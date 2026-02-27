Valósággal elszabadult a pokol: itt a véres háború eddigi mérlege

Pakisztán a hajnalban több afganisztáni nagyváros bombázására is bevetette a légierejét. A vadászgépek mellett drónok is indultak, miközben a határ menti zónákban tüzérséggel lövik egymást a felek. Mindkét oldal arról számolt be, hogy rendkívül súlyos veszteségeket okozott a másiknak: a pakisztáni hadsereg szóvivője szerint a támadásokban összesen 228 tálib harcossal végeztek és további 314-et megsebesítettek. Hozzátették, hogy a vitatott Durand-vonal környékén összesen 18 állást foglaltak el, 74-et pedig megsemmisítettek. A saját oldalról 27 ember sérülését ismerték el. A tálib kormány utoljára 55 pakisztáni katona haláláról beszélt, rengeteg sebesült mellett. Ők 19 védőállás elfoglalását vállalták magukra.

A harc elsősorban a TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) vagy egyszerűbben Pakisztáni Tálibok nevű radikális iszlamista csoport miatt robbant ki. Ők jellemzően Afganisztánban bujkálnak, a pakisztáni kormány pedig azzal gyanúsítja Kabult, hogy támogatást ad a szélsőséges fegyvereseknek. A csoport

rendszeresen szivárog át a határon és követ el támadást katonák vagy civilek ellen. Kabul tagadja a vádakat, hogy terroristákat támogatna.

A konfliktusban Kína, Katar és Törökország is igyekszik közvetíteni. Nem új, hogy súlyos összecsapások robbannak ki, legutóbb 2025 októberében született tűzszünet, ám az a fejlemények alapján nem bizonyult tartósnak.

Címlapkép forrása: Elke Scholiers/Getty Images