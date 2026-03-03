  • Megjelenítés
Krízis a Hormuzi-szoroson - Trump rendkívüli lépést fontolgat, lehet, hogy megvan a megoldás?
Globál

Krízis a Hormuzi-szoroson - Trump rendkívüli lépést fontolgat, lehet, hogy megvan a megoldás?

Portfolio
A Trump-kormányzat bevált módszerrel biztosítaná a Hormuzi-szoroson történő áthaladást az olaj- és gáztankerek számára, miután az Irán elleni amerikai–izraeli hadművelet nyomán meredeken emelkedni kezdtek az energiaárak - írja a Politico.

A tervek szerint amerikai hadihajók biztosítanák a tankerek áthaladását a szoroson, amelyen a világ tengeri olajszállításainak mintegy egyötöde halad keresztül. A tárgyalásokat ismerő források szerint az energiapiacokra egyre nagyobb nyomás nehezedhet, ahogy a katonai műveletek földrajzilag is kiterjednek.

A Hormuzi-szoros akadálytalan használata létfontosságú a katari és a szaúdi földgáz- és kőolajexport számára.

Az amerikai olajárak a múlt hét vége óta hordónként csaknem tíz dollárral emelkedtek, és a drágulás már az üzemanyagárakban is megjelenik: a benzinárak hamarosan meghaladhatják a Trump hivatalba lépésekor mért szintet.

Az amerikai kormányzat emellett azt is mérlegeli, hogy állami garanciát vállal a tankerek biztosítására, mivel a hajózási biztosítók drasztikusan emelik a díjakat, egyes esetekben pedig teljesen visszavonják a fedezetet az érintett térségben közlekedő hajóktól.

Még több Globál

Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén

Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár

A beszámoló szerint a Pentagon a Vörös-tengeren korábban végrehajtott hadműveletekhez hasonló tengeri küldetést készít elő.

Ott a húszi fenyegetés miatt telepítettek repülőgép-hordozókat és rombolókat a térségbe, a szabad hajózás biztosítása érdekében. Az amerikai hadsereg közlése szerint szombat óta tizenegy iráni hajót süllyesztettek el, ezért a tervezett misszió várhatóan inkább az iráni rakétatámadások elhárítására összpontosít majd, mintsem a tengeri támadások megakadályozására.

Kapcsolódó cikkünk

Trump hallani sem akar tárgyalásról, Amerika már a győzelemre készül, Irán mindennél durvább támadással fenyeget – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Iranian Army/Handout/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Megindult az olajállamok megtorlása: támadást indíthatott Irán ellen a korábban semleges ország - Katar cáfol (2.)
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility