megyében.

Az ukrán Déli Védelmi Erők szóvivője, Vladiszlav Volosin szerint azonban a falu továbbra is az ukrán fegyveres erők ellenőrzése alatt áll.

(RBC-Ukraine)

Európai ország lenne az USA 51. tagállama? – Váratlan javaslat érkezett Moszkvából

Szergej Sztyepasin volt orosz miniszterelnök a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában azt mondta, Donald Trumpnak Angliát kellene megtennie az Egyesült Államok 51. tagállamának Kanada helyett.

Európai ország lenne az USA 51. tagállama? – Váratlan javaslat érkezett Moszkvából
Zelenszkij: háromoldalú találkozóról zajlik holnap egyeztetés amerikai tisztviselőkkel

Az ukrán tárgyalók szerdán találkoznak amerikai tisztviselőkkel, hogy megvitassák a „jóléti csomagot” és az ország háború utáni újjáépítését – közölte szerdán Volodimir Zelenszkij elnök.

Zelenszkij újságíróknak elmondta, hogy a csapatok egy Oroszországot is magában foglaló háromoldalú találkozó előkészületeiről is tárgyalni fognak, hozzátéve, hogy Kijev reméli, hogy erre március elején kerül sor.

(Reuters)

Súlyos csapást mért Ukrajna Szmolenszkre, négy ember meghalt

Négy ember meghalt, további tíz megsebesült egy az Oroszország Szmoleszki területe ellen végrehajtott ukrán dróntámadásban – jelentette a helyi kormányzó, Vaszilij Anohin.

A régió iskolái távoktatásra tértek át a támadás után.

(TASZSZ)

Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának

Oroszország súlyos válságba került, mind gazdaságilag, mind társadalmilag: Vlagyimir Putyin elnök vezetése egyre nehezebben tudja pótolni az ukrajnai háborúban elszenvedett, a NATO becslése szerint már 1,1 millió főt elérő veszteségeit, miközben katonai kiadásai 2021 óta megháromszorozódtak és a GDP 7,3 százalékára emelkedtek – írja a Handelsblatt az IISS friss jelentése alapján. A londoni intézet szerint Moszkva magas emberi és pénzügyi árat fizet a korlátozott területszerzését, miközben a globális fegyverkezési verseny tovább gyorsul.

Kiderültek a számok: Oroszország olyan árat fizet a háborúért, amit már nem engedhet meg magának
95 drón lelövéséről számolt be Kijev

Szerdára virradóra az ukrán légvédelmi erők 95-öt semlegesítettek az orosz hadsereg által Ukrajna ellen indított 115 drónból.

(Ukrinform)

Feltárta Putyin elődje: Moszkva többször is kérte felvételét a NATO-ba

Szergej Sztyepasin volt orosz miniszterelnök szerint korábban a Szovjetunió, majd később az Oroszországi Föderáció is kifejezte óhaját a NATO-hoz való csatlakozásra, az észak-atlanti szövetség azonban elutasította ezt.

Feltárta Putyin elődje: Moszkva többször is kérte felvételét a NATO-ba
Trump ismét az ukrajnai háború leállítását ígérte

Donald Trump az amerikai elnökök hagyományos „State of the Union” beszédében, amelyet kedden mondott el, azt ígérte, miután nyolc háborúnak véget vetett, az ukrajnai háborút is le fogja zárni.

Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk a háborúnak, a gyilkolásnak és a mészárlásnak Oroszország és Ukrajna között, ahol havonta 25 000 katona hal meg. Gondoljanak csak bele! 25 000 katona hal meg havonta. Egy olyan háborúban, amely soha nem történt volna meg, ha akkor én vagyok az elnök

– mondta Trump.

Az amerikai elnök beszédében többször nem említette az ukrajnai háborút.

(RBC-Ukraine)

Kémszoftvereket csepésztek az oroszoknak, lecsapott Amerika

Az Egyesült Államok kedden kiberbiztonsági okokból szankciókat vezetett be négy magánszemély és három szervezet ellen, amelyek részben Oroszországban, részben az Egyesült Arab Emírségekben tevékenykednek. A büntetőintézkedések hátterében egy volt amerikai kormányzati beszállító munkatársának ügye áll, aki üzleti titkokat lopott el és értékesített tovább.

Kémszoftvereket csepésztek az oroszoknak, lecsapott Amerika
Olaszország továbbra is aktívan támogatja Ukrajnát

Olaszország idén is küld katonai támogatást Ukrajnának – közölte Giovanbattista Fazzolari, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök egyik tanácsadója.

Hozzátette, a Kijevnek nyújtott folyamatos támogatás segíthet Oroszországot a tárgyalóasztalhoz ültetni.

Már megállapodtunk abban, hogy mindenféle segélyt, beleértve a katonai segélyt is, egész évben folytatni fogjuk Ukrajna számára, így nyilvánvalóan lesznek további segélycsomagok 2026-ban

– jegyezte meg.

(Reuters)

Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint

A Szenátus banki bizottságának demokrata tagjai élesen bírálták Donald Trump elnököt, amiért a négy éve tartó orosz–ukrán háború lezárása érdekében nem szigorította tovább a Moszkva elleni büntetőintézkedéseket. Rámutattak: míg az Európai Unió 2025-ben közel 900 célpont ellen vezetett be szankciókat, addig az Egyesült Államok mindössze két esetben lépett – írja a Reuters.

Súlyos vád: óriási ziccert hagyott ki Trump, hogy békére kényszerítse Putyint
Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!

Az ukrán kormány nemrég hivatalos üzenetet kapott az Egyesült Államok külügyminisztériumától, az oroszországi Novorosszijszk kikötőjét ért ukrán támadás nyomán, amely amerikai érdekeket sértett Kazahsztánban – ismertette Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete kedden.

Kemény üzenet érkezett Washingtonból Ukrajnába: ez az érdekeinket sérti, azonnal hagyják abba!
69 drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint légvédelmi erőik az éjszaka folyamán összesen 69 ukrán drónt lőttek le különböző régiók felett.

(TASZSZ)

Az orosz külső hírszerzés (SZVR) jelentése szerint az Egyesült Királyság és Franciaország atomfegyvereket készül átadni Ukrajnának. London elutasította a vádakat, mondván, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak saját „rémtetteiről” akarja elterelni a figyelmet. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök máris atomcsapással fenyegette meg a két nyugat-európai országot. Eközben Putyin arról beszélt az FSZB vezetése előtt, hogy hírszerzési információik szerint Ukrajna a Fekete-tenger alatti gázvezetékek megtámadására készülhet. Nyugati tisztségviselők értékelése szerint az egyre súlyosabb veszteségek miatt Vlagyimir Putyin nehézségekbe ütközhet, amennyiben a következő hónapokban nagyszabású offenzívát kíván indítani Ukrajna ellen. Az orosz hadsereg veszteségei immár harmadik hónapja haladják meg az újonnan toborzott katonák számát.

Címlapkép forrása: Viacheslav Onyshchenko/Global Images Ukraine via Getty Images

