Hatalmas robbanások rázták meg az 5 milliós fővárost – Felszálltak a vadászgépek, megindult az atomhatalom támadása

Napok óta fokozódott a feszültség Afganisztán és Pakisztán között a határon, ami régi konfliktus a két ország között. Kisebb összecsapások voltak, jellemzően a határ menti területeken támadták egymást a felek, de péntek hajnalra lényegében nyílt háború robbant ki. Bevetették a légierőt, robbanásokat lehetett hallani Kabulban, és a helyzet eszkalálódik. A vita egyáltalán nem új, de az a legfontosabb kérdés, hogy ezúttal meddig mehetnek el a felek az összecsapások során.

Jól ismert forgatókönyv

Február 27-re virradóra Pakisztán bevetette a légierejét az afgán főváros, Kabul ellen. A jelentések szerint a helyiek összesen három robbanást hallottak, a károkról és az áldozatokról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre. Más tartományokban található célpontokra is lecsaphattak a vadászgépek, az afganisztáni kormány szóvivője szerint Kandahárban és a délkeleti Paktia tartományban is támadást hajtottak végre ellenük. Az akció egy újabb fejezetét jelenti a két dél-ázsiai ország közötti feszültségnek. Közvetlen előzmény, hogy állandóak az incidensek a határ közelében, ennek gyakran a fegyveres erők tagjai is áldozatul esnek. Időszakosan ezeket keményebb fellépés követi, ami háborúhoz közeli helyzetet idéz elő. Most is ez a forgatókönyv játszódott le.

Iszlámábád már vasárnap légicsapásokkal akart leszámolni az általa szélsőségesnek ítélt iszlamista fegyveresek mozgolódásának, de akkor még csak a határ mentén. Válaszul csütörtökön

összecsapások robbantak ki az afgán-pakisztáni határvonalnál, ennek mindkét oldalon több halálos áldozata volt,

bár a két oldal beszámolója egyáltalán nem azonos: az afgán védelmi minisztérium 55 ellenséges katona megöléséről számolt be, és 8 halálos áldozatot ismert el 11 sebesült mellett. Iszlámábád ezzel szemben 36 ellenséges fegyveres likvidálásáról írt, és mindössze 2 ember halálát és 3 sebesültet ismert el a saját oldalán. A főváros bombázása azonban új fejezetet nyithat, amelynek extra megerősítést ad Pakisztán védelmi miniszterének nyilatkozata. Péntek reggel nem hagyott nagyon nyitott ajtókat a konfliktus természetéről: kijelentette a közösségi médiában, hogy ez már nyílt háború.

Elfogyott a türelmünk. Most nyílt háború folyik közöttünk

– írta az X platformon.

Havadzsa Muhammad Aszif keményen fogalmazott a tálib vezetéssel kapcsolatban. Azzal vádolta az iszlamista kormányt, hogy megtagadja a néptől az alapvető jogokat, hangsúlyozva itt a nők helyzetét. Kitért arra is, hogy Pakisztán igyekezett fenntartani a békét, közvetlenül és más országokon keresztül egyaránt. A bejegyzésében ugyanakkor nem említette a korábban megkötött tűzszünetet, ami annak lehet a jele, hogy a megállapodás teljesen összeomlott.

A megoldatlan ügy

A két ország közötti súrlódások gyökere lényegében egyetlen ponthoz vezethető vissza: a határkérdésekhez. A térség folyamatosan nagyhatalmak ütközőzónájában volt, visszatérően megjelent egy külső erő, amelyik kinyilvánította igényét a terület ellenőrzésére. Nem ritkán egyszerre több akarat is találkozott, ezek aztán hatalmi összecsapásig fajultak. Az úgynevezett „határ” kérdése azonban nem akart megoldódni, egészen a 19. század második feléig.

Először 1873-ban született megállapodás, majd húsz évvel később létrejött a Durand-vonal. Ennek legfontosabb célja az volt, hogy amolyan ütközőzónát jelentsen az észak felől nyomuló cári Oroszország turkesztáni része (ez ma Tádzsikisztán) és a déli Brit Raj északi része (a mai Pakisztán) között. A helyzetet bonyolította, hogy a régióban jelen volt Kína is, az akkori vezető Csing-dinasztia is területeket követelt magának a hegyvidéki részen. A 2640 kilométer hosszú vonal teljesítette a feladatát, ütközőzónát jelentett a nagyhatalmak között, később aztán állandósult és országhatár maradt a függetlenedő államok között. A probléma ezzel az, hogy

a térségben sokan nem ismerik el, nyugati ármánynak tekintenek rá, törekszenek a megváltoztatására.

Afganisztán visszatérően azzal érvel, hogy összetartozó területeket szakít el egymástól. A terület az iszlamista terrorizmus egyik gócpontja is lett, a tálibokat rendszeresen azzal gyanúsítják, hogy támogatja a radikális csoportokat. A határokon átnyúló tevékenységet segíti, hogy a hosszú szakasz rendkívül nehezen ellenőrizhető. A másik szempont, hogy az hosszú éveken át tartó afganisztáni instabilitás miatt elmenekülő polgárok jelentős része Pakisztánban telepedett le. A többi milliós tömeg végül egyre komolyabb politikai feszültséget okozott, ezért Iszlámábád az illegális migránsok távozása mellett foglalt állást. Ugyanekkor hasonlóan cselekedett Irán is.

A lépés hatására milliók tértek vissza hazájukba, köztük akár olyanok is, akik évtizedekkel korábban már az új hazájában születtek, mégse kaptak legális státuszt. Ezek a döntések erősíthették a kitoloncoltak információi alapján a helyismeretet vagy a Pakisztán elleni hangulatot. Kettősség, hogy

az atomhatalom erre a korábbiaknál is határozottabb fellépéssel reagálhat, ami még tovább feszíti az ellenségeskedést.

Mi lesz most?

A legfontosabb kérdést most az jelentheti, hogy pontosan meddig tart még az intenzív háborús szakasz, és ennek pontosan milyen végkimenete lehet. Erre több forgatókönyv is létezik:

  • Viszonylag nagy esély van arra, hogy az első erőteljes beijesztés után végül el is hallgatnak a fegyverek, miután a felek felmérték az összecsapás lehetséges következményeit.
  • Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva várhatóan még néhány napig összecsapások lesznek, a tüzérség és a légierő bevetésével. A nemzetközi szereplők közvetítésével tető alá hoznak egy megállapodást, rövidesen pedig elcsitul a helyzet. Ennek van a legnagyobb realitása a helyzetet felmérve.
  • Folyamatosan benne van a pakliban, hogy a helyzet elharapódzik, sokkal szélesebb körű műveletek indulnak, akár területszerző szárazföldi akciókra is sor kerül. A nagyszabású háborús eszkalációnak azonban viszonylag kevés az esélye.

A legnagyobb esélyt tehát arra van, hogy néhány napnyi „ütésváltást” követően születik valamilyen megállapodás, ami ideig-óráig fenntartja a nyugodt állapotot.

Bár visszatérő vízió, hogy az állandó ellenségeskedés miatt majd nagyszabású háború robban ki a felek között, a realitások talaján maradva ennek azért elég kevés az esélye. A legfőbb oka annak, hogy nem lehet elhúzódó fegyveres konfliktusra számítani, hogy lényegében ez senkinek sem érdeke. Afganisztán küzd a nemzetközi elszigeteltséggel, valamint a problémás gazdasági helyzete sem igazán indokolja, hogy komoly hadműveletbe kezdjen. Pakisztánban ugyanez a helyzet: Iszlámábádnak „a háta közepére sem kell” ez a konfliktus. Az atomhatalom szintén komoly gazdasági kihívásokkal küzd, emiatt a lakosság rendszeresen az utcára vonulva fejezi ki az elégedetlenségét, a kisebbségi csoportok – főképp a beludzsok – terrortámadásokat hajtanak végre az autonóm törekvésük kifejezésére, mások a kínai befolyás növekedésével elégedetlenek és még ott van a szomszédos India állandó problémája.

Nem véletlen, hogy a legnagyobb rivális szinte minden egyes problémánál előjön.

Sokan úgy vélik ugyanis, hogy Pakisztán meggyengítése elsősorban Újdelhinek áll az érdekében, ezért az államhatalomra veszélyes elemeket támogatja. Valóban létezik kapcsolat egyébként a nagyhatalom és Afganisztán között, legutóbb, 2025-ben éppen akkor robbantak ki harcok, amikor a kabuli külügyminiszter Indiában tartózkodott. Most is erősen él az a narratíva, hogy Iszlámábád békés országot remélt, amikor az utolsó amerikai erők is kivonultak Afganisztánból, nem pedig azt, hogy „indiai gyarmattá válik”. Ezek mögött nagyjából az a magyarázat, hogy India profitál a legtöbbet ezekből az összecsapásokból, mivel eltereli az iszlám hatalom figyelmét, valamint meg is gyengíti az állandó, de meddő harc.  

A legutóbb Katar és Törökország közvetítésével jött létre tűzszünet, de ez végül nem állta ki az idő próbáját. Valószínűleg a háttérben már most is igyekeznek különböző szereplők közvetíteni, és elérni a fegyvernyugvást. A korábbi események azonban arra világítottak rá, hogy a problémára aligha létezik gyors megoldás. Mivel a Durand-vonal átrajzolására szinte semmi esély sincsen, ezért a két fél érdeke továbbra is ütközni fog. Ez pedig

csak átmenetileg tudja visszatartani a feleket egy súlyosabb háborútól – már amennyiben az nem éppen most robban ki.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons, by Colin Cooke

