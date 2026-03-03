Felhívta Iránt Szergej Lavrov – Oroszország csupán két dolgot kér

Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov beszélt iráni kollégájával, Abbász Aragcsival – írja az Al-Dzsazíra.

Az orosz külügy a beszélgetés után bejelentette Oroszország hivatalos álláspontját:

Moszkva a közel-keleti háború de-eszkalációját és a harcok beszüntetését szeretné.

Lavrov felszólította a harcoló feleket arra, hogy kíméljék a Közel-Kelet polgári lakosságának életét és a civil infrastrukturális hálózatot.

Oroszország Irán szoros szövetségese, viszont közeli gazdasági partnerséget tart fenn a szunnita többségű olajállamokkal is.

Címlapkép forrása: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images