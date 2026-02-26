  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Felélesztették volna a fasiszta diktatúrát: hétpecsétes titkokat törtek fel a füstbe ment katonai puccsról
Portfolio
A spanyol kormány több tucat, eddig titkosított dokumentumot hozott nyilvánosságra az 1981-es puccskísérlettel kapcsolatban. Az időzítés szimbolikus, ugyanis éppen a közzététel napján, 93 éves korában hunyt el annak vezetője, Antonio Tejero Molina csendőr alezredes - írja a BBC.

Az 1981. február 23-i sikertelen államcsíny a spanyol demokráciatörténet egyik meghatározó pillanata volt.

Alig hat évvel Francisco Franco diktátor halála után mintegy 200 fegyveres csendőr tört be a spanyol parlament alsóházába. A francóista Antonio Tejero Molina a madridi ülésteremben tartózkodó politikusokat arra intette, hogy ne mozduljanak meg, miközben Valencia utcáin tankok vonultak fel. Céljuk a fiatal parlamentáris monarchia megdöntése és a diktatúra visszaállítása volt.

A Guardia Civil által megkísérelt puccs végül megbukott, miután I. János Károly király televíziós beszédben szólította fel a hadsereget a népszavazással szentesített alkotmány és az átmenet tiszteletben tartására. A történtek sok spanyol szemében a 2014-ben lemondott király demokratikus elkötelezettségét bizonyította.

Azóta ugyanakkor számos összeesküvés-elmélet napvilágot látott, amelyek szerint az uralkodó előzetesen tudhatott a tervekről, sőt akár részt is vehetett bennük.

A Pedro Sánchez vezette szocialista kormány 153 titkosított dokumentumot tett közzé, köztük rendőrségi és bírósági jelentéseket, lehallgatási jegyzőkönyveket, valamint külföldi kormányok reakcióit.

A madridi kabinet álláspontja szerint az iratok titkosítása "történelmi anomália" volt,

amelyet orvosolni kellett, a nyilvánosságra hozatal pedig senkit sem veszélyeztet. A lépéssel az alaptalan összeesküvés-elméleteket is cáfolni kívánták.

Az iratok iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a közzétételre szánt kormányzati honlap átmenetileg összeomlott. Bár a dokumentumok nem tartalmaznak igazán szenzációs leleplezéseket, néhány figyelemre méltó részlet napvilágra került. Kiderült többek között, hogy hat titkosszolgálati munkatárs is részt vett az államcsínyben, egy másik irat szerint pedig a biztonsági erők becslése alapján a parlament speciális alakulatokkal történő visszafoglalása 80-110 halálos áldozattal járhatott volna.

A dokumentumok között külföldi kormányok üzenetei is megtalálhatók. II. Erzsébet brit királynő spanyol nyelvű táviratában azt írta I. János Károlynak:

Mindannyian megnyugodtunk Nagy-Britanniában, hogy megismerhettük a végkimenetelt.

A meghiúsított puccskísérlet vezetője, a napokban elhunyt Antonio Tejero alezredes ügyvédje a család nevében "becsületes, rendíthetetlen hitű, Spanyolországot nagyon szerető emberként" búcsúzott védencétől.

Címlapkép forrása: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

