Krízis a Hormuzi-szoroson - Trump rendkívüli lépést fontolgat, lehet, hogy megvan a megoldás?

A tervek szerint amerikai hadihajók biztosítanák a tankerek áthaladását a szoroson, amelyen a világ tengeri olajszállításainak mintegy egyötöde halad keresztül. A tárgyalásokat ismerő források szerint az energiapiacokra egyre nagyobb nyomás nehezedhet, ahogy a katonai műveletek földrajzilag is kiterjednek.

A Hormuzi-szoros akadálytalan használata létfontosságú a katari és a szaúdi földgáz- és kőolajexport számára.

Az amerikai olajárak a múlt hét vége óta hordónként csaknem tíz dollárral emelkedtek, és a drágulás már az üzemanyagárakban is megjelenik: a benzinárak hamarosan meghaladhatják a Trump hivatalba lépésekor mért szintet.

Az amerikai kormányzat emellett azt is mérlegeli, hogy állami garanciát vállal a tankerek biztosítására, mivel a hajózási biztosítók drasztikusan emelik a díjakat, egyes esetekben pedig teljesen visszavonják a fedezetet az érintett térségben közlekedő hajóktól.

A beszámoló szerint a Pentagon a Vörös-tengeren korábban végrehajtott hadműveletekhez hasonló tengeri küldetést készít elő.

Ott a húszi fenyegetés miatt telepítettek repülőgép-hordozókat és rombolókat a térségbe, a szabad hajózás biztosítása érdekében. Az amerikai hadsereg közlése szerint szombat óta tizenegy iráni hajót süllyesztettek el, ezért a tervezett misszió várhatóan inkább az iráni rakétatámadások elhárítására összpontosít majd, mintsem a tengeri támadások megakadályozására.

