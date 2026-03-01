IRGC: támadás indult a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó ellen

Négy ballisztikus rakétát lőtt ki a Forradalmi Gárda az Omán közelében tartózkodó hadihajóra. Az iráni média közleménye nem adott bizonyítékokat az állításra, ezért ezt érdemes fenntartásokkal kezelni.
Arról egyelőre nincs információ, hogy az állítólagos támadás valamilyen eredményt is elért volna.
A USS Abraham Lincoln már hetek óta a térségben tartózkodik, ez volt az első repülőgép-hordozó, amit az egyesült Államok a térsége irányított. A csapásmérő kötelékben több romboló és más hadihajók is tartózkodnak, éppen azért, hogy a várhatóan célponttá váló hatalmas, Nimitz-osztályú hadihajót védjék.
Frissítés: egy amerikai tisztviselő elismerte, hogy valóban rakétákat lőttek ki a hordozó ellen, de azok nem érték a hajót, abban kár nem keletkezett.
Címlapkép forrása: US CENTCOM/Handout/Anadolu via Getty Images
