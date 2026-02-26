  • Megjelenítés
Félelmetes fegyvereket telepítenek az orosz határhoz közel: óriási beszerzésről döntött a NATO-hatalom
Félelmetes fegyvereket telepítenek az orosz határhoz közel: óriási beszerzésről döntött a NATO-hatalom

A német parlament költségvetési bizottsága 2026. február 25-én 540 millió eurós kezdőcsomagot hagyott jóvá közepes hatótávolságú csapásmérő drónok beszerzésére a Bundeswehr számára. Ez az ország első nagyszabású lépése az egyszer használatos támadó drónok, más néven kóborló lőszerek rendszeresítése felé - írta meg az Army Recognition.

A döntés elsődleges célja a Litvániában állomásozó német dandár felszerelése. A keretszerződések lehetővé teszik további megrendelések leadását is, a teljes kiadási keretet azonban mintegy kétmilliárd euróban maximálták. A beszerzés szigorú parlamenti felügyelet alatt zajlik, így minden bővítéshez újabb jóváhagyás szükséges.

A német kormány hivatalos közleménye két keretszerződésről számol be "közepes hatótávolságú csapásmérő drónok, valamint kiképzési eszközök, perifériás rendszerek és dokumentáció" tárgyában. Konkrét gyártókat vagy típusjelzéseket azonban nem neveztek meg. Berlin tudatosan a képességekre helyezi a hangsúlyt a kommunikációban, részben műveleti biztonsági okokból, részben a beszállítók közötti verseny fenntartása érdekében.

Az Euronews értesülései szerint az 540 millió eurós első ütem ipari partnerei a Helsing és a Stark Defence német vállalatok.

A költségvetési bizottsági dokumentumok és a nyilvánosan elérhető iparági információk alapján a Helsing HX-2 termékcsaládja és a Stark Defence Virtus típusú csapásmérő drónja a legvalószínűbb jelöltek a keretszerződések teljesítésére,

bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg..

Címlapkép: egy Helsing HX-2-es drón. A címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

