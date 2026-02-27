Valóra vált a sci-fi rémálom: élő rovarokat változtattak katonai eszközzé, már be is vetették őket

A cég vezérigazgatója, Stefan Wilhelm egy nyilvános bejegyzésben közölte, hogy a biohibrid rovarrajokat az európai és amerikai terepi tesztek után már éles körülmények között is alkalmazták fizető NATO-ügyfelek megbízásából. A katonai felhasználás logikája kézenfekvő. Ha a katonák érzékelőkkel felszerelt, irányítható rovarokat juttathatnak be épületekbe, alagutakba vagy romok közé, a parancsnokság anélkül jut közel valós idejű felderítési adatokhoz, hogy kockáztatnia kellene a felderítő csapat testi épségét. Emellett elkerülhető a zajos, könnyen észlelhető pilóta nélküli eszközök használata is.
The German startup SWARM Biotactics makes biorobots based on living insects and has already attracted 13 million euros of investment,and deployed with paying NATO customers. source:https://t.co/UGHdwB5Ceh pic.twitter.com/vq176Wva45 https://t.co/UGHdwB5Ceh— 笑脸男人 (@lfx160219) February 26, 2026
A biohibrid rendszerek mögötti megközelítés nem példa nélküli a hadiiparban. A rajintelligencia-alapú robotika a hangyák és méhek viselkedésmintáit másolja, a csapkodó szárnyú mikroeszközök pedig a rovarok repülését utánozzák.
Hasonlóképpen, a különböző tapadási és érzékelési megoldások is rendre a biológiából kerülnek át a haditechnikai fejlesztésekbe. A biohibrid rendszer azonban egy lépéssel tovább megy. Magát az élő szervezetet használja mozgási és érzékelési platformként, és csupán egy minimális elektronikai réteget épít rá az irányításhoz, a feladatkiosztáshoz, valamint a hálózatba kapcsoláshoz.
Ez a szemléletváltás azért lényeges, mert a helyváltoztatás, a stabilizáció, a terepen való navigáció és az energiahatékonyság problémáit az evolúció biológiai léptékben már megoldotta. A mérnöki kihívás így nem a meghajtás és a mozgatómechanizmusok fejlesztése, hanem a vezérlő csatolófelületek, a miniatürizált hasznos teher és a megbízható kommunikáció kialakítása. Éppen ezek azok a területek, ahol a mikroelektronika és a vezeték nélküli technológia az utóbbi években rohamos fejlődésen ment keresztül.
A SWARM Biotactics megoldása tehát egy olyan piaci rést céloz meg, amelyet a meglévő mikrodrónok és földi robotok nem tudnak hatékonyan lefedni. Ilyenek például a szűk, bonyolult belső terek, ahol a hagyományos eszközök rendszeresen elakadnak. Ha a vállalat állításai helytállóak, a NATO-erők egy teljesen új képességhez jutottak a városi és a felszín alatti harcászat, illetve felderítés terén.
A ímlapkép illusztráció, forrása: Liu Guanguan/CHINA NEWS SERVICE/Visual China Group via Getty Images
