Ukrán miniszterelnök-helyettes: úgy vélem, meg fogunk egyezni Magyarországgal, bárki is lesz kormányon

Ami Magyarországot illeti, még túl korai lenne kijelenteni, hogy bármibe is beleegyeznek, mivel jelenleg a választási kampány közepén vannak. Mint tudják, a választási kampány során a politikusok szavai mindig a kampány részét képezik, ezért halljuk ezeket a nyilatkozatokat és álláspontokat Magyarországról. Amit most mondanak, azt nagyon nehéz komolyan venni. Meglátjuk, mi történik április 12-e után. Bárki is nyer, a választások után rutinmunka kezdődik

– mondta Kacska egy tévéinterjúban Ukrajna EU-s tagsága kapcsán, amelyet a magyar kormány ellenez.

Az ukrán kormányfőhelyettes azt mondta, úgy gondolja, a két ország végső soron megegyezésre fog jutni.

Hiszem, hogy így vagy úgy, de meg fogunk állapodni Magyarországgal, mert sok közös pragmatikus célunk van, különösen az energia, a közlekedés, a logisztika, sőt az agrárpolitika területén

– mondta Kacska.

A miniszterelnök-helyettes szerint Szlovákia érdekelt Ukrajna EU-s tagságában, de elismerte, hogy a régebbi uniós tagállamok, különösen Németország és Franciaország körében több aggodalom merülhet fel.

Elmondása szerint ezek az országok az EU bővítését hosszú távú folyamatnak tekintik, amely csak évtizedes ellenőrzések után zárul le, hogy a reformok megvalósuljanak és visszafordíthatatlanul működjenek, különösen a jogállamiság területén.

