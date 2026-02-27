Az európai atomhatalmak ejtőernyősöket küldenének Ukrajnába: már készülnek a bevetésre

Az Egyesült Királyság és Franciaország közös hadgyakorlatot tartott, mellyel egy ukrajnai békefenntartó misszióra készülnek fel. A lap szerint összesen 600 brit katona vett részt a színlelt légitámadáson, a 16. légi rohamdandár tagjaival. Párizs a 11. ejtőernyős dandár katonáit küldte a gyakorlatra. A helyszín franciaországi Bretagne-ben volt, és éppen az ukrajnai háború kirobbanásának negyedik évfordulójára időzítették.

Korábban mindkét atomhatalom jelezte, hogy kész békefenntartó céllal katonákat küldeni Ukrajnába. Ennek szigorú előfeltétele, hogy Kijev és Moszkva megállapodást kössön egymással a tűzszünetről. A lap szerint az Egyesült Királyság 16. légi rohamdandár tagjai a magas készültségű erők közé tartoznak.

Ezek a srácok a hagyományos hadsereg csúcsát jelentik. Ők a legkészségesebb emberek arra, hogy bármit megtegyenek

– nyilatkozta a lapnak egy védelmi forrás.

Korábbi megnyilvánulások alapján London és Párizs egyaránt egy 5 ezer fős kontingens küldését tervezi Ukrajnába. Ugyanakkor a lap szerint ez komoly kihívás elé állíthatja az Egyesült Királyságot, mivel az elmúlt 200 évben nem látott alacsony szintre zuhant az országban a hadsereg létszáma. A miniszterelnök értesítést kapott arról, hogy

az elképzelés teljesítéséhez máshonnan – például Ciprusról vagy Észtországból – kellene kivonniuk katonákat.

Az Orion hadgyakorlat összesen 9 napig tart, február 24-én kezdődött a szimuláció, összesen 2000 katona vesz részt rajta. A katonák a RAF és az Armée de l'Air et de l'Espace szállító repülőgépekből ugrottak ki, majd beásták magukat és védelmi vonalakat építettek ki. A tesztmisszió célja, hogy „támogasson egy NATO-szövetségest egy felkelés és az invázió fenyegetésének kezelésében”. A következő napokban álcázott támadásokat fognak gyakorolni, valamint felkészülnek a 21. századi háború realitásaira. Az akció március 3-ig tart.

