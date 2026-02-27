Ukrán miniszterelnök-helyettes: úgy vélem, meg fogunk egyezni Magyarországgal, bárki is lesz kormányon

Ami Magyarországot illeti, még túl korai lenne kijelenteni, hogy bármibe is beleegyeznek, mivel jelenleg a választási kampány közepén vannak. Mint tudják, a választási kampány során a politikusok szavai mindig a kampány részét képezik, ezért halljuk ezeket a nyilatkozatokat és álláspontokat Magyarországról. Amit most mondanak, azt nagyon nehéz komolyan venni. Meglátjuk, mi történik április 12-e után. Bárki is nyer, a választások után rutinmunka kezdődik
– mondta Kacska egy tévéinterjúban Ukrajna EU-s tagsága kapcsán, amelyet a magyar kormány ellenez.
Az ukrán kormányfőhelyettes azt mondta, úgy gondolja, a két ország végső soron megegyezésre fog jutni.
Hiszem, hogy így vagy úgy, de meg fogunk állapodni Magyarországgal, mert sok közös pragmatikus célunk van, különösen az energia, a közlekedés, a logisztika, sőt az agrárpolitika területén
– mondta Kacska.
A miniszterelnök-helyettes szerint Szlovákia érdekelt Ukrajna EU-s tagságában, de elismerte, hogy a régebbi uniós tagállamok, különösen Németország és Franciaország körében több aggodalom merülhet fel.
Elmondása szerint ezek az országok az EU bővítését hosszú távú folyamatnak tekintik, amely csak évtizedes ellenőrzések után zárul le, hogy a reformok megvalósuljanak és visszafordíthatatlanul működjenek, különösen a jogállamiság területén.
Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images
Bejelentette Zelenszkij: nagyobb védelmet kapnak az energetikai létesítmények
A korábbi orosz támadások tapasztalataiból kiindulva.
Kritikus ponthoz érkeztünk: akinek itt van a pénze, most nagyon vigyázzon!
Elképesztő botrány alakult ki.
Megszólalt Bill Clinton az egész Amerikát lázban tartó botrányról: „nem láttam semmit”
A volt elnök is tanúvallomást tett az Epstein-ügyben.
Itt a vége a vérre menő küzdelemnek: eldőlt, kié lesz a százmilliárdos médiabirodalom
Elképesztő fordulatok vezettek el idáig.
Ütött a közel-keleti hatalom órája? – Trump egyenesen megmondta: „néha erőszakot kell alkalmazni”
Az amerikai elnök szerint nem hallja azokat a szavakat az iráni rezsimtől, amelyeket szeretne.
Megszólalt Fico a Barátság vezetékről: Zelenszkij találkozót ajánlott az ügyben, a javaslatot elfogadtam
A szlovák miniszterelnök szerint egy EU-tagállamban találkozhat az ukrán elnökkel.
Milliószámra özönlenek a bevándorlók Európába, Magyarországra is meglepően sokan jönnek
Ilyen eredményre nem sokan számítottak.
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Probiotikus otthonok tehetik egészségesebbé hétköznapjainkat
A modern, higiéniafókuszú életmód nemcsak a kórokozókat szorítja háttérbe, hanem a jótékony baktériumokat is kiiktatja környezetünkből. Egyes építészek s
Mentális nyilvántartás
A személyes pénzügyek egyik kellemetlen témája a mentális nyilvántartás vagy könyvelés. Hajlamosak vagyunk a megegyező elemeket fejben külön kategóriákba sorolni, külön kezelni. A bejegyz
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Ez adhat újabb lökést az Nvidiának – a részvényárfolyam is megérezné
Van még erő az AI-sztoriban.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.