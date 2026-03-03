Drámai lépésre kényszerülhet a világ legnagyobb olajexportőre a háború miatt

A világ legnagyobb olajexportőrének számító Saudi Aramco eddig jellemzően a Perzsa-öböl kikötőiből rakodta ki a kőolaj zömét, a közel-keleti konfliktus azonban súlyos hajótorlódást okozott a térségben. A vállalat egyes ázsiai vevőknél már érdeklődött, át tudnák-e venni a szállítmányokat Jambuból – közölték a tárgyalások részleteit ismerő, névtelenséget kérő források. Emellett szállítmányozó cégeket is megkerestek annak felmérésére,
hajlandók lennének-e a Perzsa-öböl helyett a Vörös-tenger partján fekvő Jambuba áttenni a rakodást.
Szaúd-Arábia rendelkezik egy mintegy 1200 kilométer hosszú, napi 5 millió hordó kapacitású kelet–nyugati olajvezetékkel, amely az ország keleti olajmezőit köti össze a nyugati parttal. Ez teremti meg az átirányítás műszaki alapját, ugyanakkor a teljes exportot – amely az elmúlt hónapban napi mintegy 7,2 millió hordóra emelkedett – ez a kapacitás nem képes teljes mértékben kiszolgálni.
A Vörös-tenger útvonalai ugyanakkor szintén nem kockázatmentesek. A jemeni húszik korábban már azzal fenyegetőztek, hogy újraindítják a kereskedelmi hajók elleni támadásokat a térségben. Bár azóta nem történt ismert incidens, a fenyegetés elég komoly ahhoz, hogy több nagy nemzetközi hajózási társaság visszavonja korábbi terveit a vörös-tengeri útvonalakra való visszatérésről.
A Saudi Aramcónak már eddig is számottevő károkat okozott a közel-keleti háború eszkalációja:
a Perzsa-öbölben működő legnagyobb finomítóját, a Rász Tanúra üzemet egy dróncsapást követően le kellett állítania.
A hajóforgalom lelassulása emellett azzal a kockázattal jár, hogy a térség tárolókapacitásai megtelnek, ami végső soron a kitermelés visszafogására kényszerítheti a vállalatot.
