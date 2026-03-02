Irán sarokba szorult: a rezsim túlélésre játszik, de nagyon szűk a mozgástere

Irán rendelkezik a világ második legnagyobb földgázkészletével, és a negyedik legnagyobb olajtartalékkal. Emellett hatodik a világ kőolajtermelő országainak rangsorában és harmadik a földgázéban. A kőolaj- és földgázszektor a gazdasági teljesítményen túl azonban
az állami működés finanszírozásának alapja is.
Bár a nemzetközi szankciók az elmúlt években visszavetették az exportot és időszakosan módosították a bevételi arányokat, az állam működése továbbra is jelentős mértékben az energiahordozók értékesítéséből származó jövedelmekre támaszkodik. Ezek a források hozzájárulnak az állami intézményrendszer fenntartásához, a biztonsági és védelmi kiadásokhoz, valamint a külpolitikai mozgástér biztosításához is. Ebben az értelemben az energiaexport nem pusztán gazdasági tényező, hanem a politikai rendszer működésének egyik meghatározó pénzügyi alapja.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a rezsim finanszírozása nem kizárólag az olaj- és gázbevételekből történik. A rendszer bevételi szerkezete az elmúlt években részben diverzifikálódott: a nem olajalapú export, az állami vállalatok bevételei, az árfolyam-politika, valamint a kvázi állami gazdasági szereplők – köztük a Forradalmi Gárda gazdasági hálózatai – egyaránt hozzájárulnak a finanszírozási modellhez. Mindez azonban nem változtat azon a strukturális tényen, hogy a fosszilis exportbevételek továbbra is a rendszer legfontosabb devizaforrását jelentik.
Szankciók, árnyékexport és az iráni olajkereskedelem rezilienciája
A 2018 után élesített amerikai és uniós szankciók célja egyértelmű volt – visszafogni azokat az olajbevételeket, amelyek potenciálisan a fegyveres erők, a regionális proxyhálózatok és a nukleáris program finanszírozását szolgálhatják. A szankciók ellenére azonban Teheránnak sikerült az exportot hosszabb időn keresztül hozzávetőleg napi 1,5 millió hordós szinten stabilizálnia. Sőt, a legfrissebb adatok szerint az iráni nyersolaj- és kondenzátumexport februárban elérte a napi 2,2 millió hordót, ami mintegy 50 százalékos növekedést jelentett az előző három hónap átlagához képest.
Az Egyesült Államok és szövetségesei az elmúlt években nemcsak fenntartották, hanem több hullámban bővítették és szigorították is az energiaszankciókat. A legutóbbi, februárban bejelentett intézkedések már kifejezetten az úgynevezett „árnyékflottát” célozták – azokat a tankereket és közvetítő hálózatokat, amelyek a korlátozások megkerülésével juttatják el az iráni kőolajat a nemzetközi piacokra, biztosítva ezzel a bevételek folyamatos áramlását. Ez a csomag 12 hajót, valamint több mint 30 személyt és entitást érintett. Trump és Netanjahu ekkor egyetértettek abban, hogy fokozni kell a Teheránra nehezedő nyomást, különös tekintettel az iráni olaj Kínába irányuló exportjára. Nos, Washington és Tel-Aviv azóta valóban fokozták a nyomást – a következmények mérlegét azonban érdemes később megvizsgálni.
Miért is fontos ebben a kérdésben Kína? Peking az iráni kivitel több mint 80 százalékát szívja fel, így a kínai csatorna érdemi korlátozása
számottevően csökkentené Irán devizabevételeit és pénzügyi mozgásterét.
Kína szerepe ugyanakkor nem pusztán kereskedelmi, hanem stratégiai természetű. Az iráni olaj Kína számára elsősorban diszkontált alternatív forrás, amely kiegészíti az ellátási portfóliót, de nem képezi annak kizárólagos vagy nélkülözhetetlen elemét. Ez azt jelenti, hogy a kínai kereslet politikai döntésektől is függhet: amennyiben a geopolitikai kockázatok vagy a másodlagos szankciók költségei növekednek, Peking mozgástere is szűkülhet. Irán energiapolitikai rezilienciája tehát részben a kínai stratégiai kalkuláció függvénye.
És van még egy érdekesség.
A 2024–2025-ös becslések szerint Irán olajexportból származó bevételei a teljes exportbevétel több mint felét tehették ki.
Ez egyben komoly szerkezeti koncentrációra is utal, a volumen azonban nem azonos a pénzügyi hatékonysággal. Az iráni export jelentős része diszkontáron valósul meg, különösen az ázsiai piacok felé. A szankciókhoz kapcsolódó kockázati felár, a közvetítői struktúrák költségei és a logisztikai kerülőutak mind mérséklik a ténylegesen realizált nettó bevételt. Így egy sajátos paradoxon alakul ki: miközben az exportmennyiség viszonylag stabil marad, az ebből származó reáljövedelem korlátozottabb. A „több eladott olaj” tehát nem feltétlenül jelent arányosan nagyobb költségvetési mozgásteret, és az export növekedése sem egyenlő automatikusan fiskális stabilitással. Bár a „maximum pressure” taktika célja – azaz a finanszírozási képesség teljes felszámolása – nem valósult meg, a rendszer költségesebb, átláthatatlanabb és strukturálisan torzabb működésre kényszerült. A nyomás tehát nem szűnt meg, hanem beépült a működési modellbe.
A belső energiaellátás paradoxona
Bár Irán a világ egyik legjelentősebb szénhidrogén-készletével rendelkező országa, mégis visszatérően szembesül belső ellátási zavarokkal. A 2024–2025-ös időszakban az elektromos hálózat túlterheltsége és az üzemanyagellátási zavarok egyaránt komoly problémákat okoztak. A fogyasztás időszakosan meghaladta a rendelkezésre álló kapacitást, ami kényszerű importmegoldásokat és korlátozásokat eredményezett.
Ez a helyzet strukturális ellentmondásra világít rá. Miközben az ország a fosszilis exportbevételekből finanszírozza költségvetését, a belföldi energiapolitikát továbbra is erősen támogatott árak jellemzik. Az alulárazott energia ösztönzi a túlzott fogyasztást, gyengíti a hatékonysági ösztönzőket, és visszafogja a szükséges beruházásokat. Az eredmény egy kettős függőség:
Irán egyszerre exportorientált és belső ellátási problémákkal küzd.
A torzulás mögött intézményi hatékonysági problémák, torz belföldi árpolitika, évtizedes alulfinanszírozottság és a nemzetközi szankciók együttes hatása áll.
A támogatott üzemanyagárak – amelyek a világ legalacsonyabbjai közé tartoznak – mesterségesen magasan tartják a keresletet. A globális piaci áraknál jóval alacsonyabb benzinár nemcsak túlzott fogyasztásra ösztönöz, hanem jelentős csempészési hullámot is generál a szomszédos országok irányába. Becslések szerint naponta 10–20 millió liter benzin hagyja el illegálisan az országot, ami a napi termelés közel 20 százalékát is elérheti. Ez éves szinten milliárd dolláros veszteséget jelent, miközben tovább szűkíti a belföldi kínálatot.
Ezzel párhuzamosan az infrastruktúra állapota is romló tendenciát mutat. A finomítók, erőművek és gáztárolók jelentős része elöregedett, a hálózati veszteségek pedig magasak. Az elavult rendszerek és a karbantartási hiányosságok miatt a megtermelt energia számottevő része elvész a termelési és elosztási folyamat során. A csúcsfogyasztási időszakokban ez különösen élesen jelentkezik, amikor a rendszer már nem képes rugalmasan reagálni a megnövekedett keresletre.
További strukturális tényező a bevételek stratégiai felhasználása. Az olajbevételek egy része nem a hazai infrastruktúra modernizálását, hanem regionális geopolitikai prioritásokat finanszíroz. Ez érdemi alternatív költséget jelent a gazdaság számára. Az eredmény egy olyan rendszer, amely egyszerre exportfüggő és belső ellátási problémákkal küzd. Ez a kettősség nemcsak gazdasági, hanem társadalmi kockázatot is jelent.
E sérülékenységek különösen akkor válhatnak kritikussá, ha az energiarendszert sokk éri. Egy esetleges szabotázsakció, kibertámadás vagy regionális eszkaláció nem elszigetelt incidensként jelentkezhet, hanem egy már eleve feszült és strukturálisan túlterhelt rendszer gyenge pontjaira nehezedne. Az elavult infrastruktúra, a beruházások hiánya és a működtetési üzemzavarok olyan mélyen beágyazott kockázati tényezők, amelyek egy újabb krízishelyzetben gyorsan országos ellátási zavarokká eszkalálódhatnak. Irán energiarendszerének törékenysége nem csupán belpolitikai kérdés.
A belső ellátási zavarok és a külső szankciós nyomás együttesen olyan instabilitási tényezőt jelentenek, amely közvetlen hatással lehet a globális olaj- és LNG-piacokra is. Egy esetleges eszkaláció vagy ellátási zavar nemcsak Teherán mozgásterét, hanem az európai és ázsiai energiabiztonsági kalkulációkat is újrarajzolhatja. A kérdés így most nem az, hogy bekövetkezik-e egy újabb sokk, hanem az, hogy a rendszer mennyire képes ellenállni annak.
A Hormuzi-szoros kérdése
A hétvégén Irán ellen indított katonai művelet ismét napirendre helyezte azt a forgatókönyvet, amelyre szakértők hosszú évek óta figyelmeztetnek: Teherán megkísérelheti lezárni a Hormuzi-szorost. A szoros stratégiai jelentősége kiemelkedő, hiszen a globális tengeri olajkereskedelem és a cseppfolyósított földgáz-szállítás jelentős része ezen az útvonalon halad át.
Teherán a katonai műveletekre válaszul jelezte, hogy kész nyomást gyakorolni a térség kulcsfontosságú tengeri folyosójára. Bár egy teljes és tartós lezárás továbbra sem tekinthető valószínűnek, a kockázat mára nem elméleti.
- Egyrészt Irán saját exportja is ezen az útvonalon bonyolódik, így egy elhúzódó blokád közvetlenül a költségvetési bevételeit veszélyeztetné.
- Másrészt az amerikai haditengerészet aligha hagyná válasz nélkül a tengeri forgalom akadályozását.
- Harmadrészt Kína – amely jelentős mértékben támaszkodik az öböl menti energiaszállításokra – szintén érdekelt a szoros nyitvatartásában, és akár aktívabb jelenléttel is felléphetne.
Egy tartós lezárás ezért komoly katonai eszkalációval járna, amelyben az iráni haditengerészet rendkívül nagy kockázatot vállalna.
Mindazonáltal már egy átmeneti vagy részleges korlátozás is érzékenyen érinti a globális piacokat. A világ LNG-kínálatának számottevő hányada Katarból és az Egyesült Arab Emírségekből indulva ezen az útvonalon jut el a nemzetközi piacokra. Omán exportja ugyan nem érintett, mivel termináljai az Arab-tenger partján találhatók, de a katari és emirátusi volumen kiesése önmagában is rendszerszintű következményekkel járhat. Ráadásul a szoros lezárásából fakadó szállítási fennakadások és az öbölbeli energialétesítmények elleni célzott akciók együttesen olyan kínálati sokkot generálhatnának, amely meghaladja a jelenlegi piaci alkalmazkodóképesség határait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette a Pentagon: lehet, hogy szárazföldi támadás is lesz Irán ellen
"Olyan messze megyünk, amilyen messze el kell mennünk.”
"Még nem nyílt meg az út az iráni rezsim összeomlásához"
Oroszország és Kína nem akarnak és nem tudnak beavatkozni Irán mellett.
Erős januári forgalmat jelentett a budapesti reptér
Az áruforgalom év/év alapon szépen nőtt, a havi esése viszont nem szép
Új front nyílt az olajvitában: Zelenszkij számon kérte Ficót, Magyarország kimaradhat
Találkozhat az ukrán és szlovák vezető.
Meddig tart még a háború? Egyértelmű választ adott az izraeli hadsereg
Erre lehet számítani.
Évek óta nem látott mélyrepülés Magyarországon: súlyos adatok érkeztek az építőiparból
Az elmúlt 9 év legkevesebb építőipari kivitelezése indult 2025 utolsó negyedévében
Megszólalt Zelenszkij: most látjuk, hogyan végzi majd Putyin
Újra cserben hagyja egy szövetségesét Oroszország az ukrán elnök szerint.
Jön a Portfolio ESG konferenciája – Gyakorlati megoldásokkal a zöld átállásért
Már csak pár nap van hátra a rendezvényig.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.