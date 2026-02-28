Olyan kérdésre próbál választ adni Moszkva, amit senki nem tett fel – Újra frontra küldenék a ’mindenevő’ acélszörnyet

Első körben érdemes röviden elmagyarázni, hogy tulajdonképpen mi is a BMPT Terminator. Az orosz T-72-es harckocsik kasznijára épült, teljesen új fegyverzettel ellátott járművet hivatalosan „harckocsitámogató páncélozott járműnek” szokták nevezni, tehát semmiképpen sem egy tankról van szó.
A BMPT-k egy rendkívül tágan értelmezhető, ugyanakkor a modern harctereken elég ritka páncéloskategóriába esnek. Az ilyen járművek feladata az, hogy a harckocsik által nehezebben leküzdhető, vagy kevéssé priorizált célpontokat, például páncéltörő fegyverekkel dolgozó gyalogságot, vagy könnyebben páncélozott járműveket kiiktassanak. A modern háborúkban ezt a feladatot az esetek nagy részében a gyalogsági harcjárművek, vagy IFV-k szokták magukra vállalni, a Terminator azonban ezeknél látványosan nagyobb tűzerővel rendelkezik, és csapatszállító képessége sincs,
fogalmazhatunk tehát úgy, hogy a Terminator az IFV-k és a harckocsik között helyezkedik el.
Pusztán fegyverzet szempontjából egyébként a BMPT tényleg lényegében bármilyen földi célpont ellen hatékony lehetne: a toronyban egymás mellett helyet kapott két 30 mm-es gépágyú, ami élőerő és könnyen páncélozott célpontok ellen is hatékony, és egy 7,62-es géppuska a páncélozatlan célpontok és a gyalogság ellen, a torony oldalára felszerelhető négy irányított páncéltörő rakéta, a páncéltestbe pedig beszerelhető két automata gránátvető, ami lőszertípustól függően beásott célpontok és könnyen páncélozott járműve ellen is hasznos lehet.
A nagy probléma az, hogy a Moszkva által emlegetett „megváltozott harctéri körülmények” a drónokat jelentik, a BMPT pedig totálisan védtelen ezekkel az eszközökkel szemben.
A T-72-esekről egyébként is kiderült már rég, hogy a kumulatív gránátokkal felszerelt drónok ki tudják ütni, a BMPT-re extra védelemként pedig maximum a híresen megbízhatatlan (és száloptikás drónok ellen teljesen hatástalan) orosz elektronikus zavarórendszerek, vagy madárkalitkák helyezhetőek fel. Az oroszok körében népszerű, extra páncéllemezekkel összetákolt „frankentank”-koncepció a Terminator esetében éppen a jármű funkcióját, az elsöprő tűzerőt neglálná, hiszen frankentankok nem tudják használnia toronyban lévő fegyverzetet.
Ezzel a problémával egyébként az oroszoknak is illene tisztában lenniük, hiszen minden alkalommal, amikor hatalmas csindarattával kizavarták a frontra a páncélosokat, éppen az ukrán drónok ütötték ki őket.
A Russian BMPT 'Terminator' was disabled. Later when it was towed by a tank, FPV drones managed to hit both vehicles a couple of times again. pic.twitter.com/GwrOekxRT2 https://t.co/GwrOekxRT2— NOELREPORTS (@NOELreports) August 12, 2023
27.09.23Destroyed BREM-1 ARV (48.091673, 37.848813);Destroyed BMPT Terminator IFV (48.104247, 37.795627)near the settlement of Yakovlivka, Donetsk region.Source:https://t.co/uH3HFhKodJ#UkraineWar #UkraineFrontLines #warfootage #lost_warinua pic.twitter.com/PTkAuzimrF https://t.co/uH3HFhKodJ— lost_warinua (@lost_warinua) September 28, 2023
Az oroszok legfrissebb bejelentése tehát nagy eséllyel propagandacélokat szolgál: a Terminator az oroszbarát katonai bloggerek körében amolyan legendának számít a rengeteg fegyver miatt (függetlenül attól, hogy éles körülmények között még sosem tudott olyan feladatot végrehajtani, amire amúgy tervezték), így moráljavító hatása lehet annak, ha elterjed a hír: ismét a frontra mehet a rettegett szuperfegyver. Ha ez megtörténik, az azért lesz problémás, mert az ukránok éppen az említett propaganda miatt szeretik kilőni a BMPT-ket, nem azért, mert különösebben nagy fenyegetést jelentene rájuk a páncélos, amiből
egyébként sincs tizenötnél több példánya Moszkvának.
Orosz oldalról maximum annyi logikát tudunk elképzelni, hogy Kramatorszk, Szlavjanszk és esetleg Zaporizzsja ostrománál vetnék be a kifejezetten városi környezetre tervezett monstrumokat, arról viszont nincsenek hírek, hogy a gyártást újraindítanák, így a megmaradt néhány példány nem nagyon fogja megváltoztatni a harcok kimenetelét.
Címlapkép forrása: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons
Azt mondják, meglépte Irán, amitől mindenki félt: lezárják a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát
Innentől tilos a hajózás a Hormuzi-szoroson.
Súlyos eszkaláció: Dubaj belvárosát lövi Irán – Felcsaptak a lángok a 4 milliós városban
Nehezen érthető, Irán mit akar ezzel elérni.
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: a helyzet eszkalálódhat
Összeül a Védelmi Tanács.
Lép a német kormány – Vége a 2022 óta tartó hosszabbítgatásoknak
Már jóvá is hagyták.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Napelemesek, figyelem: olyan történt a szemünk láttára, amire még soha nem volt példa
Beigazolódott a mesterséges intelligencia prognózisa.
Bejelentette Irán: készek tárgyalni, egyetlen feltételük van
Azt mondják, "keserű tapasztalatuk van," de hajlandók folytatni a dialógust.
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.