Támadás Irán ellen: folyamatosan nő egy nagy háború veszélye – Megválaszoljuk a 10 leggyakoribb kérdést

Folyamatosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten és az Irán elleni izraeli-amerikai támadás számos váratlan fordulatot hozott: legalább 11 ország területe érintett már a harcokban és Irán első nap elvesztette legfőbb vezérét. Felmerült a Hormuzi-szoros elvágása, más országok belépése a konfliktusba és európai vezetők a terrorfenyegetettség növekedésével számolnak. Közben folyamatosan kapjuk a kérdéseket arról, hogy a konfliktus pontosan mit jelenthet, milyen következményekkel járhat – ezekre most egyszerre megpróbálunk válaszolni.

1. Ki irányítja most Iránt?

Ma reggel hivatalosan is bejelentette Irán: meghalt Ali Hámenei ajatollah, az ország legfőbb politikai és vallási vezetője.

Irán irányítását most egy különleges testület vette, amely belátható időn belül új vezetőt választ majd.

Iráni források arról pletykálnak: az új vezető nagy valószínűséggel Ali Laridzsáni lesz, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára – bár erről még nincs végleges döntés.

2. Mi az izraeli-amerikai stratégia lényege?

Izrael és az Egyesült Államok

az iráni atomprogram leszerelését,

leszerelését, az iráni ballisztikus rakétaképesség felszámolását,

felszámolását, az iráni haditengerészet megsemmisítését,

megsemmisítését, és rezsimváltást szeretne elérni.

Egyelőre kizárólag légi, tengerészeti és hibrid képességekre támaszkodva igyekeznek a lehető legnagyobb kárt okozni Irán katonai és politikai rendszereiben, hogy ezt a célt elérjék.

Szárazföldi invázió nem indult és nem is valószínű, hogy indulni fog.

3. Lesz rezsimváltás?

Rövid távon nem tűnik valószínűnek.

Az ajatollah meghalt, de az elvesztése nem jelenti automatikusan az iszlám rezsim végét: Teherán ezzel a lehetőséggel is tervezett, a megfelelő irányítási, helyettesi láncok fenntartják az ország politikai rendszereinek koherenciáját, a katonai és karhatalmi szervek működését.

Izrael, Amerika és az emigrációban élő iráni ellenzéki vezetők azt remélik: Iránban most ellenzéki forradalom lesz, amely elsöpri az iszlamista rezsimet.

Tömeges kormányellenes megmozdulásoknak viszont egyelőre nincs jele.

4. Melyik országok érintettek a háborúban?

Izrael és az Egyesült Államok támadja Iránt,

Irán pedig Izraelre és a térség olajmonarchiáira mér ellencsapásokat rakétákkal, drónokkal.

Eddig az Egyesült Arab Emírségeket, Bahreint, Jordániát, Kuvaitot és Katart érte intenzív támadás – majdnem olyan intenzív, mint amely Izraelt érte.

Kisebb támadások érték még Szaúd-Arábiát, Irakot és ma reggel Ománt is.

5. Miért lövi Irán a szomszédos államokat?

Ez egy komplex kérdés, valószínűleg több oka van.

Irán részben a Közel-Keleten működő amerikai bázisokat – reptereket, katonai támaszpontokat, kikötőket támadja. Ezeket a bázisokat Amerika Irán elleni csapásokra használja. Irán ugyanakkor civil célpontokat is támad: Dubaj, Abu-Dzabi, Doha, Manama belvárosát is drónozták, rakétázták. Ezekkel a támadásokkal Irán káoszt akar kelteni, gazdasági károkat akar okozni, azt akarja elérni, hogy az öböli államok gyakoroljanak nyomást Amerikára, hogy állítsák le az Irán elleni műveleteket. Mindemellett az is világos, hogy a támadásokat Teherán egyszerű bosszúnak szánja: azoknak az országoknak a nagyvárosait lövik, amelyek engedik Amerikának, hogy támaszpontjaikat Irán elleni csapásokra használja, több közülük ráadásul az Izraellel kiegyező Ábrahám-egyezményeket is aláírta.

6. Mit válaszolnak a megtámadott államok?

Az Irán által megtámadott

szunnita többségű olajmonarchiák eddig a helyzet de-eszaklációjára törekszenek és próbálják Iránt önmérsékletre inteni.

Katar és Kuvait jelezte, hogy elképzelhető, hogy valamilyen válaszcsapás lesz Iránnal szemben, de egyelőre kifejezetten valószínűtlennek tűnik, hogy az izraeli-amerikai katonai műveletekbe beszállnak.

Azonban: minél tovább bombázza Irán a régió olajállamait, annál nagyobb lesz az esélye annak, hogy egy, vagy több úgy dönt, hogy legalább légi és tengerészeti képességgel segíteni fogja az Irán elleni katonai műveleteket.

7. Meddig tarthat még a háború?

Ezt előre nem lehet megjósolni.

A legvalószínűbb forgatókönyv talán az, hogy az USA és Izrael addig bombázza Iránt, amíg Teherán el nem kezd jeleket küldeni arról, hogy hajlandó komolyan tárgyalni atomprogramjának, ballisztikus rakétáinak leszereléséről.

Ez napok, de akár hetek kérdése is lehet.

Az áttörés diplomáciai fronton azonban közel sem borítékolható, Irán pedig addig jól láthatóan maximális kárt akar okozni a Közel-Keleten. A teljes ballisztikus rakétaarzenál, dróngyártó képesség felszámolása akár hónapokat is igénybe vehet, ha pedig végül Washington úgy dönt, szárazföldi inváziót indít (ez most nem tűnik valószínűnek), a háború éveken át elhúzódhat.

8. Hogy állnak a szövetséges veszteségek?

Nincs hír arról, hogy akár Izrael, akár az Egyesült Államok katonai veszteségeket szenvedett volna. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) eddig minden erről szóló információt tagadott. Amerikai katonai bázisokban keletkezett kár, élőerő-veszteség nincs.

Polgári áldozatok Izraelben, az öbölmenti államokban is vannak, a halottak száma egyelőre kevesebb, mint 20.

Fontos itt megjegyezni: Iránból közben magas számú civil áldozatokról jönnek hírek, a megtámadott országban valószínűleg már több száz ember halt meg.

9. Lezárhatja Irán a Hormuzi-szorost?

Tegnap óta folyamatosan jönnek hírek arról, hogy az IRGC lezárta a Hormuzi-szorost, megbénítva ezzel a világ legfontosabb olajpiaci tengeri kereskedelmi útvonalát.

Teherán erről hivatalos bejelentést nem tett – az információ hajózási társaságoktól származik melyeknek állítólag URH-rádiókon szóltak oda az IRGC hajói.

Iránnak nincsenek meg a képességei arra, hogy fizikailag lezárja a Hormuzi szorost, annyit tehetnek, hogy hajókkal, drónokkal, rakétákkal lövik a térségen áthaladó olajszállítmányokat.

Ezzel rövidtávon azt érik el, hogy a hajózási társaságok valóban ne indítsák útnak szállítmányaikat, ezzel felhúzva egyfajta „puha” blokádot a térségben. Középhosszú távon viszont a szunni katonai intervenció esélyét nagyon jelentősen növelik.

10. Mit érezhet ebből Magyarország?

Rövidtávon a háború miatt az olaj / benzinárak valószínűleg jelentősen nőni fognak, ennek mértéke és időbeli hosszúsága a konfliktus alakulásától függ.

A hosszabb távú hatásokról egyelőre csak spekulálni lehet, nagyjából az alábbi vonalak mentén:

a Közel-Keleten számos országot közvetlenül veszélyeztet az iráni háború, de jelenleg nem tűnik valószínűnek, hogy az USA és Izrael oldalán más NATO-országok belépnének a konfliktusba.

Iránnak vannak olyan rakétái, amelyek elérik Európát, ezek használata azonban teljesen értelmetlen lenne és beláthatatlan következményekkel járna.

Irán különféle proxikon és a Kudsz-erőkön keresztül bejárással rendelkezik számos radikális iszlamista terrorszervezethez, nem kizárható, hogy ezek a radikális csoportok és önkéntes szimpatizánsaik más országok területein hajtanak végre merényleteket. Pakisztánban és Irakban Iránnal szimpatizáló civilek már okoztak tömeges konfliktusokat, több halálos áldozattal. A magyar lakosság számára hír, hogy ezeknek a csoportoknak a tevékenysége elsősorban a Közel-Keletre korlátozódik.

nem kizárható, hogy ezek a radikális csoportok és önkéntes szimpatizánsaik más országok területein hajtanak végre merényleteket. Pakisztánban és Irakban Iránnal szimpatizáló civilek már okoztak tömeges konfliktusokat, több halálos áldozattal. Ha Irán teljesen destabilizálódik és Szíriához, Líbiához hasonló polgárháborús helyzet jön létre, a globális terrorfenyegetettség nagyon jelentősen nőhet, veszélyes fegyverek és harcosok kerülhetnek a világ minden részére, radikális iszlamista csoportok erősödhetnek meg iráni gárdista emigránsok támogatásával. Szerencsére ennek a kifejezetten rossz forgatókönyvnek egyelőre minimális az esélye.

veszélyes fegyverek és harcosok kerülhetnek a világ minden részére, radikális iszlamista csoportok erősödhetnek meg iráni gárdista emigránsok támogatásával. Szerencsére ennek a kifejezetten rossz forgatókönyvnek Új menekülthullám indulhat Irán felől.

