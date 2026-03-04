  • Megjelenítés
Csavaros módon, de elismerte London: brit katonák voltak Ukrajnában
Globál

Csavaros módon, de elismerte London: brit katonák voltak Ukrajnában

Portfolio
Érdekes beszámolót tett közzé a brit Telegraph: azt írták, hogy Nagy-Britannia olyan katonákat küld a Közel-Keletre, akik „Ukrajnában és az ukránokkal” dolgoztak együtt.

A lap arról ír „nyugati tisztviselők” beszámolója alapján, hogy az öböl menti államok kértek segítséget Nagy-Britanniától, ezért London katonákat küldött a térségbe. Azt írják: az első műveleti csoport már meg is érkezett.

Az első csoport olyan britekből áll, akik Ukrajnában vagy ukránokkal dolgoztak együtt, így különleges tanácsot tudnak majd adni, főleg azzal kapcsolatosan, hogy lehet észlelni, riasztani, célba venni drónokat”

– idézi a tisztviselőt a lap.

A Telegraph azt nem tisztázta, hogy a brit katonák pontosan mit csináltak és mikor teljesítettek szolgálatot Ukrajnában. Nagy-Britannia már a 2022-es orosz invázió előtt is támogatta Kijevet, de ekkor az orosz drónok elhárítása kevésbé volt akut kérdés. A cikkből az rajzolódik ki, hogy valamilyen módon (legalább tanácsadással) brit katonák részt vettek orosz drónok elhárításában Ukrajna területén.

Még több Globál

NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán

Olyan csapdába került Kína, amelyből nagyon nehéz lesz kitörni

Rendkívüli figyelmeztetés Amerikától: aki teheti, azonnal hagyja el ezt az országot!

Tapasztalatuk azért lehet releváns, mert Oroszország 2022 ősze óta nagy számban használ iráni Sahed-drónokat Ukrjana ellen.

Oroszország egyébként rendszeresen vádolja, vádolta az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Franciaországot azzal, hogy aktív állományban lévő katonákat küldtek Ukrajnába, akik az ukrán haderő védelmi tevékenységét segítik. A nyugati országok ezt konzekvensen tagadják.

Kapcsolódó cikkünk

Csigalassúsággal vánszorog az orosz offenzíva, ukrán drónok Rosztovban - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a bejelentés, hamarosan kiderül, hogyan indul újra a Barátság kőolajvezeték!
Történelmi légi párbaj Irán fővárosa felett: olyan történt Teherán légterében, mint eddig soha
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility