Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása

Napok óta fokozódott a feszültség Afganisztán és Pakisztán között a határon, ami régi konfliktus a két ország között. Kisebb összecsapások voltak, jellemzően a határ menti területeken támadták egymást a felek, de péntek hajnalra lényegében nyílt háború robbant ki. Bevetették a légierőt, robbanásokat lehetett hallani Kabulban, és a helyzet eszkalálódik. A vita egyáltalán nem új, de az a legfontosabb kérdés, hogy ezúttal meddig mehetnek el a felek az összecsapások során.

Jól ismert forgatókönyv

Február 27-re virradóra Pakisztán bevetette a légierejét az afgán főváros, Kabul ellen. A jelentések szerint a helyiek összesen három robbanást hallottak, a károkról és az áldozatokról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. Más tartományokban található célpontokra is lecsaphattak a vadászgépek, az afganisztáni kormány szóvivője szerint Kandahárban és a délkeleti Paktia tartományban is támadást hajtottak végre ellenük. Az akció egy újabb fejezetét jelenti a két dél-ázsiai ország közötti feszültségnek. Közvetlen előzmény, hogy állandóak az incidensek a határ közelében, ennek gyakran a fegyveres erők tagjai is áldozatul esnek. Időszakosan ezeket keményebb fellépés követi, ami háborúhoz közeli helyzetet idéz elő. Most is ez a forgatókönyv játszódott le.

BREAKING NEWS Heavy internal clashes have reportedly erupted across Afghanistan near the Presidential Palace and around the Taliban Ministry of Defense.Intense and dangerous gunfire is ongoing between the Taliban Kandahari and Kabuli groups.The situation has… pic.twitter.com/2DdlQ314Qj https://t.co/2DdlQ314Qj — Afghan Times (@AfghanTimes7) February 26, 2026

Iszlámábád már vasárnap légicsapásokkal akart leszámolni az általa szélsőségesnek ítélt iszlamista fegyveresek mozgolódásának, de akkor még csak a határ mentén. Válaszul csütörtökön

összecsapások robbantak ki az afgán-pakisztáni határvonalnál, ennek mindkét oldalon több halálos áldozata volt,

bár a két oldal beszámolója egyáltalán nem azonos: az afgán védelmi minisztérium 55 ellenséges katona megöléséről számolt be, és 8 halálos áldozatot ismert el 11 sebesült mellett. Iszlámábád ezzel szemben 36 ellenséges fegyveres likvidálásáról írt, és mindössze 2 ember halálát és 3 sebesültet ismert el a saját oldalán. A főváros bombázása azonban új fejezetet nyithat, amelynek extra megerősítést ad Pakisztán védelmi miniszterének nyilatkozata. Péntek reggel nem hagyott nagyon nyitott ajtókat a konfliktus természetéről: kijelentette a közösségi médiában, hogy ez már nyílt háború.

Elfogyott a türelmünk. Most nyílt háború folyik közöttünk

– írta az X platformon.

Havadzsa Muhammad Aszif keményen fogalmazott a tálib vezetéssel kapcsolatban. Azzal vádolta az iszlamista kormányt, hogy megtagadja a néptől az alapvető jogokat, hangsúlyozva itt a nők helyzetét. Kitért arra is, hogy Pakisztán igyekezett fenntartani a békét, közvetlenül és más országokon keresztül egyaránt. A bejegyzésében ugyanakkor nem említette a korábban megkötött tűzszünetet, ami annak lehet a jele, hogy a megállapodás teljesen összeomlott.

A megoldatlan ügy

A két ország közötti súrlódások gyökere lényegében egyetlen ponthoz vezethető vissza: a határkérdésekhez. A térség folyamatosan nagyhatalmak ütközőzónájában volt, visszatérően megjelent egy külső erő, amelyik kinyilvánította igényét a terület ellenőrzésére. Nem ritkán egyszerre több akarat is találkozott, ezek aztán hatalmi összecsapásig fajultak. Az úgynevezett „határ” kérdése azonban nem akart megoldódni, egészen a 19. század második feléig.

Először 1873-ban született megállapodás, majd húsz évvel később létrejött a Durand-vonal. Ennek legfontosabb célja az volt, hogy amolyan ütközőzónát jelentsen az észak felől nyomuló cári Oroszország turkesztáni része (ez ma Tádzsikisztán) és a déli Brit Raj északi része (a mai Pakisztán) között. A helyzetet bonyolította, hogy a régióban jelen volt Kína is, az akkori vezető Csing-dinasztia is területeket követelt magának a hegyvidéki részen. A 2640 kilométer hosszú vonal teljesítette a feladatát, ütközőzónát jelentett a nagyhatalmak között, később aztán állandósult és országhatár maradt a függetlenedő államok között. A probléma ezzel az, hogy

a térségben sokan nem ismerik el, nyugati ármánynak tekintenek rá, törekszenek a megváltoztatására.

A map drawn by 4o to help visualise the Durand line dispute. Interesting how it put Kabul in Pakistan but the other borders look roughly fine It even put all claimed borders in Kashmir incl. the LoC, although it didn't include the Siachen Glacier as de facto part of India pic.twitter.com/YjynZimoON https://t.co/YjynZimoON — Jyotirmai Singh (@SinghJyotirmai) April 27, 2025

Afganisztán visszatérően azzal érvel, hogy összetartozó területeket szakít el egymástól. A terület az iszlamista terrorizmus egyik gócpontja is lett, a tálibokat rendszeresen azzal gyanúsítják, hogy támogatja a radikális csoportokat. A határokon átnyúló tevékenységet segíti, hogy a hosszú szakasz rendkívül nehezen ellenőrizhető. A másik szempont, hogy az hosszú éveken át tartó afganisztáni instabilitás miatt elmenekülő polgárok jelentős része Pakisztánban telepedett le. A többi milliós tömeg végül egyre komolyabb politikai feszültséget okozott, ezért Iszlámábád az illegális migránsok távozása mellett foglalt állást. Ugyanekkor hasonlóan cselekedett Irán is.

A lépés hatására milliók tértek vissza hazájukba, köztük akár olyanok is, akik évtizedekkel korábban már az új hazájában születtek, mégse kaptak legális státuszt. Ezek a döntések erősíthették a kitoloncoltak információi alapján a helyismeretet vagy a Pakisztán elleni hangulatot. Kettősség, hogy

az atomhatalom erre a korábbiaknál is határozottabb fellépéssel reagálhat, ami még tovább feszíti az ellenségeskedést.

Mi lesz most?

A legfontosabb kérdést most az jelentheti, hogy pontosan meddig tart még az intenzív háborús szakasz, és ennek pontosan milyen végkimenete lehet. Erre több forgatókönyv is létezik:

Viszonylag nagy esély van arra, hogy az első erőteljes beijesztés után végül el is hallgatnak a fegyverek, miután a felek felmérték az összecsapás lehetséges következményeit.

miután a felek felmérték az összecsapás lehetséges következményeit. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva várhatóan még néhány napig összecsapások lesznek, a tüzérség és a légierő bevetésével. A nemzetközi szereplők közvetítésével tető alá hoznak egy megállapodást, rövidesen pedig elcsitul a helyzet. Ennek van a legnagyobb realitása a helyzetet felmérve.

A nemzetközi szereplők közvetítésével tető alá hoznak egy megállapodást, rövidesen pedig elcsitul a helyzet. Ennek van a legnagyobb realitása a helyzetet felmérve. Folyamatosan benne van a pakliban, hogy a helyzet elharapódzik, sokkal szélesebb körű műveletek indulnak, akár területszerző szárazföldi akciókra is sor kerül. A nagyszabású háborús eszkalációnak azonban viszonylag kevés az esélye.

A legnagyobb esélyt tehát arra van, hogy néhány napnyi „ütésváltást” követően születik valamilyen megállapodás, ami ideig-óráig fenntartja a nyugodt állapotot.

Bár visszatérő vízió, hogy az állandó ellenségeskedés miatt majd nagyszabású háború robban ki a felek között, a realitások talaján maradva ennek azért elég kevés az esélye. A legfőbb oka annak, hogy nem lehet elhúzódó fegyveres konfliktusra számítani, hogy lényegében ez senkinek sem érdeke. Afganisztán küzd a nemzetközi elszigeteltséggel, valamint a problémás gazdasági helyzete sem igazán indokolja, hogy komoly hadműveletbe kezdjen. Pakisztánban ugyanez a helyzet: Iszlámábádnak „a háta közepére sem kell” ez a konfliktus. Az atomhatalom szintén komoly gazdasági kihívásokkal küzd, emiatt a lakosság rendszeresen az utcára vonulva fejezi ki az elégedetlenségét, a kisebbségi csoportok – főképp a beludzsok – terrortámadásokat hajtanak végre az autonóm törekvésük kifejezésére, mások a kínai befolyás növekedésével elégedetlenek és még ott van a szomszédos India állandó problémája.

Nem véletlen, hogy a legnagyobb rivális szinte minden egyes problémánál előjön.

Sokan úgy vélik ugyanis, hogy Pakisztán meggyengítése elsősorban Újdelhinek áll az érdekében, ezért az államhatalomra veszélyes elemeket támogatja. Valóban létezik kapcsolat egyébként a nagyhatalom és Afganisztán között, legutóbb, 2025-ben éppen akkor robbantak ki harcok, amikor a kabuli külügyminiszter Indiában tartózkodott. Most is erősen él az a narratíva, hogy Iszlámábád békés országot remélt, amikor az utolsó amerikai erők is kivonultak Afganisztánból, nem pedig azt, hogy „indiai gyarmattá válik”. Ezek mögött nagyjából az a magyarázat, hogy India profitál a legtöbbet ezekből az összecsapásokból, mivel eltereli az iszlám hatalom figyelmét, valamint meg is gyengíti az állandó, de meddő harc.

Pakistan-Afghanistan tensions escalate: Afghan Forces kill 55 Pakistani soldiers, Pakistan retaliates with Operation 'Ghazab Lil Haq'Read @ANI Story https://t.co/6kCLLVdaKf#Pakistan #Afganistan #GhazabLilHaq pic.twitter.com/0BXmIT0rCg https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc%5Etfw — ANI Digital (@ani_digital) February 27, 2026

A legutóbb Katar és Törökország közvetítésével jött létre tűzszünet, de ez végül nem állta ki az idő próbáját. Valószínűleg a háttérben már most is igyekeznek különböző szereplők közvetíteni, és elérni a fegyvernyugvást. A korábbi események azonban arra világítottak rá, hogy a problémára aligha létezik gyors megoldás. Mivel a Durand-vonal átrajzolására szinte semmi esély sincsen, ezért a két fél érdeke továbbra is ütközni fog. Ez pedig

csak átmenetileg tudja visszatartani a feleket egy súlyosabb háborútól – már amennyiben az nem éppen most robban ki.

