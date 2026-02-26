Megindultak az amerikai katonák a világ legnagyobb hadihajójával: 24 óra lehet vissza

A 100 ezer tonnás vízkiszorításnál is nagyobb méretű repülőgép-hordozó folytatja az útját a Közel-Kelet irányába, miközben az Egyesült Államok és Irán között fokozódik a feszültség. A nukleáris meghajtású hadihajó négy napot töltött a krétai Szúda kikötőben, ahol ellátmánnyal töltötték fel a NATO támaszpontján. A rövid pihenőt követően

keleti irányba halad tovább, a várakozások szerint 24 órán belül Izrael közelébe érhet.

A világ legnagyobb csapásmérő hordozója 334 méter hosszú, fedélzetén mintegy 4600 fős személyzet teljesít szolgálatot. Feladata lehet, hogy a USS Abraham Lincoln Nimitz-osztályú repülőgép-hordozó kötelékét kiegészítve csatlakozhat az Irán elleni amerikai katonai csapásokhoz.

Washington és Teherán között ezekben a pillanatokban is tartanak a megbeszélések a svájci Genf városában. A legtöbb várakozás azzal számol, hogy ez lehet az utolsó esély, hogy a nézeteltéréseket békés keretek között rendezzék, ezt követően Donald Trump amerikai elnök kiadhatja a parancsot a támadásra – ha a megbeszélések zátonyra futnak. Egyelőre nem pontosan lehet tudni, hogy a USS Gerald R. Ford pontosan milyen feladatot kaphat egy ilyen művelet során.

Címlapkép forrása: Stefanos Rapanis/Anadolu via Getty Images