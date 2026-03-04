Amerika begyújtotta a rakétákat: fénysebesen jöhet a hatodik generációs F-47-es vadászgép

  • Megjelenítés
Az Egyesült Államok Légiereje megerősítette, hogy a hatodik generációs F-47-es vadászgép fejlesztése az ütemterv szerint halad, és az első felszállás 2028-ra várható - tudósított a Defence Express.

Dale White tábornok, aki a kulcsfontosságú fegyverrendszerek fejlesztéséért felel, az Air and Space Forces Magazine-nak nyilatkozva különösen jónak minősítette a program előrehaladását. Elmondása szerint a Boeing erős mérnöki és fejlesztői csapatot állított fel a projektre, és a program jelenlegi szakaszában minden kitűzött határidőt tartani tudnak. A tábornok hozzátette, hogy

az első gép gyártása már megkezdődött a Boeing egyik üzemében, és a program korai fázisában megszerzett előny idővel kézzelfogható teljesítményelőnyt hozhat.

A pozitív értékelés éles ellentétben áll a Boeing közelmúltbeli eredményeivel. A vállalat 2024-ben mintegy 12 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el, tavaly eszközértékesítésekbe kezdett, és továbbra is veszteségesen működik. A KC-46A Pegasus légi utántöltő repülőgépeken repedéseket találtak, ami átfogó ellenőrzéseket és a gyártás leállítását vonta maga után, a T-7A Red Hawk kiképző repülőgép programja pedig akár két évet is csúszhat az eredetileg tervezett menetrendhez képest.

Az F-47-esre vonatkozó szerződés kulcsfontosságú lehet a Boeing hosszabb távú kilátásai szempontjából. A program ütemezése rendkívül feszes: a szerződés aláírásától számítva mindössze három év áll rendelkezésre az első felszállásig, még úgy is, hogy a Boeing nem a nulláról indult, és a megállapodás előtt már rendelkezésre álltak kísérleti prototípusok. Összehasonlításképpen: az ötödik generációs F-22-es és F-35-ös vadászgépek esetében hat, illetve öt évre volt szükség ugyanennek a mérföldkőnek az eléréséhez.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

