A lap arról ír „nyugati tisztviselők” beszámolója alapján, hogy az öböl menti államok kértek segítséget Nagy-Britanniától, ezért London katonákat küldött a térségbe. Azt írják: az első műveleti csoport már meg is érkezett.
Az első csoport olyan britekből áll, akik Ukrajnában vagy ukránokkal dolgoztak együtt, így különleges tanácsot tudnak majd adni, főleg azzal kapcsolatosan, hogy lehet észlelni, riasztani, célba venni drónokat”
– idézi a tisztviselőt a lap.
A Telegraph azt nem tisztázta, hogy a brit katonák pontosan mit csináltak és mikor teljesítettek szolgálatot Ukrajnában. Nagy-Britannia már a 2022-es orosz invázió előtt is támogatta Kijevet, de ekkor az orosz drónok elhárítása kevésbé volt akut kérdés. A cikkből az rajzolódik ki, hogy valamilyen módon (legalább tanácsadással) brit katonák részt vettek orosz drónok elhárításában Ukrajna területén.
Tapasztalatuk azért lehet releváns, mert Oroszország 2022 ősze óta nagy számban használ iráni Sahed-drónokat Ukrjana ellen.
Oroszország egyébként rendszeresen vádolja, vádolta az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és Franciaországot azzal, hogy aktív állományban lévő katonákat küldtek Ukrajnába, akik az ukrán haderő védelmi tevékenységét segítik. A nyugati országok ezt konzekvensen tagadják.
Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images
