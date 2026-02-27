  • Megjelenítés
Valóra vált a sci-fi rémálom: élő rovarokat változtattak katonai eszközzé, már be is vetették őket
Valóra vált a sci-fi rémálom: élő rovarokat változtattak katonai eszközzé, már be is vetették őket

A SWARM Biotactics nevű vállalat katonai felderítési célokra szánt, programozható kiborg rovarrajokat fejlesztett ki. A cég közlése szerint az eszközöket már NATO-megrendelőknél, köztük a Bundeswehrnél is bevetették. A technológia lényege, hogy az élő rovarokra szerelt miniatűr elektronikával valós idejű helyzetképet biztosítanak olyan környezetekben is, ahová a hagyományos drónok és földi robotok nehezen jutnak be - írta az Army Recognition.

A cég vezérigazgatója, Stefan Wilhelm egy nyilvános bejegyzésben közölte, hogy a biohibrid rovarrajokat az európai és amerikai terepi tesztek után már éles körülmények között is alkalmazták fizető NATO-ügyfelek megbízásából. A katonai felhasználás logikája kézenfekvő. Ha a katonák érzékelőkkel felszerelt, irányítható rovarokat juttathatnak be épületekbe, alagutakba vagy romok közé, a parancsnokság anélkül jut közel valós idejű felderítési adatokhoz, hogy kockáztatnia kellene a felderítő csapat testi épségét. Emellett elkerülhető a zajos, könnyen észlelhető pilóta nélküli eszközök használata is.

A biohibrid rendszerek mögötti megközelítés nem példa nélküli a hadiiparban. A rajintelligencia-alapú robotika a hangyák és méhek viselkedésmintáit másolja, a csapkodó szárnyú mikroeszközök pedig a rovarok repülését utánozzák.

Hasonlóképpen, a különböző tapadási és érzékelési megoldások is rendre a biológiából kerülnek át a haditechnikai fejlesztésekbe. A biohibrid rendszer azonban egy lépéssel tovább megy. Magát az élő szervezetet használja mozgási és érzékelési platformként, és csupán egy minimális elektronikai réteget épít rá az irányításhoz, a feladatkiosztáshoz, valamint a hálózatba kapcsoláshoz.

Ez a szemléletváltás azért lényeges, mert a helyváltoztatás, a stabilizáció, a terepen való navigáció és az energiahatékonyság problémáit az evolúció biológiai léptékben már megoldotta. A mérnöki kihívás így nem a meghajtás és a mozgatómechanizmusok fejlesztése, hanem a vezérlő csatolófelületek, a miniatürizált hasznos teher és a megbízható kommunikáció kialakítása. Éppen ezek azok a területek, ahol a mikroelektronika és a vezeték nélküli technológia az utóbbi években rohamos fejlődésen ment keresztül.

A SWARM Biotactics megoldása tehát egy olyan piaci rést céloz meg, amelyet a meglévő mikrodrónok és földi robotok nem tudnak hatékonyan lefedni. Ilyenek például a szűk, bonyolult belső terek, ahol a hagyományos eszközök rendszeresen elakadnak. Ha a vállalat állításai helytállóak, a NATO-erők egy teljesen új képességhez jutottak a városi és a felszín alatti harcászat, illetve felderítés terén.

A ímlapkép illusztráció, forrása: Liu Guanguan/CHINA NEWS SERVICE/Visual China Group via Getty Images

