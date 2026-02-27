Súlyos vád Európa erős hatalmából: valójában az Egyesült Államok ellen készülhet az Európai Unió

Sławomir Cenckiewicz, Karol Nawrocki lengyel elnök nemzetbiztonsági irodájának vezetője a Bloombergnek adott interjúban úgy fogalmazott:

a SAFE-program látszólag Európa védelmi képességeinek növelését célozza, valójában azonban az Egyesült Államoktól való fokozatos elfordulás eszköze.

Bár a program a blokkon kívüli országok számára is nyitott, elsősorban az EU-n belüli beszerzéseket részesíti előnyben. A tét különösen nagy Lengyelország számára, amely messze a legnagyobb kedvezményezettnek számít: a tervek szerint közel 44 milliárd eurónyi forrás jutna az országnak. Donald Tusk miniszterelnök szerint ez jelentős lendületet adna a lengyel hadiiparnak. Nawrocki elnök és stábja azonban ismételten szkeptikusan nyilatkozott a programról, jóllehet az államfő egyelőre nem jelentette be, hogy megvétózná-e a jogszabályt.

Cenckiewicz szerint a kizárólagosan európai védelmi finanszírozás korlátozná Varsó mozgásterét a fejlett haditechnika beszerzésében. Különösen az amerikai és dél-koreai fegyverek vásárlása válna nehezebbé, amelyekre azonban az orosz fenyegetés ellensúlyozásához elengedhetetlenül szükség van. Példaként említette, hogy a SAFE keretéből Lengyelország nem tudná finanszírozni a Palantir Technologies célmegjelölő és felderítő rendszerét.

Amire valóban szükségünk van, az a fejlett technológia – egy minőségi ugrás

– hangsúlyozta a tanácsadó. Hozzátette: a nemrég közzétett amerikai védelmi stratégia preferenciális hozzáférést kínálna Lengyelországnak az amerikai fegyverekhez, de ezt a lehetőséget Varsó jelenleg nem használja ki.

A megfogalmazott kritika összhangban van Donald Trump kormányzatának álláspontjával. Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-nagykövete szintén bírálta a "Made in Europe" megközelítést, mondván, az európai preferenciák gyengíthetik a szövetségesek közös védelmi erőfeszítéseit. Nawrocki elnök szoros kapcsolatot épített ki a Trump-adminisztrációval. Az amerikai elnök a lengyel államfő megválasztásakor személyesen támogatta őt, és ígéretet tett a lengyelországi amerikai katonai jelenlét fenntartására, sőt esetleges növelésére.

Tusk kormánya ugyanakkor határozottan kiáll a SAFE mellett. Érvük szerint a program kiegészíti Lengyelország egybillió zlotys védelmi költekezését, és hozzájárul a hazai ipar fejlesztéséhez. Cenckiewicz viszont éppen azt kifogásolta, hogy a kormány nem rögzítette a jogszabályban a források többségének hazai iparra való fordítását. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a lengyel ipar egyébként sem lenne képes ekkora forrásmennyiséget ilyen rövid idő alatt felhasználni. A lap arról ír, hogy a jelenlegi vita hátterében a lengyel belpolitika mély megosztottsága húzódik:

Nawrocki és Tusk viszonya régóta feszült, az elnök környezete szerint pedig a kormánnyal való együttműködést a politikai rivalizálás akadályozza.

