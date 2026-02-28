  • Megjelenítés
Olyan kérdésre próbál választ adni Moszkva, amit senki nem tett fel – Újra frontra küldenék a ’mindenevő’ acélszörnyet
Olyan kérdésre próbál választ adni Moszkva, amit senki nem tett fel – Újra frontra küldenék a 'mindenevő' acélszörnyet

Kedden érkezett a hír Moszkvából, hogy az orosz 90. harckocsizó gárda állományát újra elkezdik képezni a különleges BMPT Terminator harcjárművek működtetésére. Oroszország hivatalosan a „megváltozott harctéri körülményekkel” indokolja a fegyverekkel agyonpakolt monstrumok újbóli előszedését, a gond csak az, hogy az említett megváltozott körülmények éppen a Terminator ellen szólnak. Nézzük, mi lehet Moszkva célja.

Első körben érdemes röviden elmagyarázni, hogy tulajdonképpen mi is a BMPT Terminator. Az orosz T-72-es harckocsik kasznijára épült, teljesen új fegyverzettel ellátott járművet hivatalosan „harckocsitámogató páncélozott járműnek” szokták nevezni, tehát semmiképpen sem egy tankról van szó.

A BMPT-k egy rendkívül tágan értelmezhető, ugyanakkor a modern harctereken elég ritka páncéloskategóriába esnek. Az ilyen járművek feladata az, hogy a harckocsik által nehezebben leküzdhető, vagy kevéssé priorizált célpontokat, például páncéltörő fegyverekkel dolgozó gyalogságot, vagy könnyebben páncélozott járműveket kiiktassanak. A modern háborúkban ezt a feladatot az esetek nagy részében a gyalogsági harcjárművek, vagy IFV-k szokták magukra vállalni, a Terminator azonban ezeknél látványosan nagyobb tűzerővel rendelkezik, és csapatszállító képessége sincs,

fogalmazhatunk tehát úgy, hogy a Terminator az IFV-k és a harckocsik között helyezkedik el.

Pusztán fegyverzet szempontjából egyébként a BMPT tényleg lényegében bármilyen földi célpont ellen hatékony lehetne: a toronyban egymás mellett helyet kapott két 30 mm-es gépágyú, ami élőerő és könnyen páncélozott célpontok ellen is hatékony, és egy 7,62-es géppuska a páncélozatlan célpontok és a gyalogság ellen, a torony oldalára felszerelhető négy irányított páncéltörő rakéta, a páncéltestbe pedig beszerelhető két automata gránátvető, ami lőszertípustól függően beásott célpontok és könnyen páncélozott járműve ellen is hasznos lehet.

BMPT_at_Engineering_Technologies_2012_(3) (1)
A BMPT tényleg rengeteg fegyvert kapott, négy rakéta, két gépágyú, köztük egy géppuska, a törzsben egy-egy automata gránátvető (a bal oldali csöve a visszapillantó tükörtől jobbra látszódik). Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

A nagy probléma az, hogy a Moszkva által emlegetett „megváltozott harctéri körülmények” a drónokat jelentik, a BMPT pedig totálisan védtelen ezekkel az eszközökkel szemben.

A T-72-esekről egyébként is kiderült már rég, hogy a kumulatív gránátokkal felszerelt drónok ki tudják ütni, a BMPT-re extra védelemként pedig maximum a híresen megbízhatatlan (és száloptikás drónok ellen teljesen hatástalan) orosz elektronikus zavarórendszerek, vagy madárkalitkák helyezhetőek fel. Az oroszok körében népszerű, extra páncéllemezekkel összetákolt „frankentank”-koncepció a Terminator esetében éppen a jármű funkcióját, az elsöprő tűzerőt neglálná, hiszen frankentankok nem tudják használnia toronyban lévő fegyverzetet.

Ezzel a problémával egyébként az oroszoknak is illene tisztában lenniük, hiszen minden alkalommal, amikor hatalmas csindarattával kizavarták a frontra a páncélosokat, éppen az ukrán drónok ütötték ki őket.

Az oroszok legfrissebb bejelentése tehát nagy eséllyel propagandacélokat szolgál: a Terminator az oroszbarát katonai bloggerek körében amolyan legendának számít a rengeteg fegyver miatt (függetlenül attól, hogy éles körülmények között még sosem tudott olyan feladatot végrehajtani, amire amúgy tervezték), így moráljavító hatása lehet annak, ha elterjed a hír: ismét a frontra mehet a rettegett szuperfegyver. Ha ez megtörténik, az azért lesz problémás, mert az ukránok éppen az említett propaganda miatt szeretik kilőni a BMPT-ket, nem azért, mert különösebben nagy fenyegetést jelentene rájuk a páncélos, amiből

egyébként sincs tizenötnél több példánya Moszkvának.
Orosz oldalról maximum annyi logikát tudunk elképzelni, hogy Kramatorszk, Szlavjanszk és esetleg Zaporizzsja ostrománál vetnék be a kifejezetten városi környezetre tervezett monstrumokat, arról viszont nincsenek hírek, hogy a gyártást újraindítanák, így a megmaradt néhány példány nem nagyon fogja megváltoztatni a harcok kimenetelét.

Címlapkép forrása: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

