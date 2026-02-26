Félelmetes fegyvereket telepítenek az orosz határhoz közel: óriási beszerzésről döntött a NATO-hatalom

A döntés elsődleges célja a Litvániában állomásozó német dandár felszerelése. A keretszerződések lehetővé teszik további megrendelések leadását is, a teljes kiadási keretet azonban mintegy kétmilliárd euróban maximálták. A beszerzés szigorú parlamenti felügyelet alatt zajlik, így minden bővítéshez újabb jóváhagyás szükséges.
A német kormány hivatalos közleménye két keretszerződésről számol be "közepes hatótávolságú csapásmérő drónok, valamint kiképzési eszközök, perifériás rendszerek és dokumentáció" tárgyában. Konkrét gyártókat vagy típusjelzéseket azonban nem neveztek meg. Berlin tudatosan a képességekre helyezi a hangsúlyt a kommunikációban, részben műveleti biztonsági okokból, részben a beszállítók közötti verseny fenntartása érdekében.
Az Euronews értesülései szerint az 540 millió eurós első ütem ipari partnerei a Helsing és a Stark Defence német vállalatok.
A költségvetési bizottsági dokumentumok és a nyilvánosan elérhető iparági információk alapján a Helsing HX-2 termékcsaládja és a Stark Defence Virtus típusú csapásmérő drónja a legvalószínűbb jelöltek a keretszerződések teljesítésére,
bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg..
Címlapkép: egy Helsing HX-2-es drón. A címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
