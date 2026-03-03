Szijjártó Péter: megindult a repülőforgalom az iráni támadások után

A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy

az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről - még ha korlátozottan is, de - megindult a forgalom.

A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni. Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images