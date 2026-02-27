  • Megjelenítés
Jelentett az Egyesült Államok: bevetésre kész a pusztító fegyver, már csak az elnöki parancsra várnak
Jelentett az Egyesült Államok: bevetésre kész a pusztító fegyver, már csak az elnöki parancsra várnak

Hadműveleti készültségbe lépett az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) alárendeltségében a Task Force Scorpion, az amerikai hadsereg első, kifejezetten egyszer használatos támadódrónokra specializálódott egysége. Az alakulat olcsó, tömegesen bevethető csapásmérő képességet biztosít, ami alapjaiban írhatja át az Egyesült Államok térségi doktrínáját - írta az Army Recognition.

A fejlesztés sebessége önmagában is figyelemre méltó. A különítmény és annak első "öngyilkos drón" századának felállítását 2025. december elején jelentették be, és alig három hónappal később már hadműveleti készültségről számoltak be. Ez a tempó élesen eltér a Pentagon hagyományos beszerzési és rendszeresítési folyamataitól, sokkal inkább a háborús körülmények között alkalmazott gyorsított fejlesztési gyakorlatot tükrözi.

Az egység fő fegyvere a LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System), amelyet az arizonai SpektreWorks gyárt, darabonként nagyjából 35 ezer dolláros egységáron. A hivatalos tájékoztatás szerint az eszköz nagy hatótávolságú és autonóm működésre képes. Indítása történhet katapultról, rakétapóthajtásos felszállással, illetve mobil földi vagy járműre szerelt rendszerekről is. Ez a rugalmasság megszünteti a kifutópályáktól való függőséget, és lehetővé teszi a szétszórt, nehezebben felderíthető telepítést.

A rendszer lényege nem az egyes drónok technológiai kifinomultsága, hanem a mennyiség és a gyors pótolhatóság.

A koncepció a darabszám, a hatótávolság és a folyamatos nyomásgyakorlás érdekében tudatosan áldozza fel a túlélőképességet. Az olcsó, egyszer használatos eszközök tömeges bevetése kedvezőtlen költséghatékonyságot kényszerít az ellenséges légvédelemre, hiszen egy 35 ezer dolláros drón megsemmisítése sokszorosába kerülő elfogórakétát igényel.

A CENTCOM megerősítette: az egység készen áll a bevetésre, amennyiben az elnök Irán elleni csapásokat rendelne el.

